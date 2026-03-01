Nemzeti Sportrádió

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád GA

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.03.01. 13:50
null
Szeged-Csanád Grosics Akadémia látogat Kozármislenyhez a NB II. 20. fordulójában
A labdarúgó NB II 20. fordulójának vasárnapi játéknapján a 8. helyen álló Kozármisleny a 7. helyezett Szegedet látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)
Kozármisleny, 600 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Gellér A., Kocsis D. – Vogyicska B., Zamostny, László K. – Bakó. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Szilágyi Z., Kalmár O., Kurdics – Vágó – Halmai Á., Rabatin, Miskolczi – Novák Cs. Vezetőedző: Laczkó Zsolt
Gólszerző: Zamostny (39.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban öt veretlenül megvívott meccs után újra vereséget szenvedő Kozármisleny a hét bajnoki óta nyeretlen Szeged ellen.

 

Ezek is érdekelhetik