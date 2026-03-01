NB II: Karcagi SC–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

KARCAGI SC–BVSC-ZUGLÓ 1–1 – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, x néző. Vezeti: Jakab Árpád (Szert Balázs, Punyi Gyula)

KARCAG: Engedi – Győri Á., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P., Pap Zs. – Székely D., Sain – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

BVSC: Petroff – Babós, Vinicius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Horváth Sz., Törőcsik P., Dénes A. – Bacsa P. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Kohut (39.), ill Törőcsik (34.)



PERCRŐL PERCRE