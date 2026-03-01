Csak a hajrában tudott egyenlíteni a nagy fölényben játszó Elche az Espanyol ellen

Nem sokat vacakolt az Espanyol a kiesés elkerüléséért küzdő Elche otthonában, a „papagájok” Kike García révén már a 7. percben előnybe kerültek – a veterán csatár Pol Lozano remek passzát követően talált a kapuba. A hatalmas labdabirtoklási fölényben játszó hazaiak egy ideig nem találták a barcelonai csapat masszív védekezésének ellenszerét, a 42. percben azonban a vendégek egyik labdakihozatalánál Marc Aguado lecsapott egy rossz passzra, s a befejezést sem hibázta el.

A szünet után alig tizenkét perc telt el, s ismét vezettek a vendégek: egy ellenakció végén Carlos Romero lőtt hatalmas kapufás gólt. Az ideges hangulatú mérkőzés 75. percében ismét a kapuba talált az Elche, de Álvaro Rodríguez gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Hét perccel később a barcelonai Ramón Terrats dönthette volna el az összecsapást, de a jobb kapufát találta el. A 90. percben aztán az érvényes gól is összejött a hazaiaknak: tizenhatoson belüli kezezés miatt Rafa Mir végezhetett el büntető, és rendkívül higgadt ítéletvégrehajtónak bizonyult. A hosszabbításban Charles Pickel kiállítása miatt emberelőnybe is kerültek a hazaiak, de a „végső csapást” már nem tudták bevinni. 2–2

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)

Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)

Később

16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)

Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)

Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)

Pénteken játszották

Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)

Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)