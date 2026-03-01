Nemzeti Sportrádió

NB II: Karcagi SC–BVSC-Zugló

2026.03.01. 13:53
Fővárosi csapatot fogad a Karcag (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE, archív)
NB II Karcag BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló NB II 20. forduló
A labdarúgó NB II 20. fordulójának vasárnapi játéknapján a 6. helyen álló Karcag a 11. helyezett BVSC-t látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
KARCAGI SC–BVSC-ZUGLÓ 1–1 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Jakab Árpád (Szert Balázs, Punyi Gyula)
KARCAG: Engedi – Győri Á., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P., Pap Zs. – Székely D., Sain – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
BVSC: Petroff – Babós, Vinicius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Horváth Sz., Törőcsik P., Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Kohut (39.), ill Törőcsik (34.)
 

PERCRŐL PERCRE 

 

 

Ezek is érdekelhetik