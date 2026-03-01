NB III: az FTC II nyert Pakson, az Újpest II legyőzte az ETO Akadémiát, iksz lett a Vasas II–Honvéd II
LABDARÚGÓ NB III
18. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye 2–0
Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE 0–0
Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3
Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building 0–0
|1. Kisvárda II.
18
11
4
3
37–16
+21
37
|2. Cigánd
17
10
5
2
35–17
+18
35
|3. Tiszafüred
18
9
6
3
36–21
+15
33
|4. DEAC
17
9
5
3
25–12
+13
32
|5. DVSC II.
18
8
6
4
33–21
+12
30
|6. Tarpa
17
8
5
4
25–16
+9
29
|7. DVTK II.
18
7
3
8
31–32
–1
24
|8. Eger
17
6
4
7
25–37
–12
22
|9. Tiszaújváros
18
6
4
8
23–35
–12
22
|10. Putnok
17
6
3
8
23–25
–2
21
|11. Füzesabony
17
5
6
6
15–15
0
21
|12. Sényő
18
5
5
8
20–38
–18
20
|13. Ózd
18
4
6
8
33–41
–8
18
|14. Gödöllő
17
4
5
8
23–25
–2
17
|15. Nyíregyháza II.
18
4
4
10
24–33
–9
16
|16. Hatvan
17
2
1
14
22–46
–24
7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–2
Újpest FC II–ETO Akadémia 3–0
|1. Gyirmót
18
17
–
1
65–14
+51
51
|2. Dorog
17
12
1
4
29–20
+9
37
|3. Puskás Akadémia II.
18
12
–
6
39–19
+20
36
|4. Mosonmagyaróvár
17
10
2
5
32–17
+15
32
|5. Tatabánya
18
10
1
7
28–23
+5
31
|6. Komárom
17
8
3
6
29–28
+1
27
|7. Sopron
17
7
4
6
25–29
–4
25
|8. Budaörs
18
7
3
8
25–34
–9
24
|9. Bicske
17
6
5
6
22–23
–1
23
|10. ETO Akadémia
18
7
1
10
31–37
–6
22
|11. Veszprém
17
6
4
7
18–20
–2
22
|12. Szombathelyi Haladás
17
4
4
9
19–23
–4
16
|13. Újpest II.
18
3
5
10
23–35
–12
14
|14. Pápa
17
3
3
11
28–40
–12
12
|15. Zsámbék
17
3
3
11
22–49
–27
12
|16. Balatonfüred
17
2
5
10
11–35
–24
11
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre 1–2
Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II 2–2
Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II 0–2
|1. Monor
17
11
5
1
33–16
+17
38
|2. ESMTK
17
10
2
5
29–15
+14
32
|3. Gyula
17
9
4
4
43–18
+25
31
|4. III. kerületi TVE
17
9
4
4
35–20
+15
31
|5. Vasas II.
18
8
7
3
36–19
+17
31
|6. Szeged VSE
17
8
3
6
29–27
+2
27
|7. Dunaharaszti
17
8
3
6
26–30
–4
27
|8. Csepel
17
8
1
8
22–21
+1
25
|9. Hódmezővásárhely
17
7
3
7
33–28
+5
24
|10. Dabas
17
7
3
7
26–22
+4
24
|11. Honvéd II.
18
5
8
5
24–20
+4
23
|12. BKV Előre
18
6
3
9
28–40
–12
21
|13. Békéscsaba
18
5
2
11
18–34
–16
17
|14. Martfű
17
5
1
11
13–36
–23
16
|15. Szeged-Csanád II.
18
4
4
10
24–38
–14
16
|16. Tiszaföldvár
18
2
1
15
18–53
–35
7
DÉLNYUGATI CSOPORT
Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 1–3
|1. Nagykanizsa
17
12
3
2
31–17
+14
39
|2. Kaposvár
17
11
3
3
35–19
+16
36
|3. Majosi SE
17
11
2
4
47–23
+24
35
|4. FTC II.
18
11
2
5
39–23
+16
35
|5. Pécsi MFC
17
10
5
2
42–14
+28
35
|6. Dunaújváros
17
9
6
2
41–20
+21
33
|7. MTK II.
17
9
2
6
44–25
+19
29
|8. Iváncsa
17
7
3
7
31–26
+5
24
|9. Érd
17
6
5
6
23–22
+1
23
|10. Szekszárd
17
6
3
8
22–42
–20
21
|11. Paks II.
18
5
1
12
21–39
–18
16
|12. Siófok
17
5
1
11
17–38
–21
16
|13. Balatonlelle
17
4
4
9
15–30
–15
16
|14. PTE-PEAC
17
3
4
10
21–32
–11
13
|15. Pénzügyőr
17
2
5
10
19–34
–15
11
|16. Dombóvár
17
–
3
14
15–59
–44
3
KÉSŐBB
ÉSZAKKELETI CSOPORT
14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC
14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK
14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE
14.00: Füzesabony SC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC
14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC
14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém
14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár
16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC
Szombaton játszották
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3
DÉLKELETI CSOPORT
14.00: Monor SE–III. kerületi TVE
14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC
14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK
14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC
14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE
DÉLNYUGATI CSOPORT
14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC
14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC
14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC
14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE
14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC
14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok
14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II
