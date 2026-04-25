NB III: a Tatabánya idegenben nyerte meg a Dorog elleni rangadót

A Tatabánya góljait rutinos játékosok szerezték az egykor „bányászrangadónak” nevezett mérkőzésen: az elsőt a középpályás Vass Patrik, a másodikat a középhátvéd Preklet Csaba, s végül mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a meccset. A vendégek a sikerrel megelőzték ellenfelüket, és felléptek a táblázaton a második helyre.

NB III

26. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2

Vasárnap játsszák

11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr

11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron

17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE

18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC

18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs