Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: 104 meccs és 48 csapat, de mennyi esélyes? – kezdődik a világbajnokság!

2026.06.11. 12:19
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A Dupla Tízes legfrissebb adásában felvezette a ma kezdődő labdarúgó-világbajnokságot.

 

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