Nyéki Balázs: Ha a Barceloneta legjobbjait hatástalanítjuk, rendben leszünk!

Továbbra is gőzerővel készül a Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjének helyszínén, Máltán. A főpróba megvolt csütörtök délelőtt – este már élesben kell számot adni a tudásról: Nyéki Balázs csapata az elsőelődöntőn, 19 órától a spanyol bajnok Barcelonetával csap össze. (A másik ágon az olasz Pro Recco a görög bajnok Olympiakosszal küzd meg 21 órától – az olasz bajnokság még tart, a bajnoki elődöntő a BL-végjátékot követően, a jövő héten esedékes.)

„Készen állunk az elődöntőre – jelentette ki Vismeg Zsombor. – Itt, Máltán ez már a harmadik edzésünk volt, de másfél hónapja tudjuk, hogy a Barceloneta lesz az ellenfél, azóta mindannyian készülünk fejben is erre a fontos találkozóra. A rutinosabb játékosaink már játszottak jó néhány mérkőzést ezen a szinten, az ő tapasztalataikra nagy szükségünk lesz, mi, fiatalok pedig igyekszünk hozzátenni az extra gyorsaságot, egy-két pluszt, ami a győzelemhez kell. Mindenki jó állapotban van fizikailag, a döntő faktor a százszázalékos koncentráció lesz. Az ellenfélhez hasonlóan nekünk is van számos nagy lövőnk, gondolok itt Dusan Mandicsra, Varga Vincére, de szinte bárkit említhetnék a csapatból. Próbára tettük a kapusainkat az edzéseken, de a blokkokat is oda kell tennünk, mert a védekezésben a blokkszám és a kapusteljesítmény szorosan összefügg. Mindent megteszünk a győzelemért!”

Nyéki Balázs vezetőedző elmondta, nagyon várták a játékosok, hogy visszatérjenek Máltára, az elmúlt évek nagy sikereinek a helyszínére. „Idén is szeretnénk megnyerni a Bajnokok Ligáját, mint tettük azt nagyon kemény munkával az elmúlt két idényben, de ezzel még ráérünk foglalkozni, először a Barcelonetát kell legyőznünk. Kedden a munka dandárját délelőtt, a Népligetben végeztük el, és ahogy késő este leszállt a gép, egyből idejöttünk az uszodába, tartottunk egy rövid szárazföldi bemelegítést, majd félórás szabad edzést a vízben. Az volt a lényeg, hogy a játékosok megérezzék az itteni miliőt, az eltérő fényhatásokat. Azóta is minden a terv szerint halad, megvan az a néhány taktikai elem, amivel még foglalkozunk, de mivel itt a helyszínen már egymás mellett edzenek a csapatok, extrákat, meglepetéseket senki sem vesz elő, inkább a pörgetés, a lövések, az uszoda minél jobb bemozgása a lényegesebb.”

Több mint négy éve, 2022 februárjában fordult elő legutóbb, hogy a Barceloneta rendes játékidőben felülmúlta az FTC-t, azóta három zöld-fehér siker következett, a legutóbbi, tavaly áprilisi találkozón a második csoportkörben a spanyolok 9–9 után ötméteresekkel nyertek. Fennállása első BL-serlegének megszerzésekor, 2019-ben szintén a Barcelonetával játszotta a Ferencváros az elődöntőt, és 9–7-re nyert.

„A final fourban nem számít a közös múlt, még az sem, hogy ebben a kiírásban a második csoportkörben a Barceloneta minden meccsét megnyerte, mi meg kikaptunk egyszer a Pro Reccótól. Itt azon múlik a győzelem, ki élesebb, ki készült fel jobban az ellenfélből, és ki érvényesíti jobban a saját akaratát, bízom benne, hogy nekünk sikerül. Vigvári Vince kiesése új gondolkodásmódot igényel: biztosan lesznek olyanok az ellenfélnél, akik a helyére próbálnak lépni, és pluszenergiákat hoznak a csapatukba. Az lesz a legfontosabb, hogy mindezt mihamarabb észleljük, és ezeknek a játékosoknak a játékát elfojtsuk. Ha a legjobbjaikat, Bernat Sanahuját, Alberto Munárrizt hatástalanítjuk, valamint Unai Aguirrét megfelelően fárasztjuk a kapuban, rendben leszünk!”

VÍZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, NÉGYES DÖNTŐ, GZIRA

Csütörtök

Elődöntő:

19.00: Barceloneta (spanyol, Burián Gergely)–FTC-TELEKOM (Tv: Duna World)

21.00: Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög, Angyal Dániel, Zalánki Gergő)

Szombat

19.00: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

21.00: döntő (Tv: M4 Sport+)