Honvéd: az NB I-be jutás megvan, de mit hoz a jövő?

CSERHÁTI ANDRÁS
2026.05.05. 10:01
Feczkó Tamás az élvonalba juttatta a Honvédot – de vajon ő marad a csapat vezetőedzője? (Fotó: Dömötör Csaba)
A kispestiek visszatérnek az NB I-be, de sorakoznak a kérdések: marad-e a sikerkovács vezetőedző, Feczkó Tamás? Milyen keret alakul ki? Úgy tudjuk, a klub szemet vetett az NB II-es góllövőlistát vezető kecskeméti Pálinkás Gergőre.

Három év elteltével visszatér a Bp. Honvéd az élvonalba, a 14-szeres bajnok, nyolcszoros Magyar Kupa-győztes klub vasárnap kiharcolta a feljutást az NB I-be. A kispesti szurkolók az elmúlt időszakban megjárták a poklot, például másfél éve, 2024 decemberében, amikor még Laczkó Zsolt irányította a csapatot, a Honvéd az utolsó (!) helyen állt az őszi szezon után, vagyis megcsapta a csapatot a (harmadosztályba!) kiesés szele. De érkezett Feczkó Tamás vezetőedző, s hamar remek csapategységet kovácsolt a széthullott öltözőben. Elkezdett felfelé kapaszkodni az együttes, egészen a nyolcadik helyig.

A jelenlegi, 2025–2026-os idénynek pedig úgy vághatott neki, hogy a kohéziós erőnek és a fanatikusok támogatásának hála sikerülhet az első két hely egyikén végezni. Így is történt, a Honvéd az élen állt a téli szünetben, de a tavasszal az időnkénti gyengébb eredmények mellett a csapat játéka is erősen visszaesett. Ennek ellenére úgy utazhatott a gárda a hétvégén Szegedre, hogy ha nyer, biztosan feljut az élvonalba: nem sikerült, gólt nem, halovány játékot viszont láthattak a nézők, de miután az üldöző Kecskemét kikapott Kozármislenyben (1–2), a lila-fehérek sem érhetik már utol a kispestieket.

Kérdés, milyen jövő vár a Honvédra: bár információnk szerint Feczkó Tamás vezetőedző szerződése automatikusan meghosszabbodott a feljutással, az NB II-be zuhanó Diósgyőr érdeklődéséről hallani. Ami a keretet illeti: látszik, hogy erősítésre szorul. Mert bár kétségtelen, a Mol Magyar Kupában két NB I-es klubot is kiejtett menetelése során (a Debrecen ellen hosszabbításban 2–1 idegenben, a Diósgyőr ellen otthon 1–0), s a ZTE FC-vel is felvette a versenyt az elődöntőben (a csapat csak tizenegyespárbajban maradt alul a Bozsik Arénában a 2–2 után), a játékosállomány minőségben nem feltétlenül megfelelő, hogy hosszabb távon, hétről hétre megállja a helyét egy osztállyal feljebb is.

Úgy tudjuk, a Bp. Honvéd már tett lépéseket annak érdekében, hogy acélosabb legyen a kerete: értesülésünk szerint megszerezné az NB II-es góllövőlistát vezető Pálinkás Gergőt. A KTE 29 éves erőcsatára jelenleg 13 gólnál tart, de korábban az NB I-ben is megállta a helyét, 61 bajnokin tizenegyig jutott.

Szegedi döntetlenjével a Honvéd feljutott az NB I-be!

Sorozatban az ötödik bajnokiján sem tudott nyerni a Tisza-parti együttes, amely egymás után harmadik alkalommal végzett 0–0-ra a kispestiekkel.

Budapest Honvéd: Szijjártó Péter a teljesített ígéretekről posztolt a közösségi oldalán

A nagy múltú klub tulajdonosa azután üzent, hogy a Honvéd vasárnap visszajutott az NB I-be.
   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Vasas FC

28

19

4

5

56–22

+34

61

  2. Budapest Honvéd

28

17

5

6

45–21

+24

56

  3. Kecskeméti TE

28

15

3

10

47–35

+12

48

  4. Mezőkövesd

28

13

7

8

36–31

+5

46

  5. Kozármisleny

28

11

9

8

34–38

–4

42

  6. Csákvár

28

10

10

8

41–37

+4

40

  7. Videoton FC Fehérvár

28

10

9

9

35–28

+7

39

  8. BVSC-Zugló

28

11

4

13

31–28

+3

37

  9. Karcagi SC

28

9

8

11

28–38

–10

35

10. FC Ajka

28

10

3

15

22–35

–13

33

11. Szeged-Csanád GA

28

8

9

11

26–33

–7

33

12. Tiszakécske*

28

9

9

10

35–42

–7

32

13. Soroksár SC

28

7

9

12

38–44

–6

30

14. Szentlőrinc

28

5

12

11

31–40

–9

27

15. Budafoki MTE

28

6

7

15

29–47

–18

25

16. Békéscsaba

28

5

10

13

25–40

–15

25

*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

 

 

