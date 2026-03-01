Karcagon is folytatta remek tavaszi szereplését a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

KARCAGI SC–BVSC-ZUGLÓ 1–3 (1–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 750 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szert Balázs, Punyi Gyula)

KARCAG: Engedi – Győri Á., Fazekas L., László D. – Kovalovszki, Szűcs K., Hidi P. (Fekete O., 63.), Pap Zs. – Székely D. (Görög, 85.), Sain (Kaye, 63.) – Kohut (Osztrovka., 63.). Vezetőedző: Varga Attila

BVSC: Petroff – Babós (Székely K., a szünetben), Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik, Sarkadi (Horváth Sz., 58.), Törőcsik P. (Ominger G., 80.), Dénes A. (Palincsár, 83.) – Bacsa P. (Farkas B., 58.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Kohut (39.), ill. Törőcsik (34.), Farkas B. (60., 88.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk, de ilyen a sport. Ez a csapat, amióta elindult a bajnokság, még nem volt gödörben, most viszont abban van. Dolgoznunk kell azon, hogy ebből minél hamarabb kikerüljünk. Az első félidőben lerendezhettük volna a mérkőzést, de kapufát rúgtunk, hibáztunk egy az egyben, és még sorolhatnám. Megérdemelten vitte el Karcagról a három pontot a BVSC, de bízom abban, hogy a csapatom átérzi ennek a vereségnek a felelősségét.

Dragan Vukmir: – A játékosaim maximálisan partnerek voltak ma abban, hogy elorozzuk a három pontot Karcagról. A vendéglátó masszív, jó csapat, így nem volt könnyű dolgunk, ellenben berúgtuk a helyzeteinket, ezzel megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést a hazai együttes kezdte, az első percekben a Karcag igyekezett ráerőltetni akaratát a BVSC-re, így mezőnyfölényben futballozott. Az első komolyabb lehetőség a 10. percben adódott, amikor Hidi Patrik szögletét Fazekas Lóránt fejelte el, de a labda centikkel elkerülte a vendégek kapuját. A folytatásban is a hazaiak játszottak fölényben, ám igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A BVSC a 17. percben veszélyeztetett először, majd a 25. perctől kissé feljebb tolta játékát, és egy hazai hiba után kis híján gólt is szerzett. A 34. percben aztán megszerezte a vezetést a Zugló, Dénes Adrián remek egyéni akció végén adott középre, Törőcsik Péter pedig az átvétel után a jobb alsó sarokba lőtt. A hazaiak azonban gyorsan válaszoltak, alig öt perccel később Lehoczky Roland hibáját Kohut Máté használta ki, aki kiegyenlített, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok.

A második félidő elején is kiegyenlített játék folyt a pályán. A 60. percben aztán ismét a vendégek kerültek előnybe, miután a csereként beállt Farkas Balázs egy eladott labdára csapott le, és megszerezte csapata második gólját. A Karcag hármas cserével próbált új lendületet venni, a hajrában mindent megtett az egyenlítésért, miközben a BVSC kontrákra rendezkedett be. A találkozó a 88. percben dőlt el, egy félpályás labdavesztés után a vendégek gyors ellentámadást vezettek, amelynek végén ismét Farkas Balázs volt eredményes, beállítva ezzel az 1–3-as végeredményt.



PERCRŐL PERCRE

Petroff Zsombor védése (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Törőcsik Péter góljával szerzett vezetést a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)