Megtört a jég a Bakonyban: az Ajka a Szentlőrinc ellen megszerezte idei első góljait és győzelmét

Sokat kellett rá várni, de március első vasárnapján megszülettek az FC Ajka naptári évbeli első góljai – és velük együtt a három pont is: a bakonyiak a labdarúgó NB II 20. fordulójában kulcsfontosságú alsóházi helyosztón győzték le hazai pályán a 2–1-re a Szentlőrinc együttesét.

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

FC AJKA–SZENTLŐRINC 2–1 (2–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ring Kevin, Tóth Csaba János)

AJKA: Szabados – Csóka (Nagy N., 67.), Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai (Papp Cs., 67.) – Csizmadia Z., Sejben (Kopácsi, 67.), Tóth G. – Jelena, Makrai (Doncsecz, 52., Mohos, 87.). Vezetőedző: Csábi József

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Nyári, Szilágyi Sz. (Rac, 76.) – Mascoe, Kocsis B., Tollár (Sámson, 64.) – Adamcsek (Milovanovics, 64.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Csizmadia Z. (19.), Jelena (31.), ill. Mascoe (44.) ÖSSZEFOGLALÓ Hamarosan... PERCRŐL PERCRE