Nemzeti Sportrádió

Történelmi hazai baseballsiker: a Jánossomorja Rascals megnyerte az európai kupaselejtezőt

B. A. P.B. A. P.
2026.06.11. 12:03
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Történelmi sikert aratott a Rascals (Fotók: Rózsa Richárd)
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Jánossomorja Jánossomorja Rascals magyar baseball baseball
Június elején Magyarországon rendezték a WBSC Europe által szervezett Baseball Federation Cup Qualifier 2026 nemzetközi baseballtornát, amelyet a hazai Jánossomorja Rascals nyert meg.

Jánossomorján rendezték a hónap elején a hatnapos tornát, melyre a hazai Rascals mellett Finnországból, Litvániából, Bulgáriából, Romániából, Ukrajnából és Norvégiából érkeztek csapatok. A hazai jánossomorjai együttes célja volt, hogy feljusson a magasabb szintű európai kupasorozatba. Ehhez mérten a csoportkörben előbb a Tampere Tigers (11–0), majd a Thunder Wolves Botosani (11–3) ellen is magabiztosan nyert a Rascals, amely a Kyiv BC-t 8–5-re verte, így hibátlan mérleggel jutott elődöntőbe.

A legjobb négy között norvég Kristiansand Suns következett, de ez sem okozott gondot a magyar csapatnak, amely végül 3–0-s eredménnyel jutott döntőbe. A fináléban a Jánossomorja a szintén addig hibátlanul menetelő Utenos Titanai ellen mérkőzött meg.

Ulacio Ramón

A döntőben a litvánok kezdtek jobban és szereztek vezetést, de a Rascals higgadt maradt.  A mérkőzés kulcspillanata az volt, amikor Ulacio Ramón állt fel a dombra, a dobásai pedig megoldhatatlan feladat elé állították az ellenfél ütőit, miközben a „titánok” néhány védekezési megingását könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. A Rascals ennek köszönhetően megfordította az állást, és végül 5–2-es győzelemmel megnyerte a döntőt. A Rascals tehát veretlen teljesítménnyel aratott tornagyőzelmet, a döntő legértékesebb játékosának (MVP) Morua Martint választották. A Jánossomorja Rascals és a második helyezett Utenos Titanai ezzel egyaránt kvalifikációt szerzett nemzeti szövetsége számára a 2027-ben, Regensburgban megrendezendő Federation Cup-sorozatra.

Moura Martin

A szezon a nyugati határszélen azonban nem ér véget: augusztusban a város újra nemzetközi eseménynek ad otthont, ugyanis a Rascals Ballparkban rendezik meg a WBSC Europe Women’s Softball European Cup Winners Cup „B” tornát is, ahol ismét európai csapatok érkeznek majd a térségbe, tovább erősítve a település szerepét a nemzetközi baseball- és softballéletben.

A végeredmény

  1. Jánossomorja Rascals (Magyarország)
  2. Utenos Titanai (Litvánia)
  3. Kristiansand Suns (Norvégia)
  4. Tampere Tigers (Finnország)
  5. Puumat Baseball (Finnország)
  6. Thunder Wolves Botoșani (Románia)
  7. CBS Lions NSA (Bulgária)
  8. Kyiv BC (Ukrajna)

 

 

Jánossomorja Jánossomorja Rascals magyar baseball baseball
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