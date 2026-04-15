NB III: nyolcgólos meccsen győzött a Tatabánya
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a 22. fordulóból elhalasztott, és szerdán bepótolt mérkőzésen a Tatabánya 5–3-ra győzött a Zsámbék vendégeként.
Árvai Dániel triplázott a vendégeknél, akik ezzel a sikerrel feljöttek a tabella 3. helyére, míg az újonc Zsámbék továbbra is utolsó, és a legutóbbi négy mérkőzésén immár 23 gólt kapott.
LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
A 22. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya 3–5
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|24
|21
|1
|2
|88–20
|+68
|64
|2. Dorog
|24
|16
|3
|5
|41–25
|+16
|51
|3. Tatabánya
|24
|15
|2
|7
|48–33
|+15
|47
|4. Puskás Akadémia II.
|24
|14
|3
|7
|46–24
|+22
|45
|5. Mosonmagyaróvár
|24
|13
|4
|7
|40–24
|+16
|43
|6. Komárom
|24
|11
|5
|8
|43–37
|+6
|38
|7. Szombathelyi Haladás
|24
|10
|5
|9
|32–27
|+5
|35
|8. Veszprém
|24
|9
|6
|9
|27–27
|0
|33
|9. Bicske
|24
|8
|6
|10
|36–34
|+2
|30
|10. Budaörs
|24
|8
|6
|10
|37–45
|–8
|30
|11. ETO Akadémia
|24
|8
|3
|13
|39–48
|–9
|27
|12. Sopron
|24
|7
|6
|11
|32–46
|–14
|27
|13. Újpest II.
|24
|6
|6
|12
|35–44
|–9
|24
|14. Pápa
|24
|5
|3
|16
|38–66
|–28
|18
|15. Balatonfüred
|24
|4
|5
|15
|16–46
|–30
|17
|16. Zsámbék
|24
|3
|4
|17
|31–83
|–52
|13
Legfrissebb hírek
Labdarúgó NB II
2026.03.28. 17:43
Ezek is érdekelhetik