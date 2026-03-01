Saját nevelésű kapusa bravúrjai akadályozták meg a Vasas győzelmét

Nemzeti Sportrádió

RÓTH ZOLTÁN
2026.03.01. 16:49
Tóth Milán (jobbra) szépségdíjas gólt szerezhetett volna a hajrában (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
A labdarúgó NB II 20. fordulójának vasárnapi játéknapján a Tiszakécske és a Vasas mérkőzése 0–0-s eredménnyel zárult. Az angyalföldiek az első félidőben csak szabálytalan gólig jutottak, a szünet után pedig rengeteg helyzetet elhibáztak.

 

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–VASAS FC 0–0 
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Vrbovszki Pál)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Körmendi, Takács Zs. – Kócs-Washburn (Zámbó M., 67.), Horváth E., Bódi, Lucas (Géringer, 81.), Gyenes Á. (Takács T., 89.) – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Banó-Szabó (Radó, 78.), Hidi M. S., Urblík J. – Barkóczi Barnabás (Molnár Cs., a szünetben), Németh B. (Horváth R., 69.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

ÖSSZEFOGLALÓ

Ősszel hazai pályán csupán egy késői tizenegyesgóllal tudta legyőzni a Vasas a Tiszakécskét. Az angyalföldiekre idegenben sem várt könnyű mérkőzés Pintér Csaba együttese ellen. A piros-kékek kispadján már ott ülhetett Erős Gábor, aki az előző három bajnokiról eltiltás miatt hiányzott. 

Csak helyzetekig jutottak a piros-kékben játszó angyalföldiek (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Az első lövést a hazaiak neve mellé jegyezhettük fel, Horváth Emil kísérlete azonban a kapu fölé szállt a negyedik percben. Hét perccel ezután Urblík József lövése már a hazai kapuban kötött ki, de mivel Tóth Milán az alapvonalon túlról szelídítette meg a labdát a passza előtt, így nem örülhettek a vendégek. A folytatásban felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de sem a Tiszakécske, sem a Vasas nem tudott szabályos gólt szerezni.

A hazaiak támadója, Myke Ramos (jobbra) ezúttal kapura veszélytelen volt (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

A második félidő harmadik percében hatalmas lehetőséget puskáztak el a vendégek. Tóth Milán remek cselsorozat után passzolt Németh Barnabáshoz, aki ordító ziccerben, 10 méterről a kapu mellé lőtt. Nem sokkal később Tóth Milán fejjel veszélyeztetett, de a hazaiak kapusa – a Vasastól kölcsönkapott Eseri Desmond – nagyot védett. A játékrész közepén az először kezdő Banó-Szabó Bence jobbról végzett el szögletet, a labda a két kapufa találkozásánál csattant a lécen, majd Lucas lábáról szögletre vágódott. A hajrá perceiben Tóth Milán szerezhetett volna szépségdíjas találatot, de Radó András ívelése után hiába ollózta kapura a labdát, a hazaiak kapusa ezúttal is nagyot védett. Bár a győzelem nem jött össze az angyalföldieknek, szomorkodásra így sem lehet ok, hiszen a második helyezett csapat hét pontra növelte előnyét az üldözők előtt. 0–0

PERCRŐL PERCRE 

 

