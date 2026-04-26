Félpályás szabadrúgásgóllal vette el végleg a Lőrinc a BVSC kedvét

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BVSC-ZUGLÓ 2–0 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezette: Katona Balázs (Mohos Milán, Bán Kristóf)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Bolla, Milovanovics – Szolgai, Nyári – Samson (Herczeg, 68.), Tollár, Czérna (Kocsis B., 74.) – Mascoe (Harsányi I., 68.). Sportigazgató: Márton Gábor

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Pekár L., 37.) – Blyzniuk (Duló, a szünetben), Csernik – Katona M. (Palincsár, 84.), Törőcsik (Bacsa P., a szünetben), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Mascoe (32.), Czérna (62.)

MESTERMÉRLEG

Szolga Goran segédedző: – Még három mérkőzés van hátra a bajnokságból, igyekszünk mind a hármat megnyerni.

Dragan Vukmir: – Nagyon gyengén játszottunk, a második kapott gól demoralizálta a csapatot.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem túlzás azt mondani, hogy minden meccsen a túlélésért fut ki a pályára a Szentlőrinc. Nem volt ez másképpen a BVSC-Zugló ellen sem, az utolsó szalmaszálakba kapaszkodik a gárda. Ezúttal azonban meg is ragadta őket.

A találkozó első 20-25 percében még nemigen forogtak veszélyben a kapuk, a védők jól végezték a dolgukat. A vendégek egy-egy gyors elfutással igyekeztek megbontani a lőrinci egységet, míg a hazaiak járatták a labdát, és abból mélységi indításokkal átjátszani a BVSC hátsó alakzatát. Ez a 32. percben sikerült, amikor a villámgyors Mascoe lábára érkezett egy passz, és a támadó elegáns labdaátvétellel átverte az őt fogó védőt, Viníciust, közben a segíteni érkezőt megkerülte a tempóelőnyből, majd jobbal szépen elrakta a jobb alsóba a labdát.

A vendégek ezt követően sem tudtak változtatni, így maradt a mezőnyfölény végig a hazaiaknál. Egy rövid periódusban tudott veszélyesebb lenni a BVSC a második félidőben, még az is benne volt, hogy egyenlít, de Bolláék hősiesen átvészelték ezt. A pontot az i-re egy elképesztő szabadrúgás tette fel: szinte a felező- és az oldalvonal találkozásától emelte át a túlzottan kimerészkedő Petroffot Czérna. Mondhatjuk, megidézte Ronaldinho Seamannek lőtt gólját a 2002-es vb-ről. A Szentlőrinc a sikerrel elmozdult az utolsó helyről. 2–0