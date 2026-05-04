Urblík József duplázott, a Budafok legyőzésével a bajnoki cím kapujában a Vasas
LABDARÚGÓ NB II
28. FORDULÓ
VASAS FC–BUDAFOKI MTE 3–2 (2–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1615 néző. Vezette: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)
VASAS: Molnár Zs. – Girsik A. (Balogh Á., 90+1.), Hej, Otigba, Pávkovics – Banó-Szabó (Cseke B., 70.), Urblík J., Hidi M. S. – Barkóczi Barnabás, Pethő B. (Németh B., 85.), Tóth M. (Radó, 70.). Vezetőedző: Erős Gábor
BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Fekete M. (Rehó, 74.), Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. – Posztobányi (Kazmouz, a szünetben), Németh M. (Bukta, 74.) – Varga B., Hajdú R. (Vasvári, a szünetben) – Gyurkó (Kovács D., 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Urblík J. (29., 45.), Pethő B. (51.), ill. Selyem (52.), Pethő B. (75. – öngól)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – El kell ismerni, a mérkőzés elején a Budafok játszott jobban, tíz perc eltelte után nyújtottuk azt a teljesítmény, amelyet hazai pályán a Vasasnak kell. A második félidőben talán túlságosan is megnyugtatott minket az előny, ezért kicsit szorosabbá vált az eredmény. Persze azért sírva nem fakadok, hogy csak három kettőre nyertünk.
Nikházi Márk: – Urblík József megbüntette a labdavesztéseinket. Mindamellett nulla három után is volt tartásunk, az utolsó leheletünkig küzdünk a bennmaradásért.
ÖSSZEFOGLALÓ
Biztos feljutóként várhatta a kieső helyen álló Budafok elleni, hétfő esti bajnokit a Vasas. Az angyalföldi gárda az előző fordulóban Székesfehérváron aratott győzelmének köszönhetően jutott vissza 2023 után az élvonalba.
A találkozó kezdése előtt az 1986-ban MNK- (Magyar Népköztársaság Kupa-)győztes csapat tagjait köszöntötték, ugyanis 40 évvel ezelőtt április 30-án nyertek a piros-kékek tizenegyesekkel a Ferencváros elleni döntőben.
A Vasas kapuját először a bajnokságban Molnár Zsombor védte, akinek az első percekben rögtön akadt munkája. A Budafok lendült bele nagyobb elánnal a mérkőzésbe, rögtön a kezdés után Selyem Bence, majd nem sokkal később Posztobányi Patrik próbálkozott, de betalálni egyikük sem tudott. Az ötödik percben a hazaiak a kapufát találták el, Urblík József 18 méterről megeresztett lövése a két léc találkozásán megcsúszva hagyta el a játékteret. A folytatásban is a vendégek támadtak többet, majd a félidő közepétől kezdve a hazaiak vették át a játék irányítását. Urblík József lába először a 29. percben sült el, a Vasas középpályása 19 méterről vette be a jobb alsó sarkot. Az első játékrész végén ismét Urblík József villant, ezúttal levette a röviden kifejelt labdát, és a bal alsó sarokba lőtt 15 méterről.
Budafoki lehetőségekkel indult a második félidő is, de a kihagyott helyzetek gyorsan megbosszulták magukat. Az 51. percben hazai kontra végén Girsik Attila jobbról ívelt remekül középre, Pethő Bence pedig öt méterről a kapu közepébe fejelt. Bár a középkezdés után szinte azonnal elszórta a labdát a Budafok, végül mégis a vendégek góljával zárult az újabb akció. Varga Balázs az oldalvonal mellett megszerezte a labdát, végigfutott a bal szélen, jól ívelt a rövid sarok irányába, ahol a jobbról bemozgó Selyem Bálint négy méterről a kapuba fejelt. Kétgólos előnyben a Vasas nagyon magára húzta a BMTE-t, ami azzal járt, hogy a 75. percben másodszor is gólt kapott. A csereként pályára lépő Bukta Csaba beadása után Pethő Bence nyolc méterről a saját kapujába csúsztatott, öngóllal zárkóztak fel egy gólra a vendégek.
A Vasas nem tudta megszerezni negyedik gólját, de ez most nem is volt szükséges a győzelemhez, hiszen a budafokiak harmadik gólja sem jött össze a hajrában. Az angyalföldiek két fordulóval a bajnokság vége előtt öt egységgel előzik meg a Honvédot, azaz vasárnap éppen riválisuk otthonában szerezhetik meg a bajnoki címet. A Budafok az utolsó két fordulóban a BVSC-vel és a Videotonnal csap össze, ellenük szerezheti meg a bennmaradáshoz szükséges pontokat – sorsa azonban már nem feltétlenül a saját kezében van. 3–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|28
|19
|4
|5
|56–22
|+34
|61
|2. Budapest Honvéd
|28
|17
|5
|6
|45–21
|+24
|56
|3. Kecskeméti TE
|28
|15
|3
|10
|47–35
|+12
|48
|4. Mezőkövesd
|28
|13
|7
|8
|36–31
|+5
|46
|5. Kozármisleny
|28
|11
|9
|8
|34–38
|–4
|42
|6. Csákvár
|28
|10
|10
|8
|41–37
|+4
|40
|7. Videoton FC Fehérvár
|28
|10
|9
|9
|35–28
|+7
|39
|8. BVSC-Zugló
|28
|11
|4
|13
|31–28
|+3
|37
|9. Karcagi SC
|28
|9
|8
|11
|28–38
|–10
|35
|10. FC Ajka
|28
|10
|3
|15
|22–35
|–13
|33
|11. Szeged-Csanád GA
|28
|8
|9
|11
|26–33
|–7
|33
|12. Tiszakécske*
|28
|9
|9
|10
|35–42
|–7
|32
|13. Soroksár SC
|28
|7
|9
|12
|38–44
|–6
|30
|14. Szentlőrinc
|28
|5
|12
|11
|31–40
|–9
|27
|15. Budafoki MTE
|28
|6
|7
|15
|29–47
|–18
|25
|16. Békéscsaba
|28
|5
|10
|13
|25–40
|–15
|25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.
PERCRŐL PERCRE