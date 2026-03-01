Vad II István: Röpködnek a rakéták Dubaiban, beleremeg az egész szálloda

Mivel vállalt már munkát Szaúd-Arábiában, Katarban és Kuvaitban is, tavaly nyár óta az Arab Emírségek élvonalbeli bajnokságában dolgozik teljes állásban videóbíróként a játékvezetéstől a 2024–2025-ös idény után visszavonuló Vad II István. Az Emírségek fővárosában, Dubaiban él, így amikor vasárnap arról érkeztek hírek, hogy az izraeli–amerikai légicsapások válaszlépéseként Irán tűz alá vett több közel-keleti célpontot, így Dubait is, ahol találat érte a repülőteret és egy ötcsillagos szállodát is, telefonon kerestük a magyar játékvezetőt, hogy a hogyléte, helyzete felől érdeklődjünk.

„Nem könnyű a helyzet, sohasem voltam még ilyen életszituációban – mondta megkeresésünkre Vad II István. – A legnagyobb probléma az, hogy folyamatosan jönnek a rakéták és a drónok. Ezek nagy részét persze a légelhárítás lelövi, de valahol földet is kell érniük. Reggel is rakétazáporra ébredtünk, és az elmúlt órákban is jöttek a rakéták, a hangjukba is beleremeg az egész szálloda. Nagyon ijesztő, olyan, mint a filmekben: látjuk, ahogy hasít át az égbolton a rakéta, és reménykedünk, hogy mindegyiket hatástalanítja is a légvédelem.”

Dubait is légicsapás érte a Közel-Keleten kialakult konfliktusban (Fotó: AFP)

A játékvezető kollégáival egyelőre nem tudja, mit kellene tenniük, merre és hogyan volna érdemes menekülni.

„Egy mexikói, egy chilei és egy brazil kollégával vagyok itt, összepakoltunk már a csomagjainkat, készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban elinduljunk – csak nem tudjuk, hová. A repülőgépek ugyebár nem járnak, autóval tudnánk menekülni, de nem tudjuk, merre. A környékbeli államokban hasonló a helyzet, oda is rakéták csapódnak be. Mehetnénk Ománba, de oda talán vízum kell. A sivatagnak vakon azért nem merünk nekivágni. Nézem folyamatosan a külgazdasági és külügyminisztérium honlapját, hogy mit javasol, de legutóbb azt tanácsolta Szijjártó Péter miniszter, hogy mindenki maradjon a helyén, őrizze meg a nyugalmát. Én viszont a repülőtér közelében lakom, azt hiszem, innen mindenképpen muszáj lesz máshová költöznöm. Egyébként a FIFA-tól is sokan itt rekedtek, mert hétfőn lett volna itt egy magas szintű játékvezetői kurzus, ami így nyilván elmarad.”

Katarból időközben az a hír érkezett, hogy minden futballeseményt felfüggesztettek a 2022-es világbajnokságnak otthont adó országban. Az emírségekbeli bajnokság helyzetéről is érdeklődtünk Vad II Istvánnál, aki erre azt felelte: „Talán érthető módon, ez most a legkisebb gondom…”