Spanyolország Európa után a világ trónjára is felül? – az NS vb-erősorrendje, 3. rész
16. JAPÁN – 305 pont
FIFA-világranglista: 18.
F-csoport: Hollandia, Svédország, Tunézia
A társházigazdák után először Japán kvalifikált a világbajnokságra, az ázsiaiak deklarált célja, hogy történetük során először bejussanak a negyeddöntőbe. A Kék Szamurájoknak ezzel szemben már a csoportkörben sem lesz egyszerű dolga. Igaz, négy éve Spanyolországot és Németországot is felülmúlta Japán, így Morijaszu Hadzsime csapata ezúttal is merhet nagyot álmodni. A japán csapat szokás szerint szervezetten játszik, a selejtezőket 30 lőtt és három kapott góllal zárta le. Mitoma ugyan sérült, de ott van a holland bajnokságban az idényben 22 gólt szerző Ueda Ajasze, továbbá Kubo Takefusza, Endo Vataru és Ito Hiroki. Az ázsiai csapat ráadásul hatmeccses győzelmi sorozattal érkezik a vb-re, mely során legyőzte Brazíliát, Ghánát, Skóciát, Izlandot és Angliát is.
15. MEXIKÓ – 306 pont
FIFA-világranglista: 14.
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea
A társrendezők közül Mexikó került a legmagasabban a listánkra. A Gold Cup címvédője kedvező csoportot kapott, így a továbbjutás elvárás. Tegyük hozzá, könnyű sorsolásnak tűnt a Copa América is, de a Jamaicát, Venezuelát, Ecuadort tartalmazó négyesből nem sikerült a továbbjutás. Ennek következtében Jaime Lozanót Javier Aguirre váltotta a kispadon, akinek helyi legenda, Rafael Márquez segíti a munkáját. A mexikói válogatottat a kétarcúság jellemzi, 2025-öt sorozatban hat nyeretlen meccsel zárta, idén viszont nyolc meccsen még veretlen, eközben Portugália és Belgium ellen is döntetlent ért el. Az El Tri 2022 előtt sorozatban hétszer is a nyolcaddöntőig jutott, legutóbb viszont nem sikerült a túlélni a csoportkört.
14. TÖRÖKORSZÁG – 319 pont
FIFA-világranglista: 22.
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay
Talán kevesen gondolják, de Törökországnak ez lesz csupán a harmadik vb-szereplése. A 2002-es bronzérem után a legpesszimistább törökök sem sejtették, hogy 24 évet kell várni a következő kvalifikációra, de Vincenzo Montella szövetségi kapitány vezette csapat a pótselejtezőben Románia és Koszovó legyőzésével kijutott a világbajnokságra. A D-csoportban ráadásul favorit a török csapat, amely a legutóbbi tíz meccsén csak egyszer szenvedett vereséget. A két évvel ezelőtti Eb-negyeddöntős szereplés jelzésértékű volt, ráadásul a keret remek keveréke a veterán (Hakan Calhanoglu) és a fiatal (Arda Güler, Kenan Yildiz) játékosoknak.
13. SVÁJC – 330 pont
FIFA-világranglista: 19.
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar
2002 óta egy világbajnokságot sem hagyott ki Svájc, amely zökkenőmentesen nyerte meg a Szlovéniát, Svédországot és Koszovót tartalmazó csoportból. A hat meccsen 14 lőtt és két kapott gól különösen biztatóan hangzik, ráadásul a vb-résztvevő csapatok elleni felkészülési mérkőzések is jól sikerültek. A svájciak az 1954-es hazai torna óta nem léptek túl a nyolcaddöntőn, a B-csoport megnyerése nem okozhat problémát Granit Xhakáéknak, azonban az kérdés, sikerül-e túllépni saját árnyékukon. Kanada ellen külön jó előjel, hogy tavaly a másik két társházigazdának egyaránt négy gólt lőtt Murat Yakin csapata (Egyesült Államok 4–0, Mexikó 4–2).
12. HORVÁTORSZÁG – 359 pont
FIFA-világranglista: 11.
L-csoport: Anglia, Ghána, Panama
Ez lehet a horvát aranygeneráció utolsó nagy dobása? Szomszédunk 1998 óta csak egyszer maradt le a világbajnokságról, a hat eddigi szereplés során háromszor nem ment tovább a csoportból, háromszor viszont érmet szerzett. Mario Pasalic, Mateo Kovacic, Andrej Kamaric, Ante Budimir és Ivan Perisic is harminc fölött, az aranylabdás Luka Modric pedig már 40 éves. A mérleg másik oldalára Petar Sucic, Franjo Ivanovic és Josko Gvardiol kerül. Zlatko Dalic csapata nyolc meccsen 26–4-es gólkülönbséggel abszolválta a vb-selejtezőt. Az idén viszont Brazília és Belgium is felülmúlta a horvátokat, akiknek lehet, hogy még a csoport második helyéért is meg kell harcolniuk Ghánával.
11. BELGIUM – 375 pont
FIFA-világranglista: 9.
G-csoport: Egyiptom, Irán, Új-Zéland
Horvátországhoz hasonlóan Belgiumnak is ez lehet az aranygeneráció utolsó nagy dobása. Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel és Kevin De Bruyne is harminc fölött. Szintén hasonlóság a horvátokkal, hogy a legnagyobb sztár De Bruyne is pályafutása végén Olaszországban találta meg a számítását. A belgák 1986-ban a negyedikek, 2018-ban pedig harmadikok lettek, azt leszámítva csak a 2014-es negyeddöntőt tudják felmutatni, legutóbb Katarban például a csoportból sem mentek tovább. A belga válogatott az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája osztályozós visszavágó óta 13 meccsen maradt veretlen, még ha közben becsúszott két döntetlen Észak-Macedónia, egy pedig Kazahsztán ellen. Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese könnyű csoportba kerül, így innen félgázzal is elvárás a továbbjutás.
10. MAROKKÓ – 376 pont
FIFA-világranglista: 7.
C-csoport: Brazília, Haiti, Skócia
Lionel Messi és az argentinok álmának beteljesülése mellett Marokkóról szólt a 2022-es vb. Az első afrikai országként világbajnokságon négy közé jutó csapatból tíz játékos maradt hírvivőnek, de gyengébbnek nem nevezhető Mohamed Uahbi csapata, hiszen azóta bekerült a madridi Brahim Díaz, a római Neil el-Ajnaui és három PL-játékos (Sadi Riad, Issza Diop, Semszdin Talbi) is. Marokkó a saját szurkolói előtt nem tudta a pályán megnyerni az Afrikai Nemzetek Kupáját Szenegál ellen. Ugyan utólag győztesnek hirdették Asraf Hakimiéket, de minden bizonnyal szeretnék megmutatni, hogy ők a legjobb afrikai csapat a világon. Mindenesetre a listánkon nem csak a legjobb tízbe, de az első részben sincs másik csapat az afrikai kontinensről.
9. NORVÉGIA – 389 pont
FIFA-világranglista: 31.
I-csoport: Franciaország, Irak, Szenegál
1998 után először vb-résztvevő Norvégia. Erling Haaland klubja mellett a válogatottban is félelmetes teljesítményt nyújt, a nyolc selejtezőn 16 gólt szerzett, ami annyi mint a két második góljainak összege. Norvégia mind a nyolc meccsét megnyerte a selejtezőben, oda-vissza hét gólt szerezve Olaszország ellen. A felkészülés során Hollandia ellen szűk vereséget szenvedett Stale Solbakken csapata, döntetlent játszott Marokkóval és Svájccal, továbbá legyőzte Svédországot. Haaland mellett is hemzseg a sztároktól a norvég keret: hátul Julian Ryerson, középen Martin Ödegaard, elöl pedig Oscar Bobb, Antonio Nusa, Jörgen Strand Larsen és Alexander Sörloth is rendelkezésre áll. Nem csoda, hogy a szakértők egyértelműen Norvégiát nevezik a torna sötét lovának.
8. HOLLANDIA – 396 pont
FIFA-világranglista: 8.
F-csoport: Japán, Svédország, Tunézia
2024 októbere óta 14 mérkőzésből csak egyet vesztett el rendes játékidőben Hollandia. A selejtezőt veretlenül, 27–4-es gólkülönbséggel zárta Ronald Koeman csapata, az összképen némiképp ront, hogy a csoportmásodik Lengyelországot egyszer sem sikerült legyőzni. A pálya minden pontján van egy világklasszis, a középcsatár poszt miatt lehet kérdéses, a selejtezőben Memphis Depay remek formában játszott, de aztán megsérült, emiatt lehet, hogy Crysnecio Summerville kerül be a helyére. A háromszoros vb-ezüstérmes holland válogatott Katarban a későbbi győztes Argentína ellen csak tizenegyesek után esett ki, míg az Eb elődöntőjében Anglia csak egy 90. perces góllal ment tovább. Xavi Simons és Jurrien Timber hiányozni fog, a csoport sem a legkönnyebb, de talán pont akkor jön a siker, amikor senki nem várja.
7. NÉMETORSZÁG – 426 pont
FIFA-világranglista: 10.
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart
2025-ben egymást követő három vereséget szenvedett a német válogatott, azóta viszont sorozatban kilenc meccset nyert meg Julian Nagelsmann csapata. A 2014-es vb-győzelem után kétszer a csoportkörből sem mentek tovább a németek, ezt a szégyent egy nagy dobással szeretnék feledtetni. A hazai Eb-n a későbbi győztes Spanyolország jelentette a végállomást a negyeddöntőben, de ott is remekül játszottak Florian Wirtzék. A középpályásnak nem alakult álomszerűen első liverpooli idénye, ez persze nem ingatja meg kulcsszerepét a válogatottban. Manuel Neuer visszatért, rajta kívül pedig további öt Bayern München-játékos szerepel a keretben, amelyben többnyire a támadósorban fedezhetjük fel a légiósokat. A csoportkör sikeres abszolválása után a nyolc között potenciálisan Franciaország jöhet szembe.
6. PORTUGÁLIA – 431 pont
FIFA-világranglista: 5.
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Üzbegisztán
Vajon 2026-ban összejön Cristiano Ronaldónak az, ami Messinek 2022-ben? A portugálok hatmeccses győzelmi sorozatának – mely során a Nemzetek Ligáját is megnyerték – a magyar válogatott vetett véget a lisszaboni 2-2-es döntetlennel. Azt követően aztán jött az írek elleni vereség, márciusban pedig a Mexikó elleni gól nélküli döntetlen. Roberto Martínez csapatának nincsenek problémái elöl, a legutóbbi 12 meccséből csak háromszor nem szerzett legalább két gólt. Az Eb-n nem tündökölt a portugál csapat, és itt elsősorban nem a franciák elleni tizenegyesekkel elbukott negyeddöntőre gondolunk, hanem a Grúzia elleni csoportkörös vereségre, és a Szlovénia elleni nyögvenyelős nyolcaddöntős továbbjutásra. Ronaldót a PL-rekordot jelenőt gólpasszmennyiséggel záró Bruno Fernandes szolgálhatja ki, míg középpályán a PSG-vel BL-címet védő Joao Neves és Vitinha szolgálja a stabilitást, ez pedig akár a csúcsra is elrepítheti a portugálokat.
5. BRAZÍLIA – 433 pont
FIFA-világranglista: 6.
C-csoport: Haiti, Marokkó, Skócia
A rekordbajnok a 2002-es győzelem óta csak egy hazai pályán elért negyedik helyet tud felmutatni a négy negyeddöntős búcsú mellett. A válogatott élére érkezett Carlo Ancelotti, aki klubszinten többször bizonyította, hogy képes bánni az egókkal. Erre a képességére ezúttal is szüksége lesz: a támadósorban a manchesteri Matheus Cunha és a BL-döntőben gólpasszt jegyző Gabriel Martinelli háttérbe szorulhat a Raphinha, Vinícius Júnior, Neymar hármas mögött. A vb-selejtező nem volt zökkenőmentes, persze a kvalifikáció egy pillanatra sem volt kérdés. A felkészülés során ugyan volt Japán elleni vereség és Tunézia elleni döntetlen, de Szenegál elleni siker, Panamának lőtt hatos, és Horvátország magabiztos legyőzése is. Egy csapat tele bizonyítani akaró játékossal, akik Carlo Ancelotti irányításával készülnek egyenes kiesés szakaszban nagyot alkotni, ezt semmiképp sem szabad kihagyni.
4. ANGLIA – 454 pont
FIFA-világranglista: 4.
L-csoport: Ghána, Horvátország, Panama
Az 1966-os hazai siker óta várja Anglia, hogy ismét elhódítsák a vb-trófeát. Ehhez még azt is bevállalták, hogy formabontó módon Thomas Tuchel személyében egy német edzőt neveztek ki a csapat élére. Az elbukott Eb-döntő után az angolok papírforma szerint 8/8-as mutatóval zárták a selejtezőkört, azonban egyedüli európai csapatként még gólt sem kaptak. Harry Kane egészen félelmetes formát mutatott a Bayern Münchenben és a válogatottban egyaránt, egy kiemelkedő vb-szerepléssel az Aranylabdát is megcélozhatja. Kimaradt Harry Maguire, Phil Foden és Cole Palmer, de a keret bombaerős. Szükség is lesz rá, hiszen a halálcsoport már az első pillanattól kezdve komoly kihívást okoz annak az angol csapatnak, amely a felkészülési időszak során nem tündökölt.
3. ARGENTÍNA – 455 pont
FIFA-világranglista: 1.
J-csoport: Algéria, Ausztria, Jordánia
A Copa América megnyerése óta Lionel Messi hét mérkőzést is kihagyott a válogatottban, háromszor pedig maximum egy félidőt kapott. Lionel Scaloninak és az argentinoknak azonban nem kell aggódni a jövő miatt: Nico Paz révén már meg is van a következő csodagyerek, míg Giuliano Simeone, Enzo Fernández és Julián Álvarez sem töltötte be még a 27. életévét. A selejtezősorozatot első helyen zárta Argentína, kilenc ponttal megelőzve a második Ecuadort. Az 1958-ban és 1962-ben diadalmaskodó Brazília óta nem volt válogatott, amely megvédte volna vb-címét. Argentínánál minden adott ehhez, de a kihívók mezőnye is erős. A negyeddöntőben összecsaphat Argentína és Portugália, amely méltó lezárása lehetne a Ronaldo és Messi között tartó versenyfutásnak.
2. FRANCIAORSZÁG – 469 pont
FIFA-világranglista: 3.
I-csoport: Irak, Norvégia, Szenegál
Az elmúlt nyolc évben egy győztes, egy vesztes vb-döntő, valamint egy Eb-elődöntő a francia válogatott mérlege. A Transfermarkt alapján a legértékesebb kerettel rendelkező franciák a selejtezőben öt győzelem mellett egy döntetlent értek el. A világbajnokság után Didier Deschamps szövetségi kapitány távozik posztjáról, egy utolsó nagy dobás azonban még benne van. Kylian Mbappé felemás idényt tudhat maga mögött, és a pályán kívüli tettei miatt is a kelleténél többször került reflektorfénybe. Hugo Ekitiké sérülése persze nagy érvágás, de cserébe van három támadó a legutóbbi két Bajnokok Ligáját megnyerő PSG-ből, nem is beszélve a müncheni Michael Oliséről. A csoport iszonyatosan nehéz, az erősorrendünk legjobb tíz helyezettjében csak az I jelű négyes ad két csapatot.
1. SPANYOLORSZÁG – 476 pont
FIFA-világranglista: 2.
H-csoport: Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
Az Eb-címvédő Spanyolország a 2010-es győzelem óta nem lehet büszke a világbajnoki teljesítményére. 2018-ban Oroszország, 2022-ben Marokkó jelentette a végállomást a legjobb 16 között, 2014-ben pedig a csoportkörben beragadt az akkori címvédő. A 2024 márciusi Kolumbia elleni vereség óta 30 meccsből csak egyszer kapott ki a spanyol csapat, akkor is tizenegyesekkel a Nemzetek Ligája-döntőben Portugália ellen. Ez idő alatt Luis de la Fuente csapata legyőzte Brazíliát, Horvátországot, Olaszországot, Németországot, Franciaország (kétszer), Angliát, Hollandiát, Svájcot (kétszer) és Törökországot is. Lamine Yamal már most a világ tetején, pedig még mindig csak 19 éves, és folyamatosan fejlődik. Ugyan idény végén összeszedett egy sérülést, a csoportkör erőssége alapján még a pihentetése is belefér. A kapuskérdés ugyan okoz némi feszültséget, ez is inkább csak a bőség zavara miatt. Ha Franciaország a legkomplettebb keret, akkor Spanyolországé a legjobb formában lévő, legerősebb kezdőcsapat. Kérdés, melyik számít többet, vagy esetleg más csapat emelheti magasba a világbajnoki trófeát? 39 nap múlva választ kapunk erre a kérdésre.
|48. CURACAO – 34 pont
47. HAITI – 39 pont
46. ÚJ-ZÉLAND – 43 pont
45. ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – 45 pont
44. JORDÁNIA – 54 pont
43. PANAMA – 70 pont
42. ÜZBEGISZTÁN – 71 pont
41. KATAR – 81 pont
40. KONGÓI DK – 90 pont
39. IRAK – 96 pont
38. IRÁN – 113 pont
37. DÉL-AFRIKA – 117 pont
36. SZAÚD-ARÁBIA – 129 pont
35. TUNÉZIA – 167 pont
34. GHÁNA – 169 pont
33. BOSZNIA-HERCEGOVINA – 171 pont
32. PARAGUAY – 173 pont
31. AUSZTRÁLIA – 178 pont
30. SKÓCIA – 196 pont
29. KANADA – 200 pont
28. CSEHORSZÁG – 227 pont
27. DÉL-KOREA – 229 pont
26. ALGÉRIA – 245 pont
25. ELEFÁNTCSONTPART – 258 pont
24. SVÉDORSZÁG – 260 pont
23. EGYIPTOM – 268 pont
22. SZENEGÁL – 270 pont
21. AUSZTRIA – 276 pont
20. ECUADOR – 286 pont
19. URUGUAY – 301 pont
18. KOLUMBIA – 302 pont
17. EGYESÜLT ÁLLAMOK – 303 pont
16. JAPÁN – 305 pont
15. MEXIKÓ – 306 pont
14. TÖRÖKORSZÁG – 319 pont
13. SVÁJC – 330 pont
12. HORVÁTORSZÁG – 359 pont
11. BELGIUM – 375 pont
10. MAROKKÓ – 376 pont
9. NORVÉGIA – 389 pont
8. HOLLANDIA – 396 pont
7. NÉMETORSZÁG – 426 pont
6. PORTUGÁLIA – 431 pont
5. BRAZÍLIA – 433 pont
4. ANGLIA – 454 pont
3. ARGENTÍNA – 455 pont
2. FRANCIAORSZÁG – 469 pont
1. SPANYOLORSZÁG – 476 pont