Urblík József duplázott, a Budafok legyőzésével a bajnoki cím kapujában a Vasas

ÖSSZEFOGLALÓ

Biztos feljutóként várhatta a kieső helyen álló Budafok elleni, hétfő esti bajnokit a Vasas. Az angyalföldi gárda az előző fordulóban Székesfehérváron aratott győzelmének köszönhetően jutott vissza 2023 után az élvonalba.

A találkozó kezdése előtt az 1986-ban MNK- (Magyar Népköztársaság Kupa-)győztes csapat tagjait köszöntötték, ugyanis 40 évvel ezelőtt április 30-án nyertek a piros-kékek tizenegyesekkel a Ferencváros elleni döntőben.

Az 1986-ban MNK-t nyerő Vasas játékosai és stábtagjai vehettek át emlékplaketteket (Fotó: Török Attila)

A Vasas kapuját először a bajnokságban Molnár Zsombor védte, akinek az első percekben rögtön akadt munkája. A Budafok lendült bele nagyobb elánnal a mérkőzésbe, rögtön a kezdés után Selyem Bence, majd nem sokkal később Posztobányi Patrik próbálkozott, de betalálni egyikük sem tudott. Az ötödik percben a hazaiak a kapufát találták el, Urblík József 18 méterről megeresztett lövése a két léc találkozásán megcsúszva hagyta el a játékteret. A folytatásban is a vendégek támadtak többet, majd a félidő közepétől kezdve a hazaiak vették át a játék irányítását. Urblík József lába először a 29. percben sült el, a Vasas középpályása 19 méterről vette be a jobb alsó sarkot. Az első játékrész végén ismét Urblík József villant, ezúttal levette a röviden kifejelt labdát, és a bal alsó sarokba lőtt 15 méterről.

Urblík József távoli lövéseire nincs ellenszere az ellenfelek kapusainak (Fotó: Török Attila)

Budafoki lehetőségekkel indult a második félidő is, de a kihagyott helyzetek gyorsan megbosszulták magukat. Az 51. percben hazai kontra végén Girsik Attila jobbról ívelt remekül középre, Pethő Bence pedig öt méterről a kapu közepébe fejelt. Bár a középkezdés után szinte azonnal elszórta a labdát a Budafok, végül mégis a vendégek góljával zárult az újabb akció. Varga Balázs az oldalvonal mellett megszerezte a labdát, végigfutott a bal szélen, jól ívelt a rövid sarok irányába, ahol a jobbról bemozgó Selyem Bálint négy méterről a kapuba fejelt. Kétgólos előnyben a Vasas nagyon magára húzta a BMTE-t, ami azzal járt, hogy a 75. percben másodszor is gólt kapott. A csereként pályára lépő Bukta Csaba beadása után Pethő Bence nyolc méterről a saját kapujába csúsztatott, öngóllal zárkóztak fel egy gólra a vendégek.

Csúsztak-másztak a győzelem érdekében az angyalföldiek (Fotó: Török Attila)

A Vasas nem tudta megszerezni negyedik gólját, de ez most nem is volt szükséges a győzelemhez, hiszen a budafokiak harmadik gólja sem jött össze a hajrában. Az angyalföldiek két fordulóval a bajnokság vége előtt öt egységgel előzik meg a Honvédot, azaz vasárnap éppen riválisuk otthonában szerezhetik meg a bajnoki címet. A Budafok az utolsó két fordulóban a BVSC-vel és a Videotonnal csap össze, ellenük szerezheti meg a bennmaradáshoz szükséges pontokat – sorsa azonban már nem feltétlenül a saját kezében van. 3–2