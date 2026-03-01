Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Rendkívül szoros a küzdelem a kadét fiú kosárlabda-bajnokság felsőházi rájátszásában. Az U16-osok legjobb hat csapatát tömörítő Piros csoportban jócskán akadnak kiélezett mérkőzések, és a listavezető kiléte is szinte fordulóról fordulóra változik. Az államilag kiemelt akadémiák és fővárosi nagy klubok csatározásába pedig a Soproni Sportiskola is képes beleszólni. A Czukor Bence által irányított együttes az alapszakaszt kilenc győzelemmel és mindössze egy vereséggel abszolválta, és február közepén 14/1-es szezonbeli mérleggel állt. Az elmúlt két játéknapon elszenvedett vereség jelenleg a rájátszásban 2/2-es mutatóval a negyedikek a tabellán a soproniak.

Nagy utat jártunk be a csapatunkkal, és azt mondhatom, a kétéves projektünk kezd beérni a 2010-es születésű fiúkkal

– kezdte Czukor Bence vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Mivel az előző évadban ezzel a társasággal nem tudtunk feljutni az országos főtáblára, így a regionális bajnokságban vettünk részt. Ami viszont megadta számunkra a lehetőséget, hogy visszamenjünk teljesen az alapokhoz, és elkezdtünk türelmesen építkezni, dolgozni. Mindeközben jó néhány nemzetközi tornára is ellátogattunk, ami nagyban elősegítette a fiúk ugrásszerű fejlődését. Tavaly végül megnyertük a regionális bajnokságot, ami ha önmagában nem is óriási eredmény, de egy szimbolikus siker, fontos pozitív visszajelzés volt nekünk.

Azzal, hogy egyébként tavaly nem szerepeltünk az országos bajnokságban, valamelyest ki is kerültünk a reflektorfényből, így a mostani idényben amolyan meglepetéscsapatként tudtunk feltűnni.

Nyilvánvalóan, a jó szereplésünk nemcsak az én érdemem vezetőedzőként, hanem a teljes szakmai stábé, a kollégáimmal közösen dolgozunk a sikerekért. A korábbi szövetségi kapitány Meszlényi Róbert kiváló mentoredzőként segíti a munkánkat, míg az U18-as válogatottnál is dolgozó Simon Cintia felel a srácok erőnléti felkészítésért."

Hatalmas fejlődésen mentek keresztül a soproni kadét fiúk Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola

A csapat legjobb játékosaként Makk Milán – aki egyébként az U16-os válogatott kezdő irányítója is egyben – 16,7 pontot, 4,5 gólpasszt és 24,8-as VAL-mutatót átlagol a szezonban, amivel a bajnokság leghatékonyabb játékosainak egyike.

A képzésünk során kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk a nyomás alatti döntéshozatalra, illetve annak fejlesztésére.

A sokéves tapasztalatunk alapján az akadémiánkon mi azt látjuk, hogy a magyar fiataloknál gyakran ez jelenti a gyenge pontot a játékukban. Éppen ezért arra törekszünk, hogy a nálunk pallérozódó fiúk nagy sebesség mellett, nyomás alatt is képesek legyenek – technikailag és taktikailag egyaránt – magas szinten teljesíteni és jó döntéseket hozni. Azt gondolom, az elmúlt egy-másfél évben mi ezen a területen javultunk a legnagyobbat, és zárkóztunk fel a legnagyobb csapatokhoz. A szakmai munka mellett hál'istennek a remek csapatkohézió is adott. Megvan az erős magja a csapatnak, amelynek a tagjai tényleg élnek-halnak a kosárlabdáért és egymásért is a pályán.

Az eddigi jó szereplésünk természetesen további hitet és önbizalmat ad nekünk a folytatásra. Büszkék vagyunk az eredményeinkre, de mi igyekszünk hosszú távon gondolkodni, a fiúk fejlődését előtérbe helyezni, lehetőleg minél több válogatott játékost kinevelve.

Persze, mindig akadnak rövid távú céljaink is, így például a mostani szezonban – immár biztos országos döntős résztvevőként – a legjobb négy közé kerülést tűztük ki."

(Kiemelt képet készítette: Tarnai László/Soproni Sportiskola)