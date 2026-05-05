Honvéd: az NB I-be jutás megvan, de mit hoz a jövő?
Három év elteltével visszatér a Bp. Honvéd az élvonalba, a 14-szeres bajnok, nyolcszoros Magyar Kupa-győztes klub vasárnap kiharcolta a feljutást az NB I-be. A kispesti szurkolók az elmúlt időszakban megjárták a poklot, például másfél éve, 2024 decemberében, amikor még Laczkó Zsolt irányította a csapatot, a Honvéd az utolsó (!) helyen állt az őszi szezon után, vagyis megcsapta a csapatot a (harmadosztályba!) kiesés szele. De érkezett Feczkó Tamás vezetőedző, s hamar remek csapategységet kovácsolt a széthullott öltözőben. Elkezdett felfelé kapaszkodni az együttes, egészen a nyolcadik helyig.
A jelenlegi, 2025–2026-os idénynek pedig úgy vághatott neki, hogy a kohéziós erőnek és a fanatikusok támogatásának hála sikerülhet az első két hely egyikén végezni. Így is történt, a Honvéd az élen állt a téli szünetben, de a tavasszal az időnkénti gyengébb eredmények mellett a csapat játéka is erősen visszaesett. Ennek ellenére úgy utazhatott a gárda a hétvégén Szegedre, hogy ha nyer, biztosan feljut az élvonalba: nem sikerült, gólt nem, halovány játékot viszont láthattak a nézők, de miután az üldöző Kecskemét kikapott Kozármislenyben (1–2), a lila-fehérek sem érhetik már utol a kispestieket.
Kérdés, milyen jövő vár a Honvédra: bár információnk szerint Feczkó Tamás vezetőedző szerződése automatikusan meghosszabbodott a feljutással, az NB II-be zuhanó Diósgyőr érdeklődéséről hallani. Ami a keretet illeti: látszik, hogy erősítésre szorul. Mert bár kétségtelen, a Mol Magyar Kupában két NB I-es klubot is kiejtett menetelése során (a Debrecen ellen hosszabbításban 2–1 idegenben, a Diósgyőr ellen otthon 1–0), s a ZTE FC-vel is felvette a versenyt az elődöntőben (a csapat csak tizenegyespárbajban maradt alul a Bozsik Arénában a 2–2 után), a játékosállomány minőségben nem feltétlenül megfelelő, hogy hosszabb távon, hétről hétre megállja a helyét egy osztállyal feljebb is.
Úgy tudjuk, a Bp. Honvéd már tett lépéseket annak érdekében, hogy acélosabb legyen a kerete: értesülésünk szerint megszerezné az NB II-es góllövőlistát vezető Pálinkás Gergőt. A KTE 29 éves erőcsatára jelenleg 13 gólnál tart, de korábban az NB I-ben is megállta a helyét, 61 bajnokin tizenegyig jutott.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
28
19
4
5
56–22
+34
61
|2. Budapest Honvéd
28
17
5
6
45–21
+24
56
|3. Kecskeméti TE
28
15
3
10
47–35
+12
48
|4. Mezőkövesd
28
13
7
8
36–31
+5
46
|5. Kozármisleny
28
11
9
8
34–38
–4
42
|6. Csákvár
28
10
10
8
41–37
+4
40
|7. Videoton FC Fehérvár
28
10
9
9
35–28
+7
39
|8. BVSC-Zugló
28
11
4
13
31–28
+3
37
|9. Karcagi SC
28
9
8
11
28–38
–10
35
|10. FC Ajka
28
10
3
15
22–35
–13
33
|11. Szeged-Csanád GA
28
8
9
11
26–33
–7
33
|12. Tiszakécske*
28
9
9
10
35–42
–7
32
|13. Soroksár SC
28
7
9
12
38–44
–6
30
|14. Szentlőrinc
28
5
12
11
31–40
–9
27
|15. Budafoki MTE
28
6
7
15
29–47
–18
25
|16. Békéscsaba
28
5
10
13
25–40
–15
25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.