Bukayo Saka: Gyönyörű ez a történet, remélem, jól végződik Budapesten

VARGA BALÁZS
2026.05.06. 00:02
Bukayo Saka öröme (Fotó: Getty Images)
Az Arsenal hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Atlético Madridot a visszavágón, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjébe. Az elődöntő után így értékeltek a főszereplők.

„Ez olyan gyönyörű, s lehet látni, mennyit jelent nekünk és a szurkolóinknak – mondta a győztes gólt szerző Bukayo Saka az Amazon Prime-nak. – Nagy volt a feszültség a mérkőzésen, amely mindkét félnek rendkívül fontos volt. Sikerült jól kontrollálni a meccset, így bejutottunk a döntőbe, szóval most nagyon boldogok vagyunk.”

A góljáról is beszélt a 24 éves szélső: „Az ilyen helyzetekben igyekszem éber lenni. Néha odapattan hozzád a labda, néha nem, de ott kell lenni, én pedig ott voltam. Gyönyörű ez a történet, remélem, jól végződik Budapesten.”

„Nem hiszem, hogy alá szabadna becsülni, amit eddig elértünk a BL-ben – nyilatkozta az arsenalos Declan Rice. Azt hiszem, minden jogunk megvan arra, hogy most ünnepeljünk, hiszen ez a klubfutball legrangosabb versenysorozata. Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy mi forog kockán, s ha erre nem állsz készen, akkor más meccsre sem. Amikor megszereztük a vezetést, tudtam, hogy megnyerjük az összecsapást. Éreztem, hogy valami különleges sül ki ebből.”

„Bármelyik fél is nyer meg egy párharcot, az a jobbik csapat – idézi az UEFA honlapja Jan Oblak, az Atlético Madrid kapusának szavait. – Ők nyertek, ehhez gratulálok nekik. Persze szomorúak és dühösek vagyunk, de hát ilyen a futball. A második félidő jó volt, miközben az elsőben talán túlságosan tiszteltük őket, és nem mertünk játszani. Utána már rendben volt a játékunk, ám kevés volt ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe.”

„Csodálatos ez az este, s fantasztikus érzés, hogy ezt átélhetjük – olvasható Mikel Arteta Arsenal-menedzser nyilatkozata a BBC oldalán. – Kifizetődött mindaz, amit tettünk, amin keresztülmentünk, büszke vagyok arra, amit elértünk. Óriási örömöt látok mindenki arcán.”

A spanyol szakember az összetartást emelte ki a csapat erőssége kapcsán, mert mindenki kiállt mellette, amikor elmondta a játékosoknak, hogy ugyanazt a kezdőt küldi pályára, mint az előző mérkőzésen.

„Ha kikaptunk, annak az az oka, hogy az ellenfél megérdemelte a továbbjutást – értékelt Diego Simeone, az Atleti vezetőedzője. – A hazaiak megragadták az esélyüket az első félidőben, megérdemelten nyertek. Nem voltunk elég pontosak, aztán a második játékrészre feljavultunk, és alakulhattak volna jobban a dolgok számunkra, ám nem így alakult. Mindent beleadtunk, és el kell fogadnunk ezt a helyzetet. Sajnos nem nyertünk semmit, de olyan szintre jutottunk el, ahová nagyon nehéz.”

A játékvezetői döntésekről is kérdezték – vélhetően arra az esetre vonatkozóan, amikor a második félidő elején Giuliano Simeone elesett Gabriel szorításában a tizenhatoson belül –, erre így reagált: „Ebbe nem fogok belemenni, mindenki tudja, hogy szabálytalanság történt, és azt hittük, a játékvezető helyes döntést hoz majd. Viszont erről nem kívánok többet mondani, mert nem akarok kifogásokat keresni.”

Bajnokok Ligája
3 órája

Az „ágyúsok” ott lesznek Budapesten, 20 év után ismét BL-döntős az Arsenal!

Az Atlético Madrid a visszavágón már nem tudott betalálni, Bukayo Saka döntött – a londoni csapat lesz a finálé egyik résztvevője a Puskás Arénában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)
London, Emirates Stadion, 58 000 néző. Vezette: Siebert (német)
ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 58.) – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 74.) – Saka (Madueke, 58.), Eze (Ödegaard, 58.), Trossard (Martinelli, 83.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Sörloth, 57.), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (Cardoso, 57.), M. Llorente, Koke, Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Baena, 66.), J. Álvarez (Almada, 66.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Saka (45.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2–1-es összesítéssel

 

