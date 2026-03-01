Nemzeti Sportrádió

NB I: Ferencváros–Kazincbarcika 0–0

Megtört a jég a Bakonyban: az Ajka a Szentlőrinc ellen megszerezte idei első góljait és győzelmét

2026.03.01. 16:50
A zöld mezes ajkaiak a Szentlőrinc ellen szerezték meg idei első góljaikat és pontjaikat (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
Sokat kellett rá várni, de március első vasárnapján megszülettek az FC Ajka első 2026-os góljai – és velük együtt a három pont is: a bakonyiak a labdarúgó NB II 20. fordulójában kulcsfontosságú alsóházi helyosztón győzték le hazai pályán 2–1-re a Szentlőrincet.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
FC AJKA–SZENTLŐRINC 2–1 (2–1)
Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ring Kevin, Tóth Csaba János)
AJKA: Szabados – Csóka (Nagy N., 67.), Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai (Papp Cs., 67.) – Csizmadia Z., Sejben (Kopácsi, 67.), Tóth G. – Jelena, Makrai (Doncsecz, 52.; Mohos, 87.). Vezetőedző: Csábi József
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Nyári, Szilágyi Sz. (Rac, 76.) – Mascoe (Zeravica, 86.), Kocsis B., Tollár (Sámson, 64.) – Adamcsek (Milovanovics, 64.). Vezetőedző: Visinka Ede
Gólszerző: Csizmadia Z. (19.), Jelena (31.), ill. Mascoe (44.)
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Úgy gondolom, a mai mérkőzésen az életünkért játszottunk. Ennek megfelelően feszes csapatot küldtem pályára, mert tudtuk, hogy ez egészen más jellegű találkozó lesz. Nagyon örülök, hogy végre gólokat szerezve nyerni tudtunk. A mérkőzés eleje rendben volt, a félidő végén azonban rutintalanságból gólt kaptunk, és egy pillanatra megijedtünk, hogy bármi megtörténhet a folytatásban. A második félidőben viszont szívvel-lélekkel küzdöttünk azért, hogy megőrizzük az eredményt. Az apróbb megingások betudhatóak annak a nagy nyomásnak, amely alatt most játszottunk.
Visinka Ede: – Szomorú vagyok, mert egy ilyen fontos, kiélezett mérkőzésen az Ajka megérdemelten nyert. Félénken kezdtük a meccset, volt egy ütközés, amelyből akár gólt is szerezhettünk volna, ehelyett azonban kétgólos előnyhöz jutott a hazai csapat. Nagyon fizikális ellenféllel találkoztunk, sok problémát okozott nekünk. Nem mertünk igazán futballozni, bár szereztünk egy nagyon szép gólt. A második félidőben sokat tettünk azért, hogy pozitív eredményt érjünk el, de igazi gólhelyzetet nem tudtunk kialakítani. A játékunk ekkor már rendben volt, de az Ajka nagyon stabilan védekezett.

ÖSSZEFOGLALÓ

„Egyszer majd valaki nagyon beleszalad a késbe” – szólt a 2016-ban elhunyt legendás edző, Verebes József egyik sokat idézett mondata. Ajkán, ha ebben nem is, abban bíztak, hogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor a hosszú ideje tartó eredménytelenség után végre megtörik a jég. A bakonyiak ugyanis nehéz időszakban várták a találkozót: 2026-ban valamennyi mérkőzésüket elveszítették, ráadásul egyetlen gólt sem szereztek.

A vendégek statisztikái egészen más képet mutattak: a baranyaiak kilenc döntetlennel az idény „ikszkirályainak” számítottak, ugyanakkor több alkalommal is előfordult velük, hogy megszerzett előnyüket nem tudták győzelemre váltani. A számok tehát kiegyenlített, az alsóházi erőviszonyokat is befolyásoló mérkőzést vetítettek előre a Bakony lábánál, ahol mindkét csapatnak létkérdés volt a három pont megszerzése.

Az első játékrész nem hozott túl sok eseményt, ám annál nagyobb jelentősége volt a hazaiak hatékony játékának. A találkozó elején a Szentlőrinc próbálkozott először, de a vendégek kezdeti kísérlete után fokozatosan átvette az irányítást az Ajka. Amely szervezetten védekezett, nagy elszántsággal harcolt minden labdáért, így a baranyaiak nehezen találtak fogást a védelmén. A 19. percben Csizmadia Zoltán közeli érintésével megszületett a hazai vezető gól, majd a 31. percben Jelena Richárd fejesével már kétgólos előnybe kerültek a zöld-fehérek. A vendégek a félidő hajrájáig nem tudtak komoly veszélyt kialakítani, ekkor azonban Mascoe távoli, látványos lövéssel szépített.

A fordulás után a Szentlőrinc nagyobb nyomást helyezett a hazai kapura, és a játékrész elején közel is állt az egyenlítéshez, ám Szabados István bravúrral hárított. Az Ajka a kezdeti szorítás után rendezte sorait, és bár a vendégek többet birtokolták a labdát, a hazai védelem fegyelmezetten állta a rohamokat. A hajrában a baranyaiak ismét próbálták beszorítani ellenfelüket, de a bakonyiak nagy küzdelemben megőrizték előnyüket.

A zöld-fehérek 2025. november 30. után nyertek ismét bajnokit, miközben a Szentlőrinc sorozatban negyedik találkozóján maradt nyeretlen, és a tabella utolsó helyén áll. Az Ajka viszont a kulcsfontosságú sikerrel négy pontra eltávolodott a kiesőzónától, ami a folytatás szempontjából jelentős lélektani és tabellabeli előnyt jelent. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

