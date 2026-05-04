Nemzeti Sportrádió

Urblík József duplázott, a Budafok legyőzésével a bajnoki cím kapujában a Vasas

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.05.04. 21:50
null
Urblík József duplázott az első félidőben, a Vasas újabb bajnokit nyert meg (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB II 28. forduló NB II Vasas BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Budafok
A labdarúgó NB II 28. fordulójában a Vasas hazai pályán 3–2-re legyőzte a Budafokot. Az angyalföldi csapat a sikerének köszönhetően ötpontos előnyből várhatja a vasárnapi, Honvéd elleni rangadót, amelyen ha pontot szerez, bajnok lesz. A BMTE nem tudott közelebb kerülni a már bennmaradó helyen álló Szentlőrinchez, hátránya maradt két pont a baranyaiakkal szemben.

LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
VASAS FC–BUDAFOKI MTE 3–2 (2–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1615 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)
VASAS: Molnár Zs. – Girsik A. (Balogh Á., 90+1.), Hej, Otigba, Pávkovics – Banó-Szabó (Cseke B., 70.), Urblík J., Hidi M. S. – Barkóczi Barnabás, Pethő B. (Németh B., 85.), Tóth M. (Radó, 70.). Vezetőedző: Erős Gábor
BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Fekete M. (Rehó, 74.), Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. – Posztobányi (Kazmouz, a szünetben), Németh M. (Bukta, 74.) – Varga B., Hajdú R. (Vasvári, a szünetben) – Gyurkó (Kovács D., 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Urblík J. (29., 45.), Pethő B. (51.), ill. Selyem (52.), Pethő B. (75. – öngól)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – El kell ismerni, a mérkőzés elején a Budafok játszott jobban, tíz perc eltelte után nyújtottuk azt a teljesítmény, amelyet hazai pályán a Vasasnak kell. A második félidőben talán túlságosan is megnyugtatott minket az előny, ezért kicsit szorosabbá vált az eredmény. Persze azért sírva nem fakadok, hogy csak három kettőre nyertünk.
Nikházi Márk: – Urblík József megbüntette a labdavesztéseinket. Mindamellett nulla három után is volt tartásunk, az utolsó leheletünkig küzdünk a bennmaradásért.

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:55

Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

A BVSC legyőzte a Videotont, a Mezőkövesdnek is elég volt egyetlen gól a három pont megszerzéséhez, és nyert a pontlevonással sújtott Tiszakécske is.

ÖSSZEFOGLALÓ

Biztos feljutóként várhatta a kieső helyen álló Budafok elleni, hétfő esti bajnokit a Vasas. Az angyalföldi gárda az előző fordulóban Székesfehérváron aratott győzelmének köszönhetően jutott vissza 2023 után az élvonalba.

A találkozó kezdése előtt az 1986-ban MNK- (Magyar Népköztársaság Kupa-)győztes csapat tagjait köszöntötték, ugyanis 40 évvel ezelőtt április 30-án nyertek a piros-kékek tizenegyesekkel a Ferencváros elleni döntőben.

Az 1986-ban MNK-t nyerő Vasas játékosai és stábtagjai vehettek át emlékplaketteket (Fotó: Török Attila)

A Vasas kapuját először a bajnokságban Molnár Zsombor védte, akinek az első percekben rögtön akadt munkája. A Budafok lendült bele nagyobb elánnal a mérkőzésbe, rögtön a kezdés után Selyem Bence, majd nem sokkal később Posztobányi Patrik próbálkozott, de betalálni egyikük sem tudott. Az ötödik percben a hazaiak a kapufát találták el, Urblík József 18 méterről megeresztett lövése a két léc találkozásán megcsúszva hagyta el a játékteret. A folytatásban is a vendégek támadtak többet, majd a félidő közepétől kezdve a hazaiak vették át a játék irányítását. Urblík József lába először a 29. percben sült el, a Vasas középpályása 19 méterről vette be a jobb alsó sarkot. Az első játékrész végén ismét Urblík József villant, ezúttal levette a röviden kifejelt labdát, és a bal alsó sarokba lőtt 15 méterről.

Urblík József távoli lövéseire nincs ellenszere az ellenfelek kapusainak (Fotó: Török Attila)

Budafoki lehetőségekkel indult a második félidő is, de a kihagyott helyzetek gyorsan megbosszulták magukat. Az 51. percben hazai kontra végén Girsik Attila jobbról ívelt remekül középre, Pethő Bence pedig öt méterről a kapu közepébe fejelt. Bár a középkezdés után szinte azonnal elszórta a labdát a Budafok, végül mégis a vendégek góljával zárult az újabb akció. Varga Balázs az oldalvonal mellett megszerezte a labdát, végigfutott a bal szélen, jól ívelt a rövid sarok irányába, ahol a jobbról bemozgó Selyem Bálint négy méterről a kapuba fejelt. Kétgólos előnyben a Vasas nagyon magára húzta a BMTE-t, ami azzal járt, hogy a 75. percben másodszor is gólt kapott. A csereként pályára lépő Bukta Csaba beadása után Pethő Bence nyolc méterről a saját kapujába csúsztatott, öngóllal zárkóztak fel egy gólra a vendégek.

Csúsztak-másztak a győzelem érdekében az angyalföldiek (Fotó: Török Attila)

A Vasas nem tudta megszerezni negyedik gólját, de ez most nem is volt szükséges a győzelemhez, hiszen a budafokiak harmadik gólja sem jött össze a hajrában. Az angyalföldiek két fordulóval a bajnokság vége előtt öt egységgel előzik meg a Honvédot, azaz vasárnap éppen riválisuk otthonában szerezhetik meg a bajnoki címet. A Budafok az utolsó két fordulóban a BVSC-vel és a Videotonnal csap össze, ellenük szerezheti meg a bennmaradáshoz szükséges pontokat – sorsa azonban már nem feltétlenül a saját kezében van. 3–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC28194556–22+3461
  2. Budapest Honvéd28175645–21+2456
  3. Kecskeméti TE281531047–35+1248
  4. Mezőkövesd28137836–31+546
  5. Kozármisleny28119834–38–442
  6. Csákvár281010841–37+440
  7. Videoton FC Fehérvár28109935–28+739
  8. BVSC-Zugló281141331–28+337
  9. Karcagi SC28981128–38–1035
10. FC Ajka281031522–35–1333
11. Szeged-Csanád GA28891126–33–733
12. Tiszakécske*28991035–42–732
13. Soroksár SC28791238–44–630
14. Szentlőrinc285121131–40–927
15. Budafoki MTE28671529–47–1825
16. Békéscsaba285101325–40–1525
*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

 

 

PERCRŐL PERCRE

NB II 28. forduló NB II Vasas BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Budafok
Legfrissebb hírek

Budapest Honvéd: Szijjártó Péter a teljesített ígéretekről posztolt a közösségi oldalán

Labdarúgó NB II
11 órája

Egy pont is elég volt a Honvéd feljutásához; fontos szentlőrinci és soroksári siker – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:55

Zsinórban harmadik hazai meccsét megnyerve óriási lépést tett a Soroksár a bennmaradás felé

Labdarúgó NB II
Tegnap, 20:52

Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:58

A BVSC után a Karcagot is legyőzte a Szentlőrinc, és elkerült a kieső helyről

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:55

A Tiszakécske a bennmaradás küszöbén, a Békéscsaba a kiesés szélén

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:55

A BVSC szögletgóllal verte meg a Videotont

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:54

Egy gól döntött Mezőkövesden, pont nélkül maradt a Csákvár

Labdarúgó NB II
Tegnap, 18:50
Ezek is érdekelhetik