Egy góllal nyert idegenben az FTC és a Balatonfüred is

Az FTC 28–27-es gyöngyösi sikeréhez Csörgő Kristóf hat, Győri Mátyás öt góllal járult hozzá. A hevesieknél az amerikai válogatott Edwards Olivér hét, Ubornyák Dávid hat alkalommal talált be.

A Balatonfüred 27–26-os komlói győzelme során Varga Márton és Hornyák Péter egyaránt hétszer volt eredményes a vendégeknél, a volt füredi Ág Bálint pedig 12 gólt lőtt a kieső helyen álló baranyaiaknál.

A NEKA hazai pályán öt góllal legyőzte a Szigetszentmiklóst. Az NEKA-ból Kovács Tamás hét, a 12. vendégektől a horvát Bruno Butorac nyolcszor volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

23. forduló

Carbonex-Komló–Balatonfüredi KSE 26–27 (8–14)

HE-DO B.Braun Gyöngyös–FTC-Green Collect 27–28 (14–15)

Liqui Moly NEKA–Szigetszentmiklósi KSK 36–31 (17–12)

Jegyzőkönyvek később