Nemzeti Sportrádió

Öttusa: Guzi Blanka bejutott a döntőbe a budapesti versenyen

GY. F.GY. F.
2026.06.11. 12:45
null
Guzi Blanka (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
öttusa-világkupa öttusa Guzi Blanka
A kairói öttusa-világkupaviadalt megnyerő Guzi Blanka remekül versenyzett a budapesti verseny elődöntőjében, Mészáros Emma és Varga Orsolya azonban nem járt sikerrel az A-csoportban.

Guzi Blanka hihetetlen ügyességgel és tempóban haladt előre az akadályokon, az ufó sem babrált ki vele, majd a végén nagy lendülettel ért fel a célba. Remekül ment, átvette a vezetést a számban a budapesti világkupaverseny női elődöntőjének A-csoportjában, a BOK-csarnokban. Aztán hárman is megelőzték, de egyikük szerencsére éppen Varga Orsolya volt. A fiatal székesfehérvári sportoló egyedüliként abszolválta a pályát harminc másodpercen belül, lenyűgöző energiákat mozgósított. Guzinak a százméteres úszás is jól sikerült, az addig a harmadik helyen álló Vargának kevésbé, az utolsó lett a futamában, míg Mészáros Emmának az első három szám után egyértelműen bravúrra volt szüksége a laser run során, hogy döntőbe jusson. A top 9 örülhetett a végén, Varga és Guzi a mezőny első feléből kezdhette meg a 3000 méteres, öt lövészettel tarkított futást.

Guzi az első kör után rögtön feljött az ötödik helyre, Varga azonban pozíciót veszített. Guzi Blanka visszaesett ugyan rövid időre egy pozíciót, de a negyedik körben már a harmadik helyen haladt. A döntőbe jutása nem volt veszélyben, Varga Orsolyát Mészáros Emma is megelőzte. A negyedik kör végén már Guzi vezette a mezőnyt, így fordultak rá az utolsó hatszáz méterre. Hibátlanul lőtt, végül a harmadik helyen zárta az A-csoportot (a legjobb hat gyakorlatilag együtt kocogott a célba), így ott van a péntek délutáni fináléban, ugyanez nem jött össze a 10. Mészáros Emmának és a 12. Varga Orsolyának.


 

 

öttusa-világkupa öttusa Guzi Blanka
Legfrissebb hírek

Öttusa: világcsúcskísérlet és magyar remények a BOK-csarnokban

Egyéb egyéni
17 órája

Öttusa-vk: öt magyar női továbbjutó a nyolc indulóból

Egyéb egyéni
2026.06.09. 20:32

Budapest lesz a nemzetközi öttusa egyik legfontosabb helyszíne – videó

Egyéb egyéni
2026.06.08. 19:40

Öttusa-vk: sérüléséből felépülve lépésről lépésre tervez Szép Balázs

Egyéb egyéni
2026.06.08. 16:34

Gulyás Michelle nem indul a budapesti világkupaversenyeken

Egyéb egyéni
2026.06.06. 13:41

Guzi Blanka: Aki olimpiai érmet akar, szoknia kell az esélyességet

Egyéb egyéni
2026.05.24. 10:17

Gyász: elhunyt Bretz Gyula, a Magyar Öttusaszövetség egykori elnöke

Egyéb egyéni
2026.05.22. 18:41

Öttusa: Képesek még fokozni a teljesítményüket a versenyzőink – Belák János

Egyéb egyéni
2026.05.19. 11:44
Ezek is érdekelhetik