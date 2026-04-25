NB III: a Tatabánya idegenben nyerte meg a Dorog elleni rangadót

F. B.F. B.
2026.04.25. 22:10
Tatabányai öröm: egy lépéssel közelebb az ezüstéremhez (Fotó: Opus Tigáz Tatabánya/Facebook)
NB III Északnyugati csoport Dorog Tatabánya NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a 26. forduló nyitó mérkőzésén, egyben rangadóján a Tatabánya a Dorog otthonában győzött 2–0-ra.

A Tatabánya góljait rutinos játékosok szerezték az egykor „bányászrangadónak” nevezett mérkőzésen: az elsőt a középpályás Vass Patrik, a másodikat a középhátvéd Preklet Csaba, s végül mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a meccset. A vendégek a sikerrel megelőzték ellenfelüket, és felléptek a táblázaton a második helyre.

NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
Vasárnap játsszák
11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr 
11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron
17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Gyirmót

25

22

1

2

91–20

+71

67

  2. Tatabánya

26

17

2

7

56–33

+23

53

  3. Dorog

26

16

3

7

41–30

+11

51

  4. Puskás Akadémia II

25

14

3

8

48–28

+20

45

  5. Mosonmagyaróvár

25

13

4

8

42–27

+15

43

  6. Komárom

25

12

5

8

51–39

+12

41

  7. Szomb. Haladás

25

11

5

9

36–29

+7

38

  8. Veszprém

25

10

6

9

29–28

+1

36

  9. ETO Akadémia

25

9

3

13

42–50

–8

30

10. Bicske

25

8

6

11

36–40

–4

30

11. Budaörs

25

8

6

11

38–48

–10

30

12. Sopron

25

8

6

11

35–46

–11

30

13. Újpest FC II

25

7

6

12

38–45

–7

27

14. Pápa

25

5

3

17

40–74

–34

18

15. Balatonfüred

25

4

5

16

17–48

–31

17

16. Zsámbék

25

3

4

18

31–86

–55

13

 

 

NB III Északnyugati csoport Dorog Tatabánya NB III
