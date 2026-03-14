NB I: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus 0–0

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt NB II-ben

2026.03.14. 19:00
Idegenben tett újabb lépést az NB I felé a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd)
Csákvár Szentlőrinc Békéscsaba NB II Fehérvár Honvéd Szeged Ajka KTE Karcag Tiszakécske BVSC BMTE NB II 22. forduló élő eredménykövetés Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár Videoton élő eredménykövető Budafok
Hét mérkőzést rendeztek szombaton a labdarúgó NB II 22. fordulójában. Kora délután az újonc Karcag ötgólos meccsen fordított, és legyőzte a kiesés elől menekülő Budafokot, míg az éllovas Honvéd két találattal nyert Békéscsabán. A folytatásban a dobogós Kecskemét meglepetésre otthon kapott ki a héten edzőt váltó Ajkától, az ötös győzelmi sorozatot maga mögött tudó Videoton csak ikszelt Tiszakécskén, akárcsak a Csákvár hazai pályán a Szentlőrinccel, míg a Kozármisleny simán kikapott a vendég BVSC-től. A játéknap utolsó találkozóján a rossz passzban lévő Szeged megszakította nyeretlenségi sorozatát, miután korai öngóllal nyert Soroksáron. A forduló hétfőn a Mezőkövesd–Vasas összecsapással zárul.

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ

Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–1 (Vass Á. 3. – öngól) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1650 néző. Vezette: Kovács Imre (Becséri Gergely, Nagy Viktor)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Hodonicki, 57.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér B. (Papp Á., 76.), Zsolnai, Mikló, Igricz (Ésik, 57.) – Borsos (Daru, 63.), Sármány (Viczián, 57.). Vezetőedző: Csató Sándor
HONVÉD: Tujvel – Szabó Alex, Baki, Csontos D. – Ujváry, Kesztyűs B. (Csonka B., 68.), Szamosi Á. (Gáspár, 87.), Hangya – Gyurcsó (Zuigeber, 68.), Pinte (Varga B., 87.), Medgyes Z. (Varga K., 76.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Medgyes Z. (0–1) az 52., Zuigeber (0–2) a 82. percben
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Csalódott vagyok, mert a múlt heti győzelem után azt vártam, hogy legalább döntetlent ki tudunk harcolni hazai pályán, ám a második félidő elején sajnos kaptunk egy buta gólt. Hiába játszottunk jól az első játékrészben, a szünet után alaposan visszaestünk. A Honvéd jobb csapat, más célokért küzd.
Feczkó Tamás: – Amiért jöttünk, az sikerült: megnyertük a mérkőzést. Úgy léptünk pályára, hogy dominálni akarunk, az első félidő feléig ez működött is, azután kiegyenlítődött a játék. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatni, és örülök annak, hogy gyorsan sikerült is gólt szerezni. Ezután több nagy bedobása volt a hazai csapatnak, amiből veszélyeztetett, de a kapusunknak a kilencven perc alatt egyszer sem kellett védenie.

KECSKEMÉTI TE–FC AJKA 0–1 (0–0)ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1278 néző. Vezette: Takács Ákos (Csatári Tibor, Vrbovszki Pál)
KTE: Ruisz – Szabó A., Papp M., Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Szabó B., 70.), Bolgár (Győrfi, 74.) – Kovács B., Pljesovszki (Szlovák, a szünetben) – Pálinkás (Bolyki, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián
AJKA: Szabados – Bacsa B., Tar, Kenderes (Kovács N., 63.), Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Kopácsi (Csörnyei, 90.) – Cipf (Tóth T., 90.), Jelena (Csóka, 63.), Doncsecz (Mohos, 50.). Megbízott edző: Gaál Bálint
Gólszerző: Mohos (0–1) a 83. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Megint a rosszabbik arcunkat mutattuk, érthetetlen, hogy nem tudunk felpörögni ezekre a meccsekre. Hiába készítjük fel a csapatot, a legjobb taktika is kevés, ha a reakciók lassúak, és tompák vagyunk, akár a párharcoknál, akár a második labdáknál. Az első félidő alacsony színvonalú volt mindkét csapat részéről, helyzetek sem voltak. A szünetben két csatárra váltottunk, jobban rámentünk az ellenfélre, valami megmozdult. Kiharcoltunk egy tizenegyest, a kapusra vezethettük a labdát, ugyanakkor az a csapat, amelyik két ilyen óriási sanszát kihagyja, nem nyerhet meccset. Nem lett volna szabad azonban kikapni, mivel a saját rögzített helyzetünkből kontráztak le minket. Sajnálom a szurkolókat, tükörbe kell néznünk, mert a jó csapatot az jellemzi, hogy hétről hétre jó teljesítményt tud nyújtani. Mi még nem tartunk ott, hogy a minőséget folyamatosan kivigyük a pályára. Dolgozunk tovább, hogy erre megtaláljuk a megoldást.
Gaál Bálint: – Ezt a győzelmet szeretném Csábi Józsefnek is ajánlani, mert ebben az ő munkája is benne volt, én is sokat tanultam tőle. Biztos vagyok benne, hogy megleptük a Kecskemétet a játékunkkal, az első félidőben akadtak kisebb sanszaink, jobban érvényesült az akaratunk. A második játékrészben voltak meghatározó pillanatok, így a kihagyott hazai helyzetek és a tizenegyes. Szerencsénk is volt, hogy ezeket megúsztuk, de volt hit a csapatban, hogy nyerni tudunk. Nagy fegyvertény ez, mert kiváló csapatot vertünk meg.

TISZAKÉCSKEI LC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szabó Dániel, Vargha Tamás)
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Varga J., Visinka – Bódi Á., Horváth E., Lucas, Körmendi – Kócs-Washburn (M. Ramos, 67.), Sós (Takács T., 80.), Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba
VIDEOTON: Nagy G. – Köllő, Kocsis G., Spandler – Simut (Kovács K., a szünetben), Somogyi Á., Murka (Geiger, 73.), Bedi (Rideg, 80.), Zsótér – Haraszti, Varga R. (Zimonyi, 62.). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Murka (0–1) a 28., Visinka (1–1) az 51. percben 
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Van bennünk némi hiányérzet, mert a lehetőségeinket tekintve közelebb álltunk a győzelemhez. Nem volt könnyű összecsapás, nagyon jó csapat ellen játszottunk, büszke vagyok a csapatomra, hogy végig kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Mi diktáltuk a ritmust a jó iramú mérkőzésen, nem hagytuk kibontakozni az átmenetekben a Videotont, amiben amúgy erős.
Pető Tamás: – Az egész mérkőzésen enerváltan játszottunk, nem voltunk annyira élesek, mint az elmúlt hetekben, ami a hosszú buszútnak is betudható. Nagyon kapkodtunk az egész meccsen, nem jó döntéseket hoztunk, rengeteg technikai hibát követtünk el. Teljesen kiegyenlített volt a találkozó, igazságos eredmény született. Sajnálom, hogy megszakadt a győzelmi sorozatunk, de ez betudható a játékvezetőnek is, aki megfosztott bennünket egy szabályos góltól.

KARCAGI SC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
KARCAG: Gergely – Győri Á. (Kovalovszki, 61.), Mona, Szekszárdi T., László D. – Szűcs K. (Sághy, 61.), Hidi P. (Fekete O., a szünetben), Fábián B. (Pap Zs., a szünetben) – Sain – Kaye, Kohut (Fazekas L., 86.). Vezetőedző: Varga Attila
BMTE: Horváth A. – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu – Stumpf (Rehó, 72.), Posztobányi (Bukta, 85.), Németh M. (Nándori, 66.) – Hajdú R. (Debreceni Z., 66.), Fekete M., Varga B. – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Stumpf (0–1) a 37., Kohut (1–1) a 81., Fekete O. (2–1) a 83., Kovalovszki (3–1) a 87., Bukta (3–2) a 90+2. percben 
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, az első félidőben nem találtuk a ritmust, az ellenfél pedig rögtön az első beadásából gólt szerzett. A szünetben nyugalmat és minőséget kértem a játékosaimtól. A cseréink jól sikerültek, így a második játékrészben mindenki igazi harcosként játszott, és ennek eredményeként sikerült megfordítanunk a meccset.
Nikházi Márk: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést. Az első félidőben rendben volt a játékunk, a mi akaratunk érvényesült. Aztán a második játékrészben jött egy nyolc-tíz perces rövidzárlat, ami alatt három gólt kaptunk. A srácok azonban az utolsó pillanatig mindent megtettek azért, hogy legalább egy pontot szerezzünk. Megyünk tovább, a következő meccsünket hazai pályán meg kell nyernünk.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–2) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Dobos Dominik)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Gajág, Horváth D., Turi – Kocsis D. – Bakó (Gazdag V., 82.), László K. (Herczeg B., a szünetben), Zamostny (Jarmeczky, 88.), Szalka (Zsóri, a szünetben) – Babinszky (Mikolay, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik (Palincsár, 86.), Sarkadi (Horváth Sz., 86.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Pekár L., 58.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: Törőcsik P. (0–1) a 6., Törőcsik P. (0–2) a 39., Sarkadi (0–3) a 82. percben
MESTERMÉRLEG
Czuczi Mátyás: – Vállalom a felelősséget a vereségért. Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk a vendégeknek. A fordulást követően megpróbáltunk felzárkózni, de sajnos nem sikerült.
Dragan Vukmir: – Jobban kezdtünk, mint a hazaiak, így megnyugtató előnnyel vonulhattunk pihenőre. A második játékrészben azért élesebb volt a helyzet, de a harmadik gólunkkal le tudtuk zárni a találkozót.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZENTLŐRINC 2–2 (1–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Ország Péter, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Bozó – Orján (Lorentz, 85.), Pál B., Umathum, Tifán – Herjeczki (Ominger B., 62.), Farkas A., Somfalvi (Haragos, 62.), Mondovics (Simon A., 85.) – Bányai P., Szabó B. (Radics, 70.). Vezetőedző: Tóth Balázs
SZENTLŐRINC: Kostyák – Dinnyés, Poór, Bolla G. – Szolgai, Szilágyi Sz. (Moscoe, 62.), Rac (Nyári P., 72.), Kiss-Szemán – Czérna (Harsányi I., a szünetben), Tollár (Herczeg M., 62.), Kocsis B. (Milovanovics, 87.). Vezetőedző: Visinka Ede
Gólszerző: Farkas A. (1–0) a 12., Szolgai (1–1) a 17., Mondovics (2–1) a 68., Bolla G. (2–2) a 89. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Öt fiatallal és egy-egy húsz-, illetve huszonegy éves játékossal felállva remek első félidőt produkáltunk, de egy apró figyelmetlenség miatt mégis döntetlennel mehettünk szünetre. A fordulás után már kevesebb helyzetünk volt, de így is közel álltunk a győzelemhez. Könnyen elkerülhető gólt kaptunk a hajrában, tanulnunk kell a hibáinkból.
Visinka Ede: – Az életünkért küzdünk, így az egy pont sajnos semmire nem elég. Gyanús számomra a visszafújt gólunk, de meg kell néznem majd... Az első félidőben a Csákvár volt veszélyesebb, a másodikban a mi akaratunk érvényesült. Csapatunk erejét bizonyítja, hogy a hajrában sikerült egyenlítenünk.

Hétfőn játsszák
20.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd22153441–17+2448
  2. Vasas FC21134438–17+2143
  3. Kecskeméti TE22113833–25+836
  4. Mezőkövesd21106530–24+636
  5. Csákvár2289530–28+233
  6. Videoton FC Fehérvár2287728–23+531
  7. Karcagi SC2287725–32–731
  8. BVSC-Zugló22931026–22+430
  9. Szeged-Csanád GA2277823–23028
10. Kozármisleny2277825–34–928
11. Tiszakécske2268825–33–826
12. FC Ajka22811316–26–1025
13. Békéscsaba22571023–33–1022
14. Budafoki MTE22561123–38–1521
15. Szentlőrinc22311828–31–320
16. Soroksár SC22471129–37–819

 

 

Legfrissebb hírek

Kilencmeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg Soroksáron a Szeged

Labdarúgó NB II
1 órája

A Tiszakécske megszakította a Videoton győzelmi sorozatát

Labdarúgó NB II
3 órája

A héten edzőt váltó Ajka nyerni tudott Kecskeméten

Labdarúgó NB II
3 órája

Tovább menetel a BVSC, ezúttal Kozármislenyben tudott győzni

Labdarúgó NB II
3 órája

Senki nem lehet elégedett a döntetlennel Csákváron

Labdarúgó NB II
3 órája

Egy félidőn át jól tartotta magát a Békéscsaba, végül mégis a listavezető győzött

Labdarúgó NB II
4 órája

Ötgólos, fordulatos meccsen törte meg nyeretlenségi sorozatát a Karcag

Labdarúgó NB II
4 órája

Továbbra is nélkülöznie kell a korábbi NB II-es gólkirályt a Soroksárnak

Labdarúgó NB II
23 órája
Ezek is érdekelhetik