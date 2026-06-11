Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Dupla Tízes: 104 meccs és 48 csapat, de mennyi esélyes? – kezdődik a világbajnokság!
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
0
Tetszik
2026.06.11. 12:19
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
foci vb extra
Dupla Tízes
A Dupla Tízes legfrissebb adásában felvezette a ma kezdődő labdarúgó-világbajnokságot.
foci vb 2026
vb 2026
foci vb extra
Dupla Tízes
0 Komment
Legfrissebb hírek
Scott McTominay a Princes Streeten – Fotó
Foci vb 2026
27 perce
A Kongói DK elindult az Egyesült Államokba – Fotó
Foci vb 2026
44 perce
James Rodríguez szerint kolumbiai csapattársa aranylabdás is lehet
Foci vb 2026
1 órája
A közmédia minden meccset ad a vb-n, de kiemelten figyel az ismétlésekre is
Foci vb 2026
1 órája
Ki lesz a világbajnok? – tippeltek a magyar válogatott játékosai is
Foci vb 2026
2 órája
Bernd Schuster szerint a németek nem jutnak túl messzire
Foci vb 2026
2 órája
Kanadában vezethetne meccset az Egyesült Államokból kitiltott szomáliai játékvezető
Foci vb 2026
3 órája
Spanyolország Európa után a világ trónjára is felül? – az NS vb-erősorrendje, 3. rész
Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik