Bukayo Saka: Gyönyörű ez a történet, remélem, jól végződik Budapesten
„Ez olyan gyönyörű, s lehet látni, mennyit jelent nekünk és a szurkolóinknak – mondta a győztes gólt szerző Bukayo Saka az Amazon Prime-nak. – Nagy volt a feszültség a mérkőzésen, amely mindkét félnek rendkívül fontos volt. Sikerült jól kontrollálni a meccset, így bejutottunk a döntőbe, szóval most nagyon boldogok vagyunk.”
A góljáról is beszélt a 24 éves szélső: „Az ilyen helyzetekben igyekszem éber lenni. Néha odapattan hozzád a labda, néha nem, de ott kell lenni, én pedig ott voltam. Gyönyörű ez a történet, remélem, jól végződik Budapesten.”
„Nem hiszem, hogy alá szabadna becsülni, amit eddig elértünk a BL-ben – nyilatkozta az arsenalos Declan Rice. – Azt hiszem, minden jogunk megvan arra, hogy most ünnepeljünk, hiszen ez a klubfutball legrangosabb versenysorozata. Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy mi forog kockán, s ha erre nem állsz készen, akkor más meccsre sem. Amikor megszereztük a vezetést, tudtam, hogy megnyerjük az összecsapást. Éreztem, hogy valami különleges sül ki ebből.”
„Bármelyik fél is nyer meg egy párharcot, az a jobbik csapat – idézi az UEFA honlapja Jan Oblak, az Atlético Madrid kapusának szavait. – Ők nyertek, ehhez gratulálok nekik. Persze szomorúak és dühösek vagyunk, de hát ilyen a futball. A második félidő jó volt, miközben az elsőben talán túlságosan tiszteltük őket, és nem mertünk játszani. Utána már rendben volt a játékunk, ám kevés volt ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe.”
„Csodálatos ez az este, s fantasztikus érzés, hogy ezt átélhetjük – olvasható Mikel Arteta Arsenal-menedzser nyilatkozata a BBC oldalán. – Kifizetődött mindaz, amit tettünk, amin keresztülmentünk, büszke vagyok arra, amit elértünk. Óriási örömöt látok mindenki arcán.”
A spanyol szakember az összetartást emelte ki a csapat erőssége kapcsán, mert mindenki kiállt mellette, amikor elmondta a játékosoknak, hogy ugyanazt a kezdőt küldi pályára, mint az előző mérkőzésen.
„Ha kikaptunk, annak az az oka, hogy az ellenfél megérdemelte a továbbjutást – értékelt Diego Simeone, az Atleti vezetőedzője. – A hazaiak megragadták az esélyüket az első félidőben, megérdemelten nyertek. Nem voltunk elég pontosak, aztán a második játékrészre feljavultunk, és alakulhattak volna jobban a dolgok számunkra, ám nem így alakult. Mindent beleadtunk, és el kell fogadnunk ezt a helyzetet. Sajnos nem nyertünk semmit, de olyan szintre jutottunk el, ahová nagyon nehéz.”
A játékvezetői döntésekről is kérdezték – vélhetően arra az esetre vonatkozóan, amikor a második félidő elején Giuliano Simeone elesett Gabriel szorításában a tizenhatoson belül –, erre így reagált: „Ebbe nem fogok belemenni, mindenki tudja, hogy szabálytalanság történt, és azt hittük, a játékvezető helyes döntést hoz majd. Viszont erről nem kívánok többet mondani, mert nem akarok kifogásokat keresni.”
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
ARSENAL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)
London, Emirates Stadion, 58 000 néző. Vezette: Siebert (német)
ARSENAL: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori (Hincapié, 58.) – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 74.) – Saka (Madueke, 58.), Eze (Ödegaard, 58.), Trossard (Martinelli, 83.) – Gyökeres. Menedzser: Mikel Arteta
ATLÉTICO: Oblak – Pubill, Le Normand (Sörloth, 57.), Hancko, Ruggeri – G. Simeone (Cardoso, 57.), M. Llorente, Koke, Lookman (Molina, 57.) – Griezmann (Baena, 66.), J. Álvarez (Almada, 66.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Saka (45.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2–1-es összesítéssel