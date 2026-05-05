Hetesekkel a négy között Imre Bence Kielje; Siposék kikaptak, de elődöntősök

Az európai szövetség honlapja szerint a THW Kiel a negyeddöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 30–27-re elveszítette a horvát RK Nexe otthonában. Mivel a hazai visszavágót 33–30-ra nyerte meg, hétméterespárbaj döntött a továbbjutásról, azt pedig 4–2-re a németek nyerték. Imre Bencének csak a ráadásban volt kapura lövése, és hétméteresét gólra is váltotta.

A Melsungen az első meccsen, otthon 28–23-ra győzött a Porto ellen, és mivel a portugáliai visszavágón csak 23–19-re kapott ki, ugyancsak továbbjutott. Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics nem játszott, Bartuczot pedig nem nevezték a keretbe.

A hamburgi négyes döntőt – amelyben a szintén német Flensburg és a francia Montpellier lesz még érdekelt – május 30-31-én rendezik.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

TSV Hannover-Burgdorf (német)–SG Flensburg-Handewitt (német) 35–43 (20–22)

Továbbjutott: 82–74-es összesítéssel a Flensburg

THW Kiel (német)–RK Nexe (horvát) 33–30 (17–15)

Továbbjutott: 60–60-as összesítéssel, hetesekkel (4–2) a Kiel

FC Porto (portugál)–MT Melsungen (német) 23–19 (12–9)

Továbbjutott: 47–46-os összesítéssel a Melsungen

HC Vardar (északmacedón)–Montpellier HB (francia) 27–24 (17–12)

Továbbjutott: 57–50-es összesítéssel a Montpellier