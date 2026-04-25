NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg 2–1

Egy góllal nyert idegenben az FTC és a Balatonfüred is

2026.04.25. 21:04
Győri Mátyás öt gólt dobott (Fotó: Árvai Károly, archív)
férfi kézilabda NB I FTC Balatonfüred Komló Szigetszentmiklós Gyöngyös NEKA
A Ferencváros és a Balatonfüred is egy góllal nyert idegenben a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

 

Az FTC 28–27-es gyöngyösi sikeréhez Csörgő Kristóf hat, Győri Mátyás öt góllal járult hozzá. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hét, Ubornyák Dávid hat alkalommal talált be.

A Balatonfüred 27–26-os komlói győzelme során Varga Márton és Hornyák Péter egyaránt hétszer volt eredményes a vendégeknél, a volt füredi Ág Bálint pedig 12 gólt lőtt a kieső helyen álló baranyaiaknál.

A NEKA hazai pályán öt góllal legyőzte a Szigetszentmiklóst. Az NEKA-ból Kovács Tamás hét, a 12. vendégektől a horvát Bruno Butorac nyolcszor volt eredményes.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
23. forduló
Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 26–27 (8–14)
HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect 27–28 (14–15)
Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK 36–31 (17–12)

Jegyzőkönyvek később

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Veszprém2323897–615+282 46 
2. Szeged231913806–633+173 39 
3. Tatabánya23185718–654+64 36 
4. FTC231328743–700+43 28 
5. NEKA2310310631–661–30 23 
6. Balatonfüred2310211603–666–63 22 
7. PLER239212614–659–45 20 
8. Csurgó237511633–640–7 19 
9. Győr238312661–676–15 19 
10. Gyöngyös23815612–669–57 16 
11. Budai Farkasok-Rév235612598–665–67 16 
12. Szigetszentmiklós236215583–675–92 14 
13. Komló235315606–676–70 13 
14. Budakalász234316625–741–116 11 

 

 

