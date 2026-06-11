Kanadában vezethetne meccset az Egyesült Államokból kitiltott szomáliai játékvezető

Mint arról korábban már hírt adtunk, Omar Artant, a világbajnokságra hivatalos szomáliai játékvezetőt állítólagos terrorista kapcsolatok miatt toloncolták ki az Egyesült Államokból. Bár Szomália egyesült államokbeli nagykövetsége igyekszik elintézni, hogy Artan dolgozhasson a június 11-én kezdődő világbajnokságon, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) – amelyet nem vontak be az eljárásba – azt a tájékoztatást kapta az amerikai hivatalos szervektől, hogy jelen állás szerint ne számítson a játékvezető helyzetének változására.

Artan időközben hazaérkezett Szomáliába, Mogadishuban gyakorlatilag hősként köszöntötték – a sportminiszter fogadta a repülőtéren. Ám nem biztos, hogy ezzel véget is ér a történet.

Nem sokkal később ugyanis prominens kanadai politikusok is egyhangúlag jelezték, hogy tőlük Kanadában nyugodtan ténykedhetne a játékvezető a világbajnokság ideje alatt. Többen is úgy fogalmaztak, minden támogatást készek megadni a szerintük méltatlan helyzetbe hozott játékvezetőnek.

„Omar Artan, aki kemény munkával és kitartással szerezte meg a helyét a világbajnokságra, kitiltása a tornáról nem helyes lépés – fogalmazott Olivia Chow, Toronto polgármestere. – Toronto hisz a méltányosságban, a befogadásban, és abban, hogy a tehetségnek lehetőséget kell biztosítani a kitűnésre. Mi szívesen látnánk a játékvezetőt, hogy a városunkban tevékenykedjen. Írni is fogok egy levelet a FIFA-nak, hogy jelezzem, mi szívesen látjuk az urat.”

David Eby, a kanadai Brit Columbia tartomány miniszterelnöke ugyancsak úgy fogalmazott, hogy a szomáliai játékvezetőt egy világbajnokság másik kanadai városában, Vancouverben is szívesen látják, így most már csak az a kérdés, hogy a FIFA hajlandó lesz-e figyelembe venni a társrendező ország törekvéseit.