NB III: az FTC II nyert Pakson, az Újpest II legyőzte az ETO Akadémiát, iksz lett a Vasas II–Honvéd II

A Ferencváros második csapata 3–1-re győzött a Paks II vendégeként, a Vasas II és a Honvéd II csatája 2–2-re végződött a labdarúgó NB III első tavaszi fordulójának vasárnapi játéknapján. A harmadik vonalban is esett egy Újpest–ETO meccs erre a hétvégére, ezt a lilák nyerték meg (3–0), a Puskás Akadémia és a DVTK tartalékjai hazai pályán szenvedtek vereséget, míg az Északkeleti csoportot vezető Kisvárda II több mint egy félidőt emberhátrányban játszva ért el 0–0-t a Tiszafüred elleni rangadón.

LABDARÚGÓ NB III

18. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Ózd-Sajóvölgye 2–0

Kisvárda Master Good II–Tiszafüredi VSE 0–0

Diósgyőri VTK II F4R–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–3

Debreceni VSC II–Sényő FC-ZMB Building 0–0 1. Kisvárda II. 18 11 4 3 37–16 +21 37 2. Cigánd 17 10 5 2 35–17 +18 35 3. Tiszafüred 18 9 6 3 36–21 +15 33 4. DEAC 17 9 5 3 25–12 +13 32 5. DVSC II. 18 8 6 4 33–21 +12 30 6. Tarpa 17 8 5 4 25–16 +9 29 7. DVTK II. 18 7 3 8 31–32 –1 24 8. Eger 17 6 4 7 25–37 –12 22 9. Tiszaújváros 18 6 4 8 23–35 –12 22 10. Putnok 17 6 3 8 23–25 –2 21 11. Füzesabony 17 5 6 6 15–15 0 21 12. Sényő 18 5 5 8 20–38 –18 20 13. Ózd 18 4 6 8 33–41 –8 18 14. Gödöllő 17 4 5 8 23–25 –2 17 15. Nyíregyháza II. 18 4 4 10 24–33 –9 16 16. Hatvan 17 2 1 14 22–46 –24 7 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya 1–2

Újpest FC II–ETO Akadémia 3–0 1. Gyirmót 18 17 – 1 65–14 +51 51 2. Dorog 17 12 1 4 29–20 +9 37 3. Puskás Akadémia II. 18 12 – 6 39–19 +20 36 4. Mosonmagyaróvár 17 10 2 5 32–17 +15 32 5. Tatabánya 18 10 1 7 28–23 +5 31 6. Komárom 17 8 3 6 29–28 +1 27 7. Sopron 17 7 4 6 25–29 –4 25 8. Budaörs 18 7 3 8 25–34 –9 24 9. Bicske 17 6 5 6 22–23 –1 23 10. ETO Akadémia 18 7 1 10 31–37 –6 22 11. Veszprém 17 6 4 7 18–20 –2 22 12. Szombathelyi Haladás 17 4 4 9 19–23 –4 16 13. Újpest II. 18 3 5 10 23–35 –12 14 14. Pápa 17 3 3 11 28–40 –12 12 15. Zsámbék 17 3 3 11 22–49 –27 12 16. Balatonfüred 17 2 5 10 11–35 –24 11 DÉLKELETI CSOPORT

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–BKV Előre 1–2

Vasas FC II–Budapest Honvéd FC II 2–2

Tiszaföldvár SE–Békéscsaba 1912 Előre II 0–2 1. Monor 17 11 5 1 33–16 +17 38 2. ESMTK 17 10 2 5 29–15 +14 32 3. Gyula 17 9 4 4 43–18 +25 31 4. III. kerületi TVE 17 9 4 4 35–20 +15 31 5. Vasas II. 18 8 7 3 36–19 +17 31 6. Szeged VSE 17 8 3 6 29–27 +2 27 7. Dunaharaszti 17 8 3 6 26–30 –4 27 8. Csepel 17 8 1 8 22–21 +1 25 9. Hódmezővásárhely 17 7 3 7 33–28 +5 24 10. Dabas 17 7 3 7 26–22 +4 24 11. Honvéd II. 18 5 8 5 24–20 +4 23 12. BKV Előre 18 6 3 9 28–40 –12 21 13. Békéscsaba 18 5 2 11 18–34 –16 17 14. Martfű 17 5 1 11 13–36 –23 16 15. Szeged-Csanád II. 18 4 4 10 24–38 –14 16 16. Tiszaföldvár 18 2 1 15 18–53 –35 7

DÉLNYUGATI CSOPORT

Paksi FC II–Ferencvárosi TC II 1–3 1. Nagykanizsa 17 12 3 2 31–17 +14 39 2. Kaposvár 17 11 3 3 35–19 +16 36 3. Majosi SE 17 11 2 4 47–23 +24 35 4. FTC II. 18 11 2 5 39–23 +16 35 5. Pécsi MFC 17 10 5 2 42–14 +28 35 6. Dunaújváros 17 9 6 2 41–20 +21 33 7. MTK II. 17 9 2 6 44–25 +19 29 8. Iváncsa 17 7 3 7 31–26 +5 24 9. Érd 17 6 5 6 23–22 +1 23 10. Szekszárd 17 6 3 8 22–42 –20 21 11. Paks II. 18 5 1 12 21–39 –18 16 12. Siófok 17 5 1 11 17–38 –21 16 13. Balatonlelle 17 4 4 9 15–30 –15 16 14. PTE-PEAC 17 3 4 10 21–32 –11 13 15. Pénzügyőr 17 2 5 10 19–34 –15 11 16. Dombóvár 17 – 3 14 15–59 –44 3 KÉSŐBB

ÉSZAKKELETI CSOPORT

14.00: Tarpa SC–Debreceni EAC

14.00: FC Hatvan–Gödöllői SK

14.00: Putnok FC–Bacsó Beton-Cigánd SE

14.00: Füzesabony SC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

14.00: FC Sopron–Balatonfüredi FC

14.00: Ikoba Beton Zsámbék–Bicskei TC

14.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–VSC 2015 Veszprém

14.00: Komárom VSE–Credobus Mosonmagyaróvár

16.00: Szombathelyi Haladás–Dorogi FC

Szombaton játszották

Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3

DÉLKELETI CSOPORT

14.00: Monor SE–III. kerületi TVE

14.00: Csepel SC–Hódmezővásárhelyi FC

14.00: Meton-FC Dabas SE–ESMTK

14.00: Dunaharaszti MTK–Gyulai Termál FC

14.00: Martfűi LSE–Szegedi VSE

DÉLNYUGATI CSOPORT

14.00: Érdi VSE–Dunaújváros FC

14.00: Dombóvári FC–Pécsi MFC

14.00: PTE-PEAC–Szekszárdi UFC

14.00: Iváncsa KSE–Majosi SE

14.00: FC Nagykanizsa–Kaposvári Rákóczi FC

14.00: Greenplan Balatonlelle SE–BFC Siófok

14.00: Pénzügyőr SE–MTK Budapest II