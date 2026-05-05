Honvéd: az NB I-be jutás megvan, de mit hoz a jövő?

Három év elteltével visszatér a Bp. Honvéd az élvonalba, a 14-szeres bajnok, nyolcszoros Magyar Kupa-győztes klub vasárnap kiharcolta a feljutást az NB I-be. A kispesti szurkolók az elmúlt időszakban megjárták a poklot, például másfél éve, 2024 decemberében, amikor még Laczkó Zsolt irányította a csapatot, a Honvéd az utolsó (!) helyen állt az őszi szezon után, vagyis megcsapta a csapatot a (harmadosztályba!) kiesés szele. De érkezett Feczkó Tamás vezetőedző, s hamar remek csapategységet kovácsolt a széthullott öltözőben. Elkezdett felfelé kapaszkodni az együttes, egészen a nyolcadik helyig.

A jelenlegi, 2025–2026-os idénynek pedig úgy vághatott neki, hogy a kohéziós erőnek és a fanatikusok támogatásának hála sikerülhet az első két hely egyikén végezni. Így is történt, a Honvéd az élen állt a téli szünetben, de a tavasszal az időnkénti gyengébb eredmények mellett a csapat játéka is erősen visszaesett. Ennek ellenére úgy utazhatott a gárda a hétvégén Szegedre, hogy ha nyer, biztosan feljut az élvonalba: nem sikerült, gólt nem, halovány játékot viszont láthattak a nézők, de miután az üldöző Kecskemét kikapott Kozármislenyben (1–2), a lila-fehérek sem érhetik már utol a kispestieket.

Kérdés, milyen jövő vár a Honvédra: bár információnk szerint Feczkó Tamás vezetőedző szerződése automatikusan meghosszabbodott a feljutással, az NB II-be zuhanó Diósgyőr érdeklődéséről hallani. Ami a keretet illeti: látszik, hogy erősítésre szorul. Mert bár kétségtelen, a Mol Magyar Kupában két NB I-es klubot is kiejtett menetelése során (a Debrecen ellen hosszabbításban 2–1 idegenben, a Diósgyőr ellen otthon 1–0), s a ZTE FC-vel is felvette a versenyt az elődöntőben (a csapat csak tizenegyespárbajban maradt alul a Bozsik Arénában a 2–2 után), a játékosállomány minőségben nem feltétlenül megfelelő, hogy hosszabb távon, hétről hétre megállja a helyét egy osztállyal feljebb is.

Úgy tudjuk, a Bp. Honvéd már tett lépéseket annak érdekében, hogy acélosabb legyen a kerete: értesülésünk szerint megszerezné az NB II-es góllövőlistát vezető Pálinkás Gergőt. A KTE 29 éves erőcsatára jelenleg 13 gólnál tart, de korábban az NB I-ben is megállta a helyét, 61 bajnokin tizenegyig jutott.