A BJA HC kétszeri hosszabbításban nyerte meg a jégkorong ob I döntőjének 2. meccsét

MÉG EL SEM KEZDŐDÖTT az ob I döntőjének második mérkőzése, máris jó hírnek örülhettünk, visszatérhetett a jégre a DEAC veterán kapusa, Hetényi Zoltán. Pénteken még nem volt egyértelmű, hogy hamar felépül, hiszen ijesztő sérülést szenvedett, vérző fejjel szállították kórházba. Nem látszódott a teljesítményén, hogy a sisakja alatt friss seb van, tíz lövésből tízet megfogott az első harmadban.

Látszott viszont a debreceni játékosokon, ki akarják javítani az első meccsen elkövetett hibáikat, összpontosítva, szervezetten játszottak, veszélyes lövésekig is eljutottak. Nagy Gergő hamar kétperces büntetést kapott testre ütésért, de finoman szólva sem értett egyet a bírói ítélettel. Az emberelőnyt nem használta ki a DEAC, de a büntetés letelte után is ellenfele kapujának közelében maradt. Pozsgai Tamás kapuvasával jelezte a Budapest Jégkorong Akadémia HC, hogy nem szándékozik visszaadni a pályaelőnyt a riválisnak. Aztán egy korábbi káposztásmegyeri, most már debreceni akaszkodott össze egy korábbi debreceni, most már káposztásmegyerivel – Dominik Novotny és Kreisz Brúnó kakaskodott. Jevgenyij Mozer próbálkozását Novotny ziccere követte emberhátrányban, de Kreisz Brúnó lehűtötte a hazai kedélyeket, egy keresztpasszt követően Makszim Aszkarov játszotta be a korongot a centernek, neki pedig csak kapu felé kellett azt lökni, Farkas Roland tehetetlen volt. Külön fájhatott Kangyal Balázs csapatának, hogy egy feleslegesen a pályáról kiemelt korong miatt került emberhátrányba a bekapott gól előtt. Mihalik Gergő egy az egyben lőtte a BJA-kapu mellé a korongot, ami le is zárta az első játékrészt.

Egyre feszültebbek lettek a játékosok, és Schlekmann Márk gólja sem hatott nyugtatóan. Nagy Gergő háta mögé passzolva hozta helyzetbe csapattársát, aki Hetényivel szemben állva nem hibázott, pontosan lőtte ki a bal felsőt. A mezőnyben dominált a DEAC, kapuvasa is volt, majd Kirill Krutov takarásból tesztelte Farkast, de a magyar kapus a helyén volt. Aztán a BJA HC is megkapta első emberelőnyét, Haranghy Bencét kellett erélyesen a büntetőpadhoz kísérni. A fórban csak oldalhálóig jutottak a hazaiak, Turbucz Martin és Keresztes Levente egy védővel szemben támadott lendületből, de nem lett gól az akció végén. Lökdösődések, ütések, összekapaszkodások folyamatosan voltak, érett a bunyó, Schlekmann például Kirils Galohát adjusztálta a második húsz perc legvégén, páros kiállítást kaptak.

A harmadik harmadban sűrűsödtek az események, először Nagy Gergő szerzett gólt Schlekmann passzából, majd Schlekmann Antonín Honejsekéből, és tíz perccel a vége előtt úgy tűnt, megnyerheti a második meccset is a BJA HC, csakhogy Jevgenyij Mozer és Kirill Krutov is jó ütemű cselt követően szerzett egy-egy gólt, így következett a hosszabbítás. Annak első harmada 0–0-val ért véget, három a három ellen viszont a BJA volt jobb, megnyerte a döntő második meccsét és egyetlen lépésre került a címvédéstől.

JÉGKORONG

OB I

Döntő, 2. mérkőzés

Budapesti Jégkorong Akadémia HC–DEAC 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 0–0, 1–0) – kétszeri hosszabbításban

Vasas Jégcentrum, 435 néző. V: Máhr-Tumpf, Tóth Renátó, Szabó Dávid, Varjú.

BJA HC: Farkas R. – Varga A., Szivák / POZSGAI, SZABÓ DÁNIEL (1) / Riha, Boros / Weidemann – Honejsek (1), NAGY G. 1 (2), SCHLEKMANN 2 (1) / Molnár B., Keresztes L., Turbucz / Nádasy, Horváth B., Zimányi / V. Razumnjak, Novotny, Pilon 1. Edző: Kangyal Balázs

DEAC: Hetényi – Usztyinyenko, Ph. Kiss (1) / Jeliszejev (1), Bukor / Haranghy, Dobmayer / Mártonffy – MOZER 1 (1), Galoha, ASZKAROV (2) / Szita, Senfeld, Krutov 1 / Kulesov, KREISZ B. 1 (1), Mihalik G. / Varttinen, Molnár Z., Kovács Alpár. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 46–44. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 3/1

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a BJA HC javára

TOVÁBBI PROGRAM

3. mérkőzés

március 3., kedd, 18.00: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

Ha szükséges:

4. mérkőzés

március 5., csütörtök, 18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC

5. mérkőzés

március 7., szombat, 14.45: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC