NB III: a 95. percben szerzett győztes gólt a Kisvárda Putnokon
NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II 1–4
Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building 6–0
Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye 4–0
Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE 3–4
FC Hatvan–Debreceni VSC II 2–1
Putnok FC–Kisvárda Master Good II 1–2
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC 1–3
Tarpa SC–Eger SE 2–0
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|26
|18
|5
|3
|52–19
|+33
|59
|2. Cigánd
|26
|16
|6
|4
|58–27
|+31
|54
|3. DEAC
|26
|15
|7
|4
|54–25
|+29
|52
|4. Tiszafüred
|26
|13
|8
|5
|52–31
|+21
|47
|5. DVSC II.
|26
|13
|7
|6
|54–33
|+21
|46
|6. Tarpa
|26
|9
|10
|7
|32–25
|+7
|37
|7. DVTK II.
|26
|10
|5
|11
|43–47
|–4
|35
|8. Nyíregyháza II.
|26
|10
|4
|12
|54–45
|+9
|34
|9. Tiszaújváros
|26
|9
|5
|12
|36–52
|–16
|32
|10. Eger
|26
|9
|4
|13
|37–61
|–24
|31
|11. Gödöllő
|26
|8
|6
|12
|45–41
|+4
|30
|12. Füzesabony
|26
|7
|7
|12
|22–34
|–12
|28
|13. Sényő
|26
|7
|6
|13
|30–63
|–33
|27
|14. Putnok
|26
|7
|5
|14
|37–44
|–7
|26
|15. Ózd
|26
|5
|8
|13
|42–62
|–20
|23
|16. Hatvan
|26
|5
|1
|20
|31–70
|–39
|16
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Dorogi FC–Opus Tigáz Tatabánya 0–2
ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr 0–3
Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár 0–0
Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II 2–3
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron 1–0
VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE 0–0
Bicskei TC–Balatonfüredi FC 4–0
Szombathelyi Haladás–Budaörs 2–1
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|26
|23
|1
|2
|94–20
|+74
|70
|2. Tatabánya
|26
|17
|2
|7
|56–33
|+23
|53
|3. Dorog
|26
|16
|3
|7
|41–30
|+11
|51
|4. Puskás Akadémia II.
|26
|15
|3
|8
|51–30
|+21
|48
|5. Mosonmagyaróvár
|26
|13
|5
|8
|42–27
|+15
|44
|6. Komárom
|26
|12
|6
|8
|51–39
|+12
|42
|7. Szombathelyi Haladás
|26
|12
|5
|9
|38–30
|+8
|41
|8. Veszprém
|26
|10
|7
|9
|29–28
|+1
|37
|9. Bicske
|26
|9
|6
|11
|40–40
|0
|33
|10. ETO Akadémia
|26
|9
|3
|14
|42–53
|–11
|30
|11. Budaörs
|26
|8
|6
|12
|39–50
|–11
|30
|12. Sopron
|26
|8
|6
|12
|35–47
|–12
|30
|13. Újpest II.
|26
|7
|7
|12
|38–45
|–7
|28
|14. Pápa
|26
|6
|3
|17
|41–74
|–33
|21
|15. Balatonfüred
|26
|4
|5
|17
|17–52
|–35
|17
|16. Zsámbék
|26
|3
|4
|19
|33–89
|–56
|13
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC 0–1
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II 2–0
Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE 2–1
Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE 2–0
BKV Előre–ESMTK 1–2
Dunaharaszti MTK–Csepel SC 2–3
Martfűi LSE–Monor SE 0–3
Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE 2–1
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|26
|18
|7
|1
|55–23
|+32
|61
|2. ESMTK
|26
|18
|3
|5
|54–20
|+34
|57
|3. Gyula
|26
|17
|5
|4
|68–21
|+47
|56
|4. III. kerületi TVE
|26
|14
|7
|5
|56–33
|+23
|49
|5. Vasas II.
|26
|12
|9
|5
|53–33
|+20
|45
|6. Csepel
|26
|12
|4
|10
|37–32
|+5
|40
|7. Dunaharaszti
|26
|11
|3
|12
|42–46
|–4
|36
|8. Honvéd II.
|26
|9
|9
|8
|37–33
|+4
|36
|9. Dabas
|26
|10
|5
|11
|43–35
|+8
|35
|10. Hódmezővásárhely
|26
|9
|6
|11
|40–42
|–2
|33
|11. Szeged VSE
|26
|9
|5
|12
|36–50
|–14
|32
|12. BKV Előre
|26
|7
|5
|14
|40–57
|–17
|26
|13. Szeged-Csanád II.
|26
|6
|7
|13
|30–47
|–17
|25
|14. Békéscsaba
|26
|7
|2
|17
|25–54
|–29
|23
|15. Martfű
|26
|6
|2
|18
|22–60
|–38
|20
|16. Tiszaföldvár
|26
|3
|1
|22
|25–77
|–52
|10
DÉLNYUGATI CSOPORT
Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II 0–1
Majosi SE–Dunaújváros FC 7–2
Szekszárdi UFC–Pécsi MFC 1–4
Iváncsa KSE–Dombóvári FC 3–0
FC Nagykanizsa–Érdi VSE 3–1
Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II 1–0
BFC Siófok–Pénzügyőr SE 2–0
PTE-PEAC–MTK Budapest II 1–3
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|26
|18
|3
|5
|53–25
|+28
|57
|2. Pécsi MFC
|26
|17
|6
|3
|63–21
|+42
|57
|3. Nagykanizsa
|26
|17
|6
|3
|52–26
|+26
|57
|4. FTC II.
|26
|15
|4
|7
|52–32
|+20
|49
|5. MTK II.
|26
|15
|2
|9
|59–31
|+28
|47
|6. Majosi SE
|26
|15
|2
|9
|67–41
|+26
|47
|7. Dunaújváros
|26
|12
|10
|4
|53–34
|+19
|46
|8. Érd
|26
|12
|6
|8
|37–32
|+5
|42
|9. Iváncsa
|26
|10
|4
|12
|44–40
|+4
|34
|10. Siófok
|26
|9
|4
|13
|30–50
|–20
|31
|11. Szekszárd
|26
|8
|3
|15
|35–65
|–30
|27
|12. Paks II.
|26
|8
|2
|16
|34–54
|–20
|26
|13. PTE-PEAC
|26
|6
|7
|13
|36–47
|–11
|25
|14. Balatonlelle
|26
|5
|5
|16
|19–46
|–27
|20
|15. Pénzügyőr
|26
|4
|7
|15
|28–51
|–23
|19
|16. Dombóvár
|26
|–
|3
|23
|19–86
|–67
|3