Spanyolország Európa után a világ trónjára is felül? – az NS vb-erősorrendje, 3. rész

13. SVÁJC – 330 pont

FIFA-világranglista: 19.

B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar

2002 óta egy világbajnokságot sem hagyott ki Svájc, amely zökkenőmentesen nyerte meg a Szlovéniát, Svédországot és Koszovót tartalmazó csoportból. A hat meccsen 14 lőtt és két kapott gól különösen biztatóan hangzik, ráadásul a vb-résztvevő csapatok elleni felkészülési mérkőzések is jól sikerültek. A svájciak az 1954-es hazai torna óta nem léptek túl a nyolcaddöntőn, a B-csoport megnyerése nem okozhat problémát Granit Xhakáéknak, azonban az kérdés, sikerül-e túllépni saját árnyékukon. Kanada ellen külön jó előjel, hogy tavaly a másik két társházigazdának egyaránt négy gólt lőtt Murat Yakin csapata (Egyesült Államok 4–0, Mexikó 4–2).

12. HORVÁTORSZÁG – 359 pont

FIFA-világranglista: 11.

L-csoport: Anglia, Ghána, Panama

Ez lehet a horvát aranygeneráció utolsó nagy dobása? Szomszédunk 1998 óta csak egyszer maradt le a világbajnokságról, a hat eddigi szereplés során háromszor nem ment tovább a csoportból, háromszor viszont érmet szerzett. Mario Pasalic, Mateo Kovacic, Andrej Kamaric, Ante Budimir és Ivan Perisic is harminc fölött, az aranylabdás Luka Modric pedig már 40 éves. A mérleg másik oldalára Petar Sucic, Franjo Ivanovic és Josko Gvardiol kerül. Zlatko Dalic csapata nyolc meccsen 26–4-es gólkülönbséggel abszolválta a vb-selejtezőt. Az idén viszont Brazília és Belgium is felülmúlta a horvátokat, akiknek lehet, hogy még a csoport második helyéért is meg kell harcolniuk Ghánával.

Luka Modric és Kevin De Bruyne is az utolsó nagy dobásra készül a válogatottban (Fotó: Getty Images)

11. BELGIUM – 375 pont

FIFA-világranglista: 9.

G-csoport: Egyiptom, Irán, Új-Zéland

Horvátországhoz hasonlóan Belgiumnak is ez lehet az aranygeneráció utolsó nagy dobása. Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Axel Witsel és Kevin De Bruyne is harminc fölött. Szintén hasonlóság a horvátokkal, hogy a legnagyobb sztár De Bruyne is pályafutása végén Olaszországban találta meg a számítását. A belgák 1986-ban a negyedikek, 2018-ban pedig harmadikok lettek, azt leszámítva csak a 2014-es negyeddöntőt tudják felmutatni, legutóbb Katarban például a csoportból sem mentek tovább. A belga válogatott az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája osztályozós visszavágó óta 13 meccsen maradt veretlen, még ha közben becsúszott két döntetlen Észak-Macedónia, egy pedig Kazahsztán ellen. Rudi Garcia szövetségi kapitány együttese könnyű csoportba kerül, így innen félgázzal is elvárás a továbbjutás.

10. MAROKKÓ – 376 pont

FIFA-világranglista: 7.

C-csoport: Brazília, Haiti, Skócia

Lionel Messi és az argentinok álmának beteljesülése mellett Marokkóról szólt a 2022-es vb. Az első afrikai országként világbajnokságon négy közé jutó csapatból tíz játékos maradt hírvivőnek, de gyengébbnek nem nevezhető Mohamed Uahbi csapata, hiszen azóta bekerült a madridi Brahim Díaz, a római Neil el-Ajnaui és három PL-játékos (Sadi Riad, Issza Diop, Semszdin Talbi) is. Marokkó a saját szurkolói előtt nem tudta a pályán megnyerni az Afrikai Nemzetek Kupáját Szenegál ellen. Ugyan utólag győztesnek hirdették Asraf Hakimiéket, de minden bizonnyal szeretnék megmutatni, hogy ők a legjobb afrikai csapat a világon. Mindenesetre a listánkon nem csak a legjobb tízbe, de az első részben sincs másik csapat az afrikai kontinensről.

9. NORVÉGIA – 389 pont

FIFA-világranglista: 31.

I-csoport: Franciaország, Irak, Szenegál

1998 után először vb-résztvevő Norvégia. Erling Haaland klubja mellett a válogatottban is félelmetes teljesítményt nyújt, a nyolc selejtezőn 16 gólt szerzett, ami annyi mint a két második góljainak összege. Norvégia mind a nyolc meccsét megnyerte a selejtezőben, oda-vissza hét gólt szerezve Olaszország ellen. A felkészülés során Hollandia ellen szűk vereséget szenvedett Stale Solbakken csapata, döntetlent játszott Marokkóval és Svájccal, továbbá legyőzte Svédországot. Haaland mellett is hemzseg a sztároktól a norvég keret: hátul Julian Ryerson, középen Martin Ödegaard, elöl pedig Oscar Bobb, Antonio Nusa, Jörgen Strand Larsen és Alexander Sörloth is rendelkezésre áll. Nem csoda, hogy a szakértők egyértelműen Norvégiát nevezik a torna sötét lovának.

Vajon a világbajnokságon hányszor láthatjuk ünnepelni Erling Haalandot? (Fotó: Getty Images)

8. HOLLANDIA – 396 pont

FIFA-világranglista: 8.

F-csoport: Japán, Svédország, Tunézia

2024 októbere óta 14 mérkőzésből csak egyet vesztett el rendes játékidőben Hollandia. A selejtezőt veretlenül, 27–4-es gólkülönbséggel zárta Ronald Koeman csapata, az összképen némiképp ront, hogy a csoportmásodik Lengyelországot egyszer sem sikerült legyőzni. A pálya minden pontján van egy világklasszis, a középcsatár poszt miatt lehet kérdéses, a selejtezőben Memphis Depay remek formában játszott, de aztán megsérült, emiatt lehet, hogy Crysnecio Summerville kerül be a helyére. A háromszoros vb-ezüstérmes holland válogatott Katarban a későbbi győztes Argentína ellen csak tizenegyesek után esett ki, míg az Eb elődöntőjében Anglia csak egy 90. perces góllal ment tovább. Xavi Simons és Jurrien Timber hiányozni fog, a csoport sem a legkönnyebb, de talán pont akkor jön a siker, amikor senki nem várja.

7. NÉMETORSZÁG – 426 pont

FIFA-világranglista: 10.

E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart

2025-ben egymást követő három vereséget szenvedett a német válogatott, azóta viszont sorozatban kilenc meccset nyert meg Julian Nagelsmann csapata. A 2014-es vb-győzelem után kétszer a csoportkörből sem mentek tovább a németek, ezt a szégyent egy nagy dobással szeretnék feledtetni. A hazai Eb-n a későbbi győztes Spanyolország jelentette a végállomást a negyeddöntőben, de ott is remekül játszottak Florian Wirtzék. A középpályásnak nem alakult álomszerűen első liverpooli idénye, ez persze nem ingatja meg kulcsszerepét a válogatottban. Manuel Neuer visszatért, rajta kívül pedig további öt Bayern München-játékos szerepel a keretben, amelyben többnyire a támadósorban fedezhetjük fel a légiósokat. A csoportkör sikeres abszolválása után a nyolc között potenciálisan Franciaország jöhet szembe.

6. PORTUGÁLIA – 431 pont

FIFA-világranglista: 5.

K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Üzbegisztán

Vajon 2026-ban összejön Cristiano Ronaldónak az, ami Messinek 2022-ben? A portugálok hatmeccses győzelmi sorozatának – mely során a Nemzetek Ligáját is megnyerték – a magyar válogatott vetett véget a lisszaboni 2-2-es döntetlennel. Azt követően aztán jött az írek elleni vereség, márciusban pedig a Mexikó elleni gól nélküli döntetlen. Roberto Martínez csapatának nincsenek problémái elöl, a legutóbbi 12 meccséből csak háromszor nem szerzett legalább két gólt. Az Eb-n nem tündökölt a portugál csapat, és itt elsősorban nem a franciák elleni tizenegyesekkel elbukott negyeddöntőre gondolunk, hanem a Grúzia elleni csoportkörös vereségre, és a Szlovénia elleni nyögvenyelős nyolcaddöntős továbbjutásra. Ronaldót a PL-rekordot jelenőt gólpasszmennyiséggel záró Bruno Fernandes szolgálhatja ki, míg középpályán a PSG-vel BL-címet védő Joao Neves és Vitinha szolgálja a stabilitást, ez pedig akár a csúcsra is elrepítheti a portugálokat.

Cristiano Ronaldót (középen) Rúben Neves és a PL-ben gólpassz rekordot jegyző Bruno Fernandes segítheti (Fotó: Getty Images)

5. BRAZÍLIA – 433 pont

FIFA-világranglista: 6.

C-csoport: Haiti, Marokkó, Skócia

A rekordbajnok a 2002-es győzelem óta csak egy hazai pályán elért negyedik helyet tud felmutatni a négy negyeddöntős búcsú mellett. A válogatott élére érkezett Carlo Ancelotti, aki klubszinten többször bizonyította, hogy képes bánni az egókkal. Erre a képességére ezúttal is szüksége lesz: a támadósorban a manchesteri Matheus Cunha és a BL-döntőben gólpasszt jegyző Gabriel Martinelli háttérbe szorulhat a Raphinha, Vinícius Júnior, Neymar hármas mögött. A vb-selejtező nem volt zökkenőmentes, persze a kvalifikáció egy pillanatra sem volt kérdés. A felkészülés során ugyan volt Japán elleni vereség és Tunézia elleni döntetlen, de Szenegál elleni siker, Panamának lőtt hatos, és Horvátország magabiztos legyőzése is. Egy csapat tele bizonyítani akaró játékossal, akik Carlo Ancelotti irányításával készülnek egyenes kiesés szakaszban nagyot alkotni, ezt semmiképp sem szabad kihagyni.