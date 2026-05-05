Gyász: elhunyt a Puerto Ricó-i kosárlabda-legenda

„Puerto Rico nemcsak egy sportolót, hanem egy legendát is elveszített. Köszönjük az örömet, amit szereztél nekünk, hogy büszkén képviselted a zászlót, szigetünk nevét a legmagasabb szintre emelted” – búcsúzott a legendától a helyi kosárlabda-szövetség.

A 2023 óta rákbetegséggel küzdő José „Piculín” Ortiz négy-négy világbajnokságon és olimpián képviselte hazáját, 2004-ben tagja volt annak a csapatnak, amely Athénban óriási meglepetésre legyőzte az Egyesült Államok válogatottját – ez volt az amerikaiak első veresége az ötkarikás játékokon az NBA-játékosok 1992-es „belépése” óta.

A nemzetközi szövetség (FIBA) által a Hírességek Csarnokába is beválasztott Ortizt 1987-ben a Utah Jazz draftolta, két évet játszott az NBA-ben, ezt követően Európában, többek között a Real Madrid és Barcelona színeiben. 2006-ban vonult vissza.