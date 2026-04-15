NB III: nyolcgólos meccsen győzött a Tatabánya

F. B.
2026.04.15. 19:33
Öt gólt szerezve nyert a Tatabánya (Fotó: Tóth Levente/Opus Tigáz Tatabánya, archív)
Zsámbék NB III Északnyugati csoport Tatabánya NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a 22. fordulóból elhalasztott, és szerdán bepótolt mérkőzésen a Tatabánya 5–3-ra győzött a Zsámbék vendégeként.

Árvai Dániel triplázott a vendégeknél, akik ezzel a sikerrel feljöttek a tabella 3. helyére, míg az újonc Zsámbék továbbra is utolsó, és a legutóbbi négy mérkőzésén immár 23 gólt kapott.

LABDARÚGÓ NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
A 22. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Ikoba Beton Zsámbék–Opus Tigáz Tatabánya 3–5

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót24211288–20+6864
  2. Dorog24163541–25+1651
  3. Tatabánya24152748–33+1547
  4. Puskás Akadémia II.24143746–24+2245
  5. Mosonmagyaróvár24134740–24+1643
  6. Komárom24115843–37+638
  7. Szombathelyi Haladás24105932–27+535
  8. Veszprém2496927–27033
  9. Bicske24861036–34+230
10. Budaörs24861037–45–830
11. ETO Akadémia24831339–48–927
12. Sopron24761132–46–1427
13. Újpest II.24661235–44–924
14. Pápa24531638–66–2818
15. Balatonfüred24451516–46–3017
16. Zsámbék24341731–83–5213

 

 

