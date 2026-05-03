A BVSC szögletgóllal verte meg a Videotont

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (1–0)

Budapest, Szőnyi út, 556 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Palincsár, Vinícius, Benkő-Bíró, Király Á. – Ominger G., Katona M. – Dénes A. (Pekár L., 90.), Törőcsik P., Duló (Vérten, 75.) – Farkas B. (Bacsa P., 86.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

VIDEOTON: Kemenes B. – Köllő (Virágh, a szünetben), Hesz, Spandler – Simut, Murka, Somogyi Á., Bedi (Bartusz, 57.), Zsótér – Németh D. (Zimonyi, 24.), Varga R. (Dékei, 64.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Dénes A. (37.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – A mai győzelemmel javítottuk a múlt heti Szentlőrinc elleni botlást. Jól is játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki az ellenfélnél, és megérdemelten szereztünk az első félidőben vezetést. Örülök, hogy a fiatalok jó teljesítménnyel mutatkoztak be – fokozatosan építjük be őket a csapatba.

Pető Tamás: – Szakmailag nincs mit értékelni, gyengén, ötlettelenül játszottunk. Olyan volt a meccs, mint az egész hetünk – látszott, hogy jó néhány játékos már a jövőjével foglalkozik. A most lehetőséghez jutó, korábban kevesebbet játszó futballisták nem sok segítséget nyújtottak. Nekünk viszont jó visszajelzés volt, hogy min kell változtatni, ha komoly célokért akarunk küzdeni a következő idényben. Kissé méltatlan volt a mai meccs a tavaszunkhoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két olyan csapat találkozott a Szőnyi úton, amelyek jó tavaszt produkálnak, ennek köszönhetően igyekeznek a felsőházban zárni az idényt. Emellett mindkét fél javítani akart, mivel az előző fordulóban kikapott – a BVSC Szentlőrincen, a Videoton hazai pályán a Vasastól kapott ki 2–0-ra. Az egymás elleni összecsapás elég eseménytelenül kezdődött, szűk 10 percet kellett várni az első helyzetre, ekkor viszont majdnem betaláltak a hazaiak. Zsótér Donát mentette meg csapatát, a gólvonalról rúgta ki a labdát Törőcsik Péter lövésénél. Néhány perc múlva a Vidi szerezhetett volna gólt, a hétszeres válogatott Paulo Vinícius rúgott luftot a kapuja előtt, Németh Dániel viszont nem élt a lehetőséggel, Petroff Zsombor védte a közeli próbálkozását – a vendégtámadót aztán kényszerűségből le kellett cserélni a félidő derekán.

A játékrész utolsó negyedórájának elején Zsótér Donát villant, a távoli bombájánál a labda a lécen csattant. Pár perccel később már a „vasutascsapat” veszélyeztetett, s ugyan Farkas Balázs lövésénél Kemenes Botond még nagyot védett, egy perccel később a nagy hibája sokba került. Dénes Adrián jobb oldali szögletből tekerte kapura a labdát, ami a kapus fölött átszállva, érintés nélkül kötött ki a jobb felső sarokban.

Aktívabban kezdte a fehérvári együttes a második félidőt, Varga Roland lövésénél védenie is kellett Petroff Zsombornak, majd Zsótér Donát már nem találta el a kaput. A folytatásban aztán nem tudott mit kezdeni fölényével a Vidi, hiába ment előre, sőt, a zuglóiak eldönthették volna a meccset a 72. percben. A 17 éves Duló Botond került ziccerbe, azonban a kapusba lőtte a labdát – a fiatal támadó, aki először kezdett NB II-es mérkőzésen, bele is sérült a kihagyott helyzetbe.

Az utolsó negyedórában sokat volt a labda a Videotonnál, de mezőnyfölénye teljesen meddőnek bizonyult, így nem tudta elkerülni a vereséget – a fővárosi csapatok ellen eddig megszerezhető 27 pontból mindössze kettőt gyűjtöttek be a fehérváriak. A BVSC másodszor nyert hazai pályán a tavaszi szezonban, ezzel a sikerrel pedig feljött a nyolcadik helyre, épp a Vidi mögé. 1–0

