A kihagyott büntető ellenére is nyert a Kozármisleny a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 2–1 (1–0)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Topálszki Szabin)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi (Gajág, 85.) – Gellér A., Kocsis D. (Dóra D., 85.) – Vogyicska Balázs (Babinszky, 62.), Zamostny (Zsóri D., 62.), László K. (Herczeg, 80.) – Bakó. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Rjaskó, Szilágyi Z., Kalmár O., Kurdics (Suljic, 65.) – Vágó – Halmai Á. (Holman D., 79.), Rabatin (Zvekanov, 79.), Miskolczi (Bodnár B., 65.) – Novák Cs. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Zamostny (39.), Bakó (77.), ill. Novák Cs. (54. – 11-esből)

Kiállítva: Vágó (74.)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Fontos volt számunkra, hogy az elmúlt heti fiaskót kijavítsuk. Élesen is kezdtünk, jól játszottunk, s azt hiszem, rászolgáltunk a győzelemre.

Laczkó Zsolt: – Az első félidő játékával nem tudunk elszámolni, ezen el kell gondolkodnom nekem és a játékosoknak is. Utána visszatértünk a mérkőzésbe, de az már későnek bizonyult.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőt jól kezdte a Kozármisleny, és már az ötödik percben büntetőhöz jutott, de ezt Veszelinov Dániel hárította – Zamostny Balázs szélre rúgta a labdát, ám a vendégkapus érezte a sarkot, és védett. Ezután dominált és helyzeteket alakított ki a hazai csapat, ennek pedig meglett az eredménye. A 39. percben Zamostny Balázs már eredményes volt, ezúttal fejelt, s ezt nem tudta hárítani Veszelinov.

A második játékrész elején óriási helyzetet hagyott ki a Kozármisleny, Zamostny duplázhatott volna, azonban óriási bravúrral védett Veszelinov. Aztán jött a fordulat, a Szeged kezdett támadni, és az 54. percben Novák Csanád egyenlített tizenegyesből. Innentől fölényben játszott a Tisza-parti csapat, a hazaiakat megzavarta a bekapott gól. Lassan magára talált a mislenyi együttes, és egy gyors támadásnál a középpályán Vágó Levente állította meg lerántással ellenfelét, ezzel megkapta a második sárga lapját.

Emberelőnybe került a Kozármisleny, és ezt gólra is váltotta három percen belül. Bakó Sámuel a 77. percben bombagóllal szerzett újra vezetést csapatának, és mint kiderült, három pontot érő találatot szerzett. A mérkőzés végéig már nagy helyzet nem alakult ki, így a Kozármisleny 2–1-re legyőzte hazai pályán a Szegedet, amely már nyolc bajnoki óta nyeretlen.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban öt veretlenül megvívott meccs után újra vereséget szenvedő Kozármisleny a hét bajnoki óta nyeretlen Szeged ellen.