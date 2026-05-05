Az „ágyúsok” ott lesznek Budapesten, 20 év után ismét BL-döntős az Arsenal!

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)

London, Emirates Stadion, 58 000 néző. Vezette: Siebert (német)

ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 58.) – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 74.) – Saka (Madueke, 58.), Eze (Ödegaard, 58.), Trossard (Martinelli, 83.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta

ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Sörloth, 57.), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (Cardoso, 57.), M. Llorente, Koke, Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Baena, 66.), J. Álvarez (Almada, 66.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Saka (45.)

Továbbjutott: az Arsenal, 2–1-es összesítéssel

Az Arsenal 20, az Atlético Madrid 10 év után akart újra bejutni a Bajnokok Ligája döntőjébe, hogy még közelebb kerüljön első BL-győzelméhez, hiszen eddig mindkét csapatnak csak elveszített fináléja van – az „ágyúsoknak” egy, a „matracosoknak” három. A párharc első mérkőzése után semmi sem dőlt el, 1–1-re végződött az a meccs, amely leginkább a tizenegyesekről szólt, miután mindkét fél büntetőből talált be, míg a londoniak egy visszavont tizenegyest kértek számon a játékvezetőn. A visszavágón már nem ez volt a középpontban, igaz, a helyzetek sem, merthogy nem nagyon voltak az első félidőben. Némileg veszélyesebben futballoztak a spanyolok, Julián Álvarez a kapu mellé lőtt a 8. percben, majd nem sokkal később Giuliano Simeone került helyzetbe, Declan Rice viszont kulcspillanatban blokkolt.

Ezt követően kisebb lehetőségei voltak a hazaiaknak, és amikor már mindenki a szünetre készült, megrezdült az Atleti hálója. Leandro Trossard lövését még védte Jan Oblak, a kipattanót viszont Bukayo Saka a kapuba helyezte. A 24 éves szélső mindössze a negyedik angol játékos, aki két különböző BL-idényben is gólt szerzett az elődöntőben, miután tavaly is betalált – rajta kívül Wayne Rooney (2007 és 2011), Frank Lampard (2004 és 2008) és Harry Kane (2024 és 2026) mondhatja ezt el magáról.

Bukayo Saka góljával nyert az Arsenal (Fotó: Getty Images)

Nagy lendülettel jött ki a második félidőre a madridi csapat, és már az elején ziccerbe került Giuliano Simeone, ám nagyon rosszul találta el a labdát Gabriel szorításában. Aztán Antoine Griezmann lövését védte David Raya, ezt követően pedig Diego Simeone belenyúlt a csapatába. A „matracosok” vezetőedzője furcsamód lehozta Robin Le Normand-t, Ademola Lookmant, Antoine Griezmannt és Julián Alvarezt is, amitől alaposan visszaesett a vendégek játéka. Eközben Viktor Gyökeres a félidő derekán megszerezhette volna csapata második gólját, ám ziccerben a kapu fölé durrantott.

A találkozó utolsó negyedében elég keveset volt az Atletinél a labda, az „ágyúsok” jól kézben tartották a mérkőzést – túl nagy kockázatot persze nem vállaltak. A spanyolok aztán a hajrában váratlanul egyenlíthettek volna, s talán Alexander Sörlothot is meglepte, hogy helyzetbe került, mert a kapuval szemben luftot rúgott. Több lehetőség nem is adódott az Atlético Madrid előtt, amely így nem jutott be a fináléba. Az Arsenal viszont ott lesz a Puskás Arénában május 30-án, azaz 2006 után újra döntőzhet a legrangosabb európai kupasorozatban. Akkor a Barcelonától 2–1-re kikapott Párizsban, Budapesten viszont a Paris Saint-Germain vagy a Bayern München lesz az ellenfele. 1–0