A Hapoel az utolsó szalmaszálba kapaszkodva győzött a Real ellen
A férfi kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének harmadik mérkőzését játszották kedden: az Olympiakosz a két hazai győzelme után a párharc harmadik meccsét is megnyerve továbbjutott, a Real Madrid viszont nem tudta ugyanezt megtenni, mert a Hapoel Tel-Aviv nagyot küzdve szépített ellene.
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Real Madrid (spanyol) 76–69 (18–21, 16–15, 21–10, 21–23)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a Real Madrid javára
Monaco (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög) 82–105 (17–26, 23–35, 24–21, 18–23)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 az Olympiakosz javára
Milica Jovanovics: jöhet az utolsó tánc
Kosárlabda: szép a kirakat, de mi van a boltban?
