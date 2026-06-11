Történelmi hazai baseballsiker: a Jánossomorja Rascals megnyerte az európai kupaselejtezőt

Jánossomorján rendezték a hónap elején a hatnapos tornát, melyre a hazai Rascals mellett Finnországból, Litvániából, Bulgáriából, Romániából, Ukrajnából és Norvégiából érkeztek csapatok. A hazai jánossomorjai együttes célja volt, hogy feljusson a magasabb szintű európai kupasorozatba. Ehhez mérten a csoportkörben előbb a Tampere Tigers (11–0), majd a Thunder Wolves Botosani (11–3) ellen is magabiztosan nyert a Rascals, amely a Kyiv BC-t 8–5-re verte, így hibátlan mérleggel jutott elődöntőbe.

A legjobb négy között norvég Kristiansand Suns következett, de ez sem okozott gondot a magyar csapatnak, amely végül 3–0-s eredménnyel jutott döntőbe. A fináléban a Jánossomorja a szintén addig hibátlanul menetelő Utenos Titanai ellen mérkőzött meg.

Ulacio Ramón

A döntőben a litvánok kezdtek jobban és szereztek vezetést, de a Rascals higgadt maradt. A mérkőzés kulcspillanata az volt, amikor Ulacio Ramón állt fel a dombra, a dobásai pedig megoldhatatlan feladat elé állították az ellenfél ütőit, miközben a „titánok” néhány védekezési megingását könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. A Rascals ennek köszönhetően megfordította az állást, és végül 5–2-es győzelemmel megnyerte a döntőt. A Rascals tehát veretlen teljesítménnyel aratott tornagyőzelmet, a döntő legértékesebb játékosának (MVP) Morua Martint választották. A Jánossomorja Rascals és a második helyezett Utenos Titanai ezzel egyaránt kvalifikációt szerzett nemzeti szövetsége számára a 2027-ben, Regensburgban megrendezendő Federation Cup-sorozatra.

Moura Martin

A szezon a nyugati határszélen azonban nem ér véget: augusztusban a város újra nemzetközi eseménynek ad otthont, ugyanis a Rascals Ballparkban rendezik meg a WBSC Europe Women’s Softball European Cup Winners Cup „B” tornát is, ahol ismét európai csapatok érkeznek majd a térségbe, tovább erősítve a település szerepét a nemzetközi baseball- és softballéletben.

A végeredmény