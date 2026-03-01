Nemzeti Sportrádió

NB III: az FTC II nyert Pakson, az Újpest II legyőzte az ETO Akadémiát, iksz lett a Vasas II–Honvéd II

2026.03.01. 14:13
Nem bírtak egymással az angyalföldiek és a kispestiek (Fotó: Vasas FC Facebook)
A Ferencváros második csapata 3–1-re győzött a Paks II vendégeként, a Vasas II és a Honvéd II csatája 2–2-re végződött a labdarúgó NB III első tavaszi fordulójának vasárnapi játéknapján. A harmadik vonalban is esett egy Újpest–ETO meccs erre a hétvégére, ezt a lilák nyerték meg (3–0), a Puskás Akadémia és a DVTK tartalékjai hazai pályán szenvedtek vereséget, míg az Északkeleti csoportot vezető Kisvárda II több mint egy félidőt emberhátrányban játszva ért el 0–0-t a Tiszafüred elleni rangadón.

LABDARÚGÓ NB III
18. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye 2–0
Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE 0–0
Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3
Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building 0–0

  1. Kisvárda II.

18

11

4

3

37–16

+21 

37 

  2. Cigánd

17

10

5

2

35–17

+18 

35 

  3. Tiszafüred

18

9

6

3

36–21

+15 

33 

  4. DEAC

17

9

5

3

25–12

+13 

32 

  5. DVSC II.

18

8

6

4

33–21

+12 

30 

  6. Tarpa

17

8

5

4

25–16

+9 

29 

  7. DVTK II.

18

7

3

8

31–32

–1 

24 

  8. Eger

17

6

4

7

25–37

–12 

22 

  9. Tiszaújváros

18

6

4

8

23–35

–12 

22 

10. Putnok

17

6

3

8

23–25

–2 

21 

11. Füzesabony

17

5

6

6

15–15

21 

12. Sényő

18

5

5

8

20–38

–18 

20 

13. Ózd

18

4

6

8

33–41

–8 

18 

14. Gödöllő

17

4

5

8

23–25

–2 

17 

15. Nyíregyháza II.

18

4

4

10

24–33

–9 

16 

16. Hatvan

17

2

1

14

22–46

–24 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Újpest FC II–ETO Akadémia 3–0

  1. Gyirmót

18

17

1

65–14

+51 

51 

  2. Dorog

17

12

1

4

29–20

+9 

37 

  3. Puskás Akadémia II.

18

12

6

39–19

+20 

36 

  4. Mosonmagyaróvár

17

10

2

5

32–17

+15 

32 

  5. Tatabánya

18

10

1

7

28–23

+5 

31 

  6. Komárom

17

8

3

6

29–28

+1 

27 

  7. Sopron

17

7

4

6

25–29

–4 

25 

  8. Budaörs

18

7

3

8

25–34

–9 

24 

  9. Bicske

17

6

5

6

22–23

–1 

23 

10. ETO Akadémia

18

7

1

10

31–37

–6 

22 

11. Veszprém

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

12. Szombathelyi Haladás

17

4

4

9

19–23

–4 

16 

13. Újpest II.

18

3

5

10

23–35

–12 

14 

14. Pápa

17

3

3

11

28–40

–12 

12 

15. Zsámbék

17

3

3

11

22–49

–27 

12 

16. Balatonfüred

17

2

5

10

11–35

–24 

11 

DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre 1–2
Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II 2–2
Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II 0–2

  1. Monor

17

11

5

1

33–16

+17 

38 

  2. ESMTK

17

10

2

5

29–15

+14 

32 

  3. Gyula

17

9

4

4

43–18

+25 

31 

  4. III. kerületi TVE

17

9

4

4

35–20

+15 

31 

  5. Vasas II.

18

8

7

3

36–19

+17 

31 

  6. Szeged VSE

17

8

3

6

29–27

+2 

27 

  7. Dunaharaszti

17

8

3

6

26–30

–4 

27 

  8. Csepel

17

8

1

8

22–21

+1 

25 

  9. Hódmezővásárhely

17

7

3

7

33–28

+5 

24 

10. Dabas

17

7

3

7

26–22

+4 

24 

11. Honvéd II.

18

5

8

5

24–20

+4 

23 

12. BKV Előre

18

6

3

9

28–40

–12 

21 

13. Békéscsaba

18

5

2

11

18–34

–16 

17 

14. Martfű

17

5

1

11

13–36

–23 

16 

15. Szeged-Csanád II.

18

4

4

10

24–38

–14 

16 

16. Tiszaföldvár

18

2

1

15

18–53

–35 


DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 1–3

  1. Nagykanizsa

17

12

3

2

31–17

+14 

39 

  2. Kaposvár

17

11

3

3

35–19

+16 

36 

  3. Majosi SE

17

11

2

4

47–23

+24 

35 

  4. FTC II.

18

11

2

5

39–23

+16 

35 

  5. Pécsi MFC

17

10

5

2

42–14

+28 

35 

  6. Dunaújváros

17

9

6

2

41–20

+21 

33 

  7. MTK II.

17

9

2

6

44–25

+19 

29 

  8. Iváncsa

17

7

3

7

31–26

+5 

24 

  9. Érd

17

6

5

6

23–22

+1 

23 

10. Szekszárd

17

6

3

8

22–42

–20 

21 

11. Paks II.

18

5

1

12

21–39

–18 

16 

12. Siófok

17

5

1

11

17–38

–21 

16 

13. Balatonlelle

17

4

4

9

15–30

–15 

16 

14. PTE-PEAC

17

3

4

10

21–32

–11 

13 

15. Pénzügyőr

17

2

5

10

19–34

–15 

11 

16. Dombóvár

17

3

14

15–59

–44 

KÉSŐBB
ÉSZAKKELETI CSOPORT
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
Szombaton játszották
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3
DÉLKELETI CSOPORT
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II

