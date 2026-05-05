Asztalitenisz-vb: férficsapatunk nem tudta megszorongatni az aranyesélyes svédeket

Lehetetlen volt olyan megközelítést találni a magyar–svéd férfimeccs előtt, amely nem a skandináv csapat sikerét ígérte. A londoni vb főtáblájának első fordulójában a mieink ellen felálló Truls Möregardh (világranglista-2.), Anton Kallberg (33.), Kristian Karlsson (38.) trió mindegyike csapatban olimpiai ezüst-, világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki aranyérmes, emellett Möregardh egyesben olimpián és vb-n is második lett, Karlsson párosban vb- és Eb-győztes, Kallberg pedig párosban Eb-ezüstérmes – és ezek csak a legjobb eredményeik. Hasonló dicsőséglistával a mieink nem dicsekedhetnek, s az sem érdektelen, hogy a svédek elképesztő formában érkeztek Londonba, aminek jeleként vasárnap legyőzték a címvédő Kínát.

Ezek alapján az András Csaba (80.), Szudi Ádám (466.), Szántosi Dávid (308.) hármastól legfeljebb a szív remélhette a sikert, az ész a tisztes helytállásban bizakodhatott. Ehhez képest alig kezdődött el az összecsapás, s Szudi 9:4-re vezetett Möregardh ellen, de aztán amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is fogyott az előny, 10-nél már egyenlő volt az állás, végül pedig a szett, majd a meccs is Möregardhé lett. Ami nem sikerült Szudinak, összejött András Csabának, első számú játékosunk játszmát vett el Kallbergtől, 1:1 után azonban, ha nem is sokkal, de jobb volt a svéd, míg Szántosinak akadtak szép megoldásai, jó pillanatai Karlssonnal szemben, de ez most a játszmagyőzelemhez sem volt elég. Férficsapatunk a világbajnoki aranyéremre is esélyes svédektől elszenvedett 3:0-s vereséggel elbúcsúzott Londontól, s mivel a nők nem jutottak el a főtábláig, a nyolcaddöntőtől már a mieink nélkül folytatódik a centenáriumi világbajnokság.

„Ebben a meccsben több volt, Szudi Ádám első szettjét nagyon sajnálom, ha azt megnyeri, akkor sem esélyese annak a párharcnak, de ami lehetőségünk van, azt meg kell ragadni. A svéd válogatott jobb lett, mint volt néhány éve, nem véletlenül emelték ki az első helyen, jelen állás szerint nincs reális esélyünk ellene, fejlődni kell, hogy a most még meglévő távolságot csökkentsük” – értékelt Harczi Zsolt szakmai igazgató.

„Az első játszmában úgy jött vissza 9:4-es hátrányból Möregardh, hogy nem én rontottam, ő villantotta meg a tudását, szerintem ha azt a szettet megnyerem, akkor sem tudtam volna legyőzni, annyira jól játszott. A csoportban Kínát és Dél-Koreát is legyőzték a svédek, ezek az eredmények magukért beszélnek, most ez a 3:0 a realitás” – mondta Szudi Ádám.

„A svéd válogatott a legjobb formában lévő csapat, szerintem a világbajnokság első számú esélyese. Világsztárok ellen nem fér bele, hogy hosszúakat szerválok egész meccsen, ezen a szinten tökéletesen kell csinálni mindent, de összességében jó világbajnokságot zártunk” – tette hozzá András Csaba.

„Reálisan nézve ez a papírforma, ha olyan napot fogunk ki, talán lehetett volna valamivel szorosabb az eredmény. Szervezés szempontjából ez volt a legrosszabb verseny, ahol valaha voltam, itt vagyunk tíz napja, ezalatt játszottuk le a négy meccsünket” – vélekedett Szántosi Dávid.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

FÉRFIAK, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Svédország–Magyarország 3:0

Möregardh–Szudi Ádám 3:0 (10, 5, 5)

Karlberg–András Csaba 3:1 (7, –10, 6, 8)

K. Karlsson–Szántosi Dávid 3:0 (7, 7, 11)