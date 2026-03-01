Tovább menetel a tavasszal remeklő Nyíregyháza! Ezúttal Felcsútról vitte el a három pontot

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–2 (0–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1810 néző. Vezette: Molnár

Gólszerző: Dárdai P. (68.)., ill. Kvasina (45+2. – 11-esből), Katona M. (77.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A kiesés elől menekülő Nyíregyháza vendégeskedett Felcsúton vasárnap délután. Már az első pillanatban lehetett tudni, hogy érdekes összecsapásra van kilátás: a Puskás Akadémia eltiltása miatt nélkülözni volt kénytelen Wojciech Gollát, így az amúgy sem nagy átlagmagasságú hazai csapat a szokottnál is alacsonyabb összeállításban kezdte a mérkőzést. Ennek azért lehetett jelentősége, mert a Nyíregyháza az egyik legjobb fizikai állapotban lévő együttes, tele hórihorgas védőkkel és támadókkal, így nem okozott meglepetést, hogy a piros-kék csapat az első perctől kezdve hosszú, magasan felívelt labdákkal próbálta párharcokra kényszeríteni a házigazdát – és fizikai fölényét érvényre juttatni.

Fél óra telt el a mérkőzésből, s azt lehetett rögzíteni, hogy bár a fejpárbajok többségét megnyerik a nyírségiek, a Puskás Akadémia felkészült erre a harcmodorra, így a megnyert párharcokból nem tudott előnyt kovácsolni a mérkőzés első szakaszában a Spartacus. A felcsúti klub alacsonyabb, fürgébb támadói a labdát a földön tartva, sok passzal igyekeztek utat találni Kovács Dániel kapuja felé, időnként a vendégvédők hóna alatt próbáltak kibújni. Hatalmas volt a küzdelem a pályán, folyamatos játék mégsem tudott kialakulni, és a találkozó első szakaszában talán csak Manner Balázs lehetősége kecsegtetett góllal. Nagy Zsolt visszakerült a védelem bal oldalára, de amikor tehette, felzárkózott az akciókhoz – ezzel együtt érezni lehetett, hogy a vendégek próbálják ráerőltetni akaratukat a hazaiakra, és minél előbb igyekeztek megjátszani a két elöl lévő támadót, ám a Puskás Akadémia védelme stabilan állt a lábán.

Fotó: Kovács Péter

A szünet előtt nem sokkal Nemanja Antonov helyet cserélt Manner Balázzsal, de a ballábas légiós annyira idegenül mozgott a poszton, hogy gyorsan visszakerült a helyére. Helyzetek továbbra sem alakultak ki, bár a Puskás Akadémia a szünet előtti percekben többször is felbukkant a nyírségi tizenhatosnál, ezek is megmaradtak a lehetőség szintjén, Kovács Dánielnek nem kellett védenie.

A másik oldalon Szappanos Péter viszont főszerepbe került, mert tizenegyest ítéltek ellene, a büntetőt pedig Marko Kvasina értékesítette.

A második félidőben nem sokat változott a játék képe, ugyanaz a küzdelmes, sok ütközéssel tarkított összecsapás zajlott a pályán, és érdekes módon Bódog Tamás váltott először: a Katona testvérek két tagja, Bálint és Mátyás lépett pályára. Hornyák Zsolt többet várt a változtatással, aztán három friss embert küldött pályára, és ez jó döntésnek bizonyult, mert egy ide-oda pattogó labdát a kispadról beszálló ifjabb Dárdai Pál, ahogy mindenki szólítja, Palkó küldte a kapuba. Egyfajta büntetésként is lehetett ezt értelmezni, mert a Nyíregyháza feltűnően húzta az időt, túlságosan is őrizte az eredményt, és akkor is próbálta ellopni a másodperceket, amikor arra semmi szükség sem volt. A kapott gól hatására egyből megpróbált sebességet váltani a vendégcsapat, így a hajrá intenzív játékkal kezdődött.

A cserék a vendégek oldalán is jól sikerültek: Katona Bálint szenzációs mozdulattal vitte el a labdát két felcsúti között is, majd az akciót testvére, Katona Mátyás fejezte be – utóbbi az ősszel súlyos hasnyálmirigy-sérülés miatt sokáig kórházban volt, túljutott a nehézségeken, és ismét gólt ünnepelhetett. Természetesen a Puskás Akadémia nem hagyta annyiban a dolgot, megpróbálta minden erejét mozgósítani a gólszerzés érdekében. Nem ment neki, így 2026-ban harmadszor szenvedtek vereséget a felcsútiak, és mindhárom alkalommal a Pancho Arénában, a Paks és a ZTE FC után a Nyíregyháza is elvitte a három pontot. 1–2

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!