Nemzeti Sportrádió

Hetesekkel a négy között Imre Bence Kielje; Siposék kikaptak, de elődöntősök

2026.05.05. 22:50
Sipos Adrián egy gólt szerzett (Fotó: Imago Images)
Sipos Adrián férfi kézilabda Imre Bence Palasics Kristóf Európa-liga
Imre Bence csapata, a THW Kiel, valamint a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató MT Melsungen is négyes döntőbe jutott a férfi kézilabda Európa-ligában.

Az európai szövetség honlapja szerint a THW Kiel a negyeddöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 30–27-re elveszítette a horvát RK Nexe otthonában. Mivel a hazai visszavágót 33–30-ra nyerte meg, hétméterespárbaj döntött a továbbjutásról, azt pedig 4–2-re a németek nyerték. Imre Bencének csak a ráadásban volt kapura lövése, és hétméteresét gólra is váltotta.

A Melsungen az első meccsen, otthon 28–23-ra győzött a Porto ellen, és mivel a portugáliai visszavágón csak 23–19-re kapott ki, ugyancsak továbbjutott. Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics nem játszott, Bartuczot pedig nem nevezték a keretbe.

A hamburgi négyes döntőt – amelyben a szintén német Flensburg és a francia Montpellier lesz még érdekelt – május 30-31-én rendezik.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK
TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35–43 (20–22)
Továbbjutott: 82–74-es összesítéssel a Flensburg
THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 33–30 (17–15)
Továbbjutott: 60–60-as összesítéssel, hetesekkel (4–2) a Kiel
FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német) 23–19 (12–9)
Továbbjutott: 47–46-os összesítéssel a Melsungen
HC Vardar (északmacedón)–Montpellier HB (francia) 27–24 (17–12)
Továbbjutott: 57–50-es összesítéssel a Montpellier

Fazekas Gergő öt, Szita Zoltán egy góllal járult hozzá a címvédő Orlen Wisla Plock 32–21-es győzelméhez a Wybrzeze Gdansk otthonában a lengyel férfi kézilabda-bajnokság elődöntőjének első mérkőzésén. A párharc az egyik csapat második győzelméig tart.
LENGYEL BAJNOKSÁG, ELŐDÖNTŐ

 

 

