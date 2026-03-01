Csak a hajrában tudott egyenlíteni a nagy fölényben játszó Elche az Espanyol ellen
Nem sokat vacakolt az Espanyol a kiesés elkerüléséért küzdő Elche otthonában, a „papagájok” Kike García révén már a 7. percben előnybe kerültek – a veterán csatár Pol Lozano remek passzát követően talált a kapuba. A hatalmas labdabirtoklási fölényben játszó hazaiak egy ideig nem találták a barcelonai csapat masszív védekezésének ellenszerét, a 42. percben azonban a vendégek egyik labdakihozatalánál Marc Aguado lecsapott egy rossz passzra, s a befejezést sem hibázta el.
A szünet után alig tizenkét perc telt el, s ismét vezettek a vendégek: egy ellenakció végén Carlos Romero lőtt hatalmas kapufás gólt. Az ideges hangulatú mérkőzés 75. percében ismét a kapuba talált az Elche, de Álvaro Rodríguez gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. Hét perccel később a barcelonai Ramón Terrats dönthette volna el az összecsapást, de a jobb kapufát találta el. A 90. percben aztán az érvényes gól is összejött a hazaiaknak: tizenhatoson belüli kezezés miatt Rafa Mir végezhetett el büntető, és rendkívül higgadt ítéletvégrehajtónak bizonyult. A hosszabbításban Charles Pickel kiállítása miatt emberelőnybe is kerültek a hazaiak, de a „végső csapást” már nem tudták bevinni. 2–2
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Elche–Espanyol 2–2 (Aguado 42., R. Mir 90. – 11-esből, ill. K. García 7., C. Romero 57.)
Kiállítva: Pickel (90+5., Espanyol)
Később
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Mallorca–Real Sociedad 0–1 (Soler 31.)
Oviedo–Atlético Madrid 0–1 (J. Álvarez 90+4.)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|26
|21
|1
|4
|71–26
|+45
|64
|2. Real Madrid
|25
|19
|3
|3
|54–21
|+33
|60
|3. Atlético Madrid
|26
|15
|6
|5
|43–23
|+20
|51
|4. Villarreal
|26
|16
|3
|7
|48–31
|+17
|51
|5. Betis
|25
|11
|9
|5
|40–30
|+10
|42
|6. Celta Vigo
|25
|9
|10
|6
|34–27
|+7
|37
|7. Espanyol
|26
|10
|6
|10
|33–39
|–6
|36
|8. Real Sociedad
|26
|9
|8
|9
|38–38
|0
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|10
|5
|11
|30–36
|–6
|35
|10. Osasuna
|25
|9
|6
|10
|30–29
|+1
|33
|11. Girona
|25
|7
|9
|9
|26–40
|–14
|30
|12. Sevilla
|25
|8
|5
|12
|32–39
|–7
|29
|13. Getafe
|25
|8
|5
|12
|20–29
|–9
|29
|14. Rayo Vallecano
|25
|6
|9
|10
|23–32
|–9
|27
|15. Alaves
|26
|7
|6
|13
|23–34
|–11
|27
|16. Elche
|26
|5
|11
|10
|34–39
|–5
|26
|17. Valencia
|25
|6
|8
|11
|26–39
|–13
|26
|18. Mallorca
|26
|6
|6
|14
|29–42
|–13
|24
|19. Levante
|26
|5
|6
|15
|28–44
|–16
|21
|20. Oviedo
|25
|3
|8
|14
|16–40
|–24
|17