Piros Zsombor nyerte meg a luganói tenisztornát

2026.03.01. 17:07
Piros Zsombor újabb trófeát ünnepelhetett a challenger-sorozatban (Fotó: Getty Images)
Challenger-torna tenisz férfi tenisz Piros Zsombor
A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor nyerte meg a Luganóban rendezett, 98 ezer euró (37 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi tenisztornát, megszerezve nyolcadik trófeáját a második vonalnak számító challengersorozatban.

A világranglista 180. helyezettje a vasárnapi döntőben az osztrák Joel Josef Schwärzlerrel csapott össze (242.). A 26 éves magyar a 13. challenger-döntőjére készült, a korábbi 12-ből hetet nyert meg, legutóbb tavaly májusban ünnepelhetett Tuniszban. A 20 éves, dél-afrikai születésű rivális 1/1-es mérlegnél tartott a finálékban a Challenger Touron.

Első találkozójukon 11 játékon át nem tudták elvenni egymás adogatását, ekkor viszont a magyar Davis-kupa-válogatott alapembere fogadóként két szettlabdát is kiharcolt, és a másodikat már értékesítette. A folytatásban 2:2-nél a balkezes ellenfél brékelt, majd végigvitte előnyét és 1 óra 46 perc elteltével kiegyenlített. Az utolsó felvonásban ismét Piros diktálta a tempót, alig rontott az alapvonalról, és 3:0-ra, majd 5:2-re elhúzott, majd 2 óra 25 perc után boldogan terült el a pályán.

A budapesti teniszező a serleg mellé 15 510 eurót (5.9 millió forint) kapott, és hétfőtől várhatóan – 38 helyet javítva – a 142. pozícióba jön fel a világranglistán.

ATP-CHALLENGER, LUGANO (98 ezer euró, kemény)
Egyes, döntő
Piros Zsombor–Joel Josef Schwärzler (osztrák) 7:5, 4:6, 6:3

 

