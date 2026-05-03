Vízilabda: a De Akker megnyerte a Honvéd elleni döntőt a Konferenciakupában

Története harmadik nemzetközi trófeájára hajtott a Honvéd férfi vízilabdacsapata – a 2004-ben Bajnokok Ligája- és Európai Szuperkupa-győztes magyar együttes huszonkét év után nyerhetett volna ismét nemzetközi kupát, miután az először kiírt Konferenciakupa négyes döntőjében szombaton megnyerte az elődöntőt a görög Apollon Szmirnisz ellen 16–12-re, és bejutott a vasárnapi fináléba. Az ellenfél az olasz De Akker Bologna volt, amely a szintén görög Panionioszt múlta felül 13–12-re, így a hazai csapatok legfeljebb a harmadik helyért mehettek.

A két együttes egyszer már találkozott ebben a kiírásban, a második csoportkör záró fordulójában a Honvéd 15–10-re nyert, ám ennek a meccsnek már nem volt tétje, mert eddigre eldőlt, hogy a C- jelű ötösből ez a két csapat jut tovább a legjobb nyolc közé-

Kiss Bálint remek centerpasszából Kevi Bendegúz szerzett vezetést, ám ezután Nikola Moszkov ötméteresét kivédte Rocco Valle, a rivális pedig 3–1-re ellépett. Két emberelőnyt, illetve egy ötméterest kihasználva Ekler Bendegúz három gólt is lőtt – 4–4-re álltak a felek egy negyed után. A második felvonásban rendre a De Akkernek kellett válaszolnia a Honvéd vezető góljára – a negyed hajrájában remek magyar egyérintőzést láthattunk, Vadovics Viktor a rosszkézről tette beljebb Simon Henriknek, aki háttal a kapunak, tenyérrel továbbtette a középen érkező Kevi Bendegúznak, ő pedig bepaskolta az olaszok kapujába, ezzel lett 8–6. A rivális azonban még a félidő előtt egyenlített, Erdélyi Balázs bődületes szabaddobásgólja után 8–8-cal fordultak a felek.

A harmadik negyedtől az olasz együttes kezdte átvenni a mérkőzés irányítását – Matteo Bragantini hat az öt ellen szerzett góljára Lazar Vicskovics két perc múlva válaszolt egy bombával, az olaszok azonban egyre hatékonyabbak voltak elöl. Francesco Lucci és Kristijan Milakovic góljával már 11–9-re vezettek, Vicskovics ötméteresével és Moszkov kettős emberelőnyben szerzett találatával újra egyenlő volt az állás. Itt is, ott is kimaradtak helyzetek ezután, ám fél perccel a negyed vége előtt nem Milakovicot nem fogták eléggé szorosan, ő pedig ellőtte távolról, és be is akadt Csoma Kristóf kapujába, 12–11-re vezetett a De Akker.

Hiába volt rajta két ember, Dashiell McFarland így is centergólt lőtt a negyedik negyed elején, Moszkov büntetőből hozta közelebb a Honvédot, ám hiába a szokásos beállós védekezés, Jackson Painter révén ismét kettővel vezettek a bolognaiak. Hosszú percek teltek el Honvéd-gól nélkül, így amikor három és fél perccel a vége előtt Bragantini beejtette Csoma kapujába, és növelte háromra csapata előnyét (15–12), nehézzé vált a magyar csapat helyzete. Másfél perccel a vége előtt Moszkov lövését védte Valle, indította a megúszó Luccit, rá hiába jött ki Csoma, az olasz játékos ellőtte mellette az üres kapuba, ezzel eldöntötte a kupa sorsát. Moszkov büntetőből szakította meg a Honvéd hatperces gólcsendjét, majd még egy távoli gólt lőtt, de ekkor már nem fordíthatott Szivós Márton csapata – Lucci újabb kontrából lezárta a meccset, a De Akker Bologna visszavágott a Honvédnak, és 17–14-re megnyerte az első Konferenciakupát.

A 2017-ben megalakult csapatnak ez az első nemzetközi trófeája.

VÍZILABDA

KONFERENCIAKUPA, DÖNTŐ

DE AKKER BOLOGNA (olasz)–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 17–14 (4–4, 4–4, 4–3, 5–3)

Athén. V: Rakovics (szerb), Blaskovic (horvát)

DE AKKER: Valle – Erdélyi 1, MILAKOVIC 4, BRAGANTINI 3, Di Murro, Campopiano 1, Painter 1. Csere: Martini, Bardulla, MCFARLAND 3, LUCCI 4, Urbinati, Barovics. Edző: Federico Mistrangelo

HONVÉD: Csoma – Kiss B., EKLER B. 4, KEVI 2, Szépfalvi, Vicskovics 2, Vadovics. Csere: Bencz, Sugár, Vékony, MOSZKOV 5, Simon H. 1, Imre K. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 10/6, ill. 14/6. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. 1/1. Gól – ötméteresből: –, ill. 5/4. Kipontozódott: Sugár (27. p.), Urbinati (28. p.), Campopiano (30. p.), Bragantini (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Megérdemelten nyerte meg a döntőt a Bologna, de nagyon büszke vagyok a játékosokra, hogy idáig eljutottak. Ezúttal valahogy nem állt össze a védekezésünk, a fontos pillanatokban mindig talált egy-egy gólt az ellenfél. Ettől függetlenül elismerés illeti a játékosaimat, az, hogy most veszítettünk, benne van a sportban.

A 3. HELYÉRT

Szmirnisz (görög)–Panioniosz (görög) 15–13 (4–6, 3–3, 6–2, 2–2)