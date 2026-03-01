Nemzeti Sportrádió

NB I: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus 0–1

Csak a hajrában tudott egyenlíteni a nagy fölényben játszó Elche az Espanyol ellen

2026.03.01. 16:07
Kike García góljával szerzett vezetést az Espanyol (Fotó: Getty Images)
Espanyol Elche La Liga
Kései tizenegyes akadályozta meg az Espanyol győzelmét az Elche otthonában – az spanyol első osztályú bajnokság 26. fordulójának első mérkőzésén 2–2-es döntetlen született.

Nem sokat vacakolt az Espanyol a kiesés elkerüléséért küzdő Elche otthonában, a „papagájok” Kike García révén már a 7. percben előnybe kerültek – a veterán csatár Pol Lozano remek passzát követően talált a kapuba. A hatalmas labdabirtoklási fölényben játszó hazaiak egy ideig nem találták a barcelonai csapat masszív védekezésének ellenszerét, a 42. percben azonban a vendégek egyik labdakihozatalánál Marc Aguado lecsapott egy rossz passzra, s a befejezést sem hibázta el.

A szünet után alig tizenkét perc telt el, s ismét vezettek a vendégek: egy ellenakció végén Carlos Romero lőtt hatalmas kapufás gólt. Az ideges hangulatú mérkőzés 75. percében ismét a kapuba talált az Elche, de Álvaro Rodríguez gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Hét perccel később a barcelonai Ramón Terrats dönthette volna el az összecsapást, de a jobb kapufát találta el. A 90. percben aztán az érvényes gól is összejött a hazaiaknak: tizenhatoson belüli kezezés miatt Rafa Mir végezhetett el büntető, és rendkívül higgadt ítéletvégrehajtónak bizonyult. A hosszabbításban Charles Pickel kiállítása miatt emberelőnybe is kerültek a hazaiak, de a „végső csapást” már nem tudták bevinni. 2–2

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)
Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)
Később
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)
Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Barcelona26211471–26+45 64 
2. Real Madrid25193354–21+33 60 
3. Atlético Madrid26156543–23+20 51 
4. Villarreal26163748–31+17 51 
5. Betis25119540–30+10 42 
6. Celta Vigo25910634–27+7 37 
7. Espanyol261061033–39–6 36 
8. Real Sociedad2698938–3835 
9. Athletic Bilbao261051130–36–6 35 
10. Osasuna25961030–29+1 33 
11. Girona2579926–40–14 30 
12. Sevilla25851232–39–7 29 
13. Getafe25851220–29–9 29 
14. Rayo Vallecano25691023–32–9 27 
15. Alaves26761323–34–11 27 
16. Elche265111034–39–5 26 
17. Valencia25681126–39–13 26 
18. Mallorca26661429–42–13 24 
19. Levante26561528–44–16 21 
20. Oviedo25381416–40–24 17 

 

 

Ezek is érdekelhetik