Egy góllal nyert idegenben az FTC és a Balatonfüred is

Az FTC 28–27-es gyöngyösi sikeréhez Csörgő Kristóf hat, Győri Mátyás öt góllal járult hozzá. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hét, Ubornyák Dávid hat alkalommal talált be.
A Balatonfüred 27–26-os komlói győzelme során Varga Márton és Hornyák Péter egyaránt hétszer volt eredményes a vendégeknél, a volt füredi Ág Bálint pedig 12 gólt lőtt a kieső helyen álló baranyaiaknál.
A NEKA hazai pályán öt góllal legyőzte a Szigetszentmiklóst. Az NEKA-ból Kovács Tamás hét, a 12. vendégektől a horvát Bruno Butorac nyolcszor volt eredményes.
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
23. forduló
Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 26–27 (8–14)
HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect 27–28 (14–15)
Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK 36–31 (17–12)
Jegyzőkönyvek később
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|23
|23
|–
|–
|897–615
|+282
|46
|2. Szeged
|23
|19
|1
|3
|806–633
|+173
|39
|3. Tatabánya
|23
|18
|–
|5
|718–654
|+64
|36
|4. FTC
|23
|13
|2
|8
|743–700
|+43
|28
|5. NEKA
|23
|10
|3
|10
|631–661
|–30
|23
|6. Balatonfüred
|23
|10
|2
|11
|603–666
|–63
|22
|7. PLER
|23
|9
|2
|12
|614–659
|–45
|20
|8. Csurgó
|23
|7
|5
|11
|633–640
|–7
|19
|9. Győr
|23
|8
|3
|12
|661–676
|–15
|19
|10. Gyöngyös
|23
|8
|–
|15
|612–669
|–57
|16
|11. Budai Farkasok-Rév
|23
|5
|6
|12
|598–665
|–67
|16
|12. Szigetszentmiklós
|23
|6
|2
|15
|583–675
|–92
|14
|13. Komló
|23
|5
|3
|15
|606–676
|–70
|13
|14. Budakalász
|23
|4
|3
|16
|625–741
|–116
|11