Gyenge színvonalú mérkőzésen a Mezőkövesd nem bírt a Soroksárral

FÜZESI BÁLINT
2026.02.28. 15:53
null
Lőrinczy Attiláék (fehérben) nem tudtak nyerni a Soroksár ellen (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójának szombati játéknapján a Mezőkövesd a Soroksárt fogadta. A kevés helyzetet hozó, alacsony színvonalú találkozón a hazaiak a hajrában hiába váltak aktívabbá, nem tudták megszerezni a győztes találatot (0–0).

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SOROKSÁR SC 0–0
Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Bertus 64.), Varjas Z., Csörgő V., Lajcsik Csatári, Zachán – Pintér Á. (Vörös B., 74.), Kovalenko (Vidnyánszky M., 64.), Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
SOROKSÁR: Őri – Könczey, Króner, Kékesi, Horváth K. –  Lakatos Cs. (Gólik, 70.), Vass Á. – Gálfi (Bencze, 70.), Bagi Á., Korozmán K. (Alonge, 61.) – Kundrák. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

ÖSSZEFOGLALÓ 

Hamarosan...

ELŐZMÉNYEK 

Nem igazán sikerültek a baranyai kirándulások a Mezőkövesdnek, hiszen az előző két fordulóban mindössze egy pontot szereztek a borsodiak –Kozármislenyben kikaptak, míg Szentlőrincen ikszeltek. Soraikból ma Keresztes Bence hiányzik eltiltás miatt, Ternován Patrik azonban majd egy hónap után kap ismét lehetőséget. A Soroksár egy hete fontos győzelmet aratott otthon a Kozármisleny ellen, azonban még mindig az utolsó helyen áll. A XXIII. kerületiektől két kulcsjátékos hiányzik ma: Lovrencsics Balázs sérülés, míg Köböl Krisztián eltiltás miatt. A héten szerződtetett Jova Levente és Kálnoki-Kis Zsombor a kispadon kezdi a mérkőzést.

PERCRŐL PERCRE 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a két meccse nyeretlen, de még mindig dobogós Mezőkövesd az előző héten a Kozármislenyt legyőző Soroksár ellen.

 

Ezek is érdekelhetik