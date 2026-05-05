Újabb futballünnepre vár a világ; Veszprém-bravúr kell!

2026.05.05. 23:50
A NEMZETI SPORT SZERDAI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Az Arsenal az első döntős – de ki lesz az ellenfele? Amint azt sejteni lehetett, inkább birkózás volt az Arsenal–Atlético párharc visszavágóján, mint futball – ugyanakkor hasonló még véletlenül sem fenyeget a szerdai Bayern–PSG-n. A müncheni legendák természetesen Bayern-, a párizsiak PSG-továbbjutást várnak, a semleges néző meg abban bízik, hogy a második meccs is hasonlít majd az elsőre. BL-beharangozó és -tudósítás két oldalon.

A tavalyi hányattatások után olasz bajnok az Inter. Somogyi Zsolt írása a PSG ellen 5–0-ra elvesztett BL-döntőtől odáig követi végig az immár Cristian Chivu által irányított kék-feketék útját, hogy most megnyerték a Serie A-t. Címlapsztori két oldalon.

Zsúfolt lelátók előtt dől el, ki nyeri meg az idei Magyar Kupát. A szombaton a Puskás Arénában esedékes döntő előtt Nuno Campos ZTE-edző adott nagyinterjút a Nemzeti Sportnak, de az esemény sajtótájékoztatóján, Robbie Keane, Dibusz Dénes és Szendrei Norbert is elmondta a megérzéseit.

Boczkó Gábor is tudja, hogy van még tennivaló válogatott vívóink élén. A vívók szövetségi kapitánya tisztában van vele, hogy a Los Angeles-i kvalifikációs időszak még odébb van, de csapataink közül többen is dadognak, mások viszont felzárkóztak a világelithez. Kovács Erika interjúja.

…és még: a BL-final fourért játszik Berlinben a Veszprém; söpréssel női kosárbajnok a Pécs; újoncot avathat a júniusi barátságos meccseken Marco Rossi; lehet, hogy mégis továbbjut a világkupa-selejtezőből a női pólóválogatott.

