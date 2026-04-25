NB III: a Tatabánya idegenben nyerte meg a Dorog elleni rangadót
A Tatabánya góljait rutinos játékosok szerezték az egykor „bányászrangadónak” nevezett mérkőzésen: az elsőt a középpályás Vass Patrik, a másodikat a középhátvéd Preklet Csaba, s végül mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a meccset. A vendégek a sikerrel megelőzték ellenfelüket, és felléptek a táblázaton a második helyre.
NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
Vasárnap játsszák
11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr
11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron
17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Gyirmót
25
22
1
2
91–20
+71
67
|2. Tatabánya
26
17
2
7
56–33
+23
53
|3. Dorog
26
16
3
7
41–30
+11
51
|4. Puskás Akadémia II
25
14
3
8
48–28
+20
45
|5. Mosonmagyaróvár
25
13
4
8
42–27
+15
43
|6. Komárom
25
12
5
8
51–39
+12
41
|7. Szomb. Haladás
25
11
5
9
36–29
+7
38
|8. Veszprém
25
10
6
9
29–28
+1
36
|9. ETO Akadémia
25
9
3
13
42–50
–8
30
|10. Bicske
25
8
6
11
36–40
–4
30
|11. Budaörs
25
8
6
11
38–48
–10
30
|12. Sopron
25
8
6
11
35–46
–11
30
|13. Újpest FC II
25
7
6
12
38–45
–7
27
|14. Pápa
25
5
3
17
40–74
–34
18
|15. Balatonfüred
25
4
5
16
17–48
–31
17
|16. Zsámbék
25
3
4
18
31–86
–55
13