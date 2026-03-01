Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Ferencváros–Kazincbarcika 0–0

Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.03.01. 17:48
null
Címkék
kadét fiúbajnokság Soproni Sportiskola kosárlabda Czukor Bence utánpótlás utánpótlássport
A Soproni Sportiskola kadét fiú kosárlabdacsapata a felsőházi rájátszásban szerepel a korosztályos bajnokságban, és a nagy akadémiákkal szemben is megállja a helyét.

Rendkívül szoros a küzdelem a kadét fiú kosárlabda-bajnokság felsőházi rájátszásában. Az U16-osok legjobb hat csapatát tömörítő Piros csoportban jócskán akadnak kiélezett mérkőzések, és a listavezető kiléte is szinte fordulóról fordulóra változik. Az államilag kiemelt akadémiák és fővárosi nagy klubok csatározásába pedig a Soproni Sportiskola is képes beleszólni. A Czukor Bence által irányított együttes az alapszakaszt kilenc győzelemmel és mindössze egy vereséggel abszolválta, és február közepén 14/1-es szezonbeli mérleggel állt. Az elmúlt két játéknapon elszenvedett vereség jelenleg a rájátszásban 2/2-es mutatóval a negyedikek a tabellán a soproniak.

– kezdte Czukor Bence vezetőedző az Utánpótlássportnak. – Mivel az előző évadban ezzel a társasággal nem tudtunk feljutni az országos főtáblára, így a regionális bajnokságban vettünk részt. Ami viszont megadta számunkra a lehetőséget, hogy visszamenjünk teljesen az alapokhoz, és elkezdtünk türelmesen építkezni, dolgozni. Mindeközben jó néhány nemzetközi tornára is ellátogattunk, ami nagyban elősegítette a fiúk ugrásszerű fejlődését. Tavaly végül megnyertük a regionális bajnokságot, ami ha önmagában nem is óriási eredmény, de egy szimbolikus siker, fontos pozitív visszajelzés volt nekünk. 

Nyilvánvalóan, a jó szereplésünk nemcsak az én érdemem vezetőedzőként, hanem a teljes szakmai stábé, a kollégáimmal közösen dolgozunk a sikerekért. A korábbi szövetségi kapitány Meszlényi Róbert kiváló mentoredzőként segíti a munkánkat, míg az U18-as válogatottnál is dolgozó Simon Cintia felel a srácok erőnléti felkészítésért." 

Hatalmas fejlődésen mentek keresztül a soproni kadét fiúk Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola

A csapat legjobb játékosaként Makk Milán – aki egyébként az U16-os válogatott kezdő irányítója is egyben – 16,7 pontot, 4,5 gólpasszt és 24,8-as VAL-mutatót átlagol a szezonban, amivel a bajnokság leghatékonyabb játékosainak egyike.

A sokéves tapasztalatunk alapján az akadémiánkon mi azt látjuk, hogy a magyar fiataloknál gyakran ez jelenti a gyenge pontot a játékukban. Éppen ezért arra törekszünk, hogy a nálunk pallérozódó fiúk nagy sebesség mellett, nyomás alatt is képesek legyenek – technikailag és taktikailag egyaránt – magas szinten teljesíteni és jó döntéseket hozni. Azt gondolom, az elmúlt egy-másfél évben mi ezen a területen javultunk a legnagyobbat, és zárkóztunk fel a legnagyobb csapatokhoz. A szakmai munka mellett hál'istennek a remek csapatkohézió is adott. Megvan az erős magja a csapatnak, amelynek a tagjai tényleg élnek-halnak a kosárlabdáért és egymásért is a pályán.

Persze, mindig akadnak rövid távú céljaink is, így például a mostani szezonban – immár biztos országos döntős résztvevőként – a legjobb négy közé kerülést tűztük ki."

(Kiemelt képet készítette: Tarnai László/Soproni Sportiskola)

kadét fiúbajnokság Soproni Sportiskola kosárlabda Czukor Bence utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Utánpótlássport
3 órája

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Tenisz: duplázók az U12-es fedett pályás országos bajnokságon

Utánpótlássport
7 órája

Vívás: a Vasas élő példaképeket mutat a fiataloknak

Utánpótlássport
Tegnap, 15:48

Jokics lökdösődött, Gilgeous-Alexander 36 ponttal vezette sikerre az OKC-t

Amerikai sportok
Tegnap, 9:11

Labdarúgás: a bennmaradás a cél az U17-es leány Eb-selejtezőn

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vívás: ezüstérmet szerzett a leány párbajtőrcsapat a junior Eb-n

Utánpótlássport
2026.02.27. 17:55

Tóth Petra: Meg kell mutatni a helyes irányt a fiataloknak

Utánpótlássport
2026.02.27. 16:25
Ezek is érdekelhetik