Kitünteti Bölöniéket a román elnök az 1986-os BEK-győzelem évfordulóján

Elnöki kitüntetésben részesülnek a Steaua Bucuresti 1986-os Bajnokcsapatok Európa-kupája- (BEK-)győztes játékosai – adta hírül a Maszol.ro. A negyven évvel ezelőtti sevillai döntőben az akkori román bajnokcsapat tizenegyesekkel győzte le az FC Barcelonát, a bukarestieknél a finálét végigjátszotta Bölöni László, a kispadon pedig a későbbi magyar szövetségi kapitány, a 2025 novemberében elhunyt Jenei Imre ült.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Románia államfője, Nicusor Dan a kitüntetéssel kíván tisztelegni minden idők egyik legnagyszerűbb romániai sporteredménye előtt. Az érdemrendet Anghel Iordanescu, Gabriel Balint, Miodrag Belodedici, Bölöni László, Adrian Bumbescu, Vasile Iordache, Stefan Iovan, Marius Lacatus, Mihail Majearu, Florentin Marinescu, Stefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Piturca, Marin Radu, Dumitru Stingaciu, Tudorel Stoica és Anton Weissenbacher veheti át.

A döntő hősei közül Jenei Imre mellett a négy tizenegyest hárító Helmut Duckadam sem él már, ő 2024 decemberében, 65 éves korában hunyt el.