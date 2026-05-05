A Hapoel az utolsó szalmaszálba kapaszkodva győzött a Real ellen

2026.05.05. 21:48
Elijah Bryant (pirosban) 19 pontot szerzett (Fotó: Getty Images)
kosárlabda Hapoel Tel-Aviv kosárlabda EuroLeague
A férfi kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének harmadik mérkőzését játszották kedden: az Olympiakosz a két hazai győzelme után a párharc harmadik meccsét is megnyerve továbbjutott, a Real Madrid viszont nem tudta ugyanezt megtenni, mert a Hapoel Tel-Aviv nagyot küzdve szépített ellene.

FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol) 76–69 (18–21, 16–15, 21–10, 21–23)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Real Madrid javára

Monaco (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög) 82–105 (17–26, 23–35, 24–21, 18–23)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az Olympiakosz javára

 

