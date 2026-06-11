Öttusa: Guzi Blanka bejutott a döntőbe a budapesti versenyen

Guzi Blanka hihetetlen ügyességgel és tempóban haladt előre az akadályokon, az ufó sem babrált ki vele, majd a végén nagy lendülettel ért fel a célba. Remekül ment, átvette a vezetést a számban a budapesti világkupaverseny női elődöntőjének A-csoportjában, a BOK-csarnokban. Aztán hárman is megelőzték, de egyikük szerencsére éppen Varga Orsolya volt. A fiatal székesfehérvári sportoló egyedüliként abszolválta a pályát harminc másodpercen belül, lenyűgöző energiákat mozgósított. Guzinak a százméteres úszás is jól sikerült, az addig a harmadik helyen álló Vargának kevésbé, az utolsó lett a futamában, míg Mészáros Emmának az első három szám után egyértelműen bravúrra volt szüksége a laser run során, hogy döntőbe jusson. A top 9 örülhetett a végén, Varga és Guzi a mezőny első feléből kezdhette meg a 3000 méteres, öt lövészettel tarkított futást.

Guzi az első kör után rögtön feljött az ötödik helyre, Varga azonban pozíciót veszített. Guzi Blanka visszaesett ugyan rövid időre egy pozíciót, de a negyedik körben már a harmadik helyen haladt. A döntőbe jutása nem volt veszélyben, Varga Orsolyát Mészáros Emma is megelőzte. A negyedik kör végén már Guzi vezette a mezőnyt, így fordultak rá az utolsó hatszáz méterre. Hibátlanul lőtt, végül a harmadik helyen zárta az A-csoportot (a legjobb hat gyakorlatilag együtt kocogott a célba), így ott van a péntek délutáni fináléban, ugyanez nem jött össze a 10. Mészáros Emmának és a 12. Varga Orsolyának.



