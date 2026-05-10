NB III: a Gyirmót FC Győr kiütötte a Tatabányát a forduló rangadóján

2026.05.10. 21:07
A gyirmótiak magabiztosan győzték le a Tatabányát (Fotó: Gyirmót FC Győr)
A labdarúgó NB III 28. fordulójának vasárnapi játéknapján az Északkeleti csoportjában a Kisvárda II meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott a Tiszaújváros vendégeként, így még nem tudta biztossá tenni első helyét a csoportban. A forduló rangadóján a már biztos első helyezett Gyirmót FC Győr odahaza 4–0-ra kiütötte a második Tatabányát északnyugaton, míg a Délkeleti csoportban az éllovas Monor Gyulán aratott 2–1-es győzelmet. A Délnyugati csoportban az első helyezett Nagykanizsa a PTE-PEAC nyert 1–0-ra.

NB III
28. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye 1–2
Sényő FC-ZMB Building–Tiszafüredi VSE 0–2
Putnok FC–Tarpa SC 0–1
Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni VSC II 0–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 1–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1
Gödöllői SK–Füzesabony SC 1–0
FC Hatvan–Eger SE 2–3

  1. Kisvárda II.

28

19

6

3

57–21

+36 

63 

  2. Cigánd

28

17

7

4

61–28

+33 

58 

  3. DEAC

28

16

7

5

56–27

+29 

55 

  4. DVSC II.

28

15

7

6

62–35

+27 

52 

  5. Tiszafüred

28

14

8

6

54–32

+22 

50 

  6. Tarpa

28

11

10

7

36–26

+10 

43 

  7. Nyíregyháza II.

28

11

4

13

63–50

+13 

37 

  8. Eger

28

11

4

13

43–63

–20 

37 

  9. Gödöllő

28

10

6

12

48–42

+6 

36 

10. DVTK II.

28

10

5

13

44–54

–10 

35 

11. Tiszaújváros

28

9

6

13

39–61

–22 

33 

12. Füzesabony

28

7

8

13

22–35

–13 

29 

13. Sényő

28

7

6

15

30–68

–38 

27 

14. Putnok

28

7

5

16

39–50

–11 

26 

15. Ózd

28

6

8

14

45–65

–20 

26 

16. Hatvan

28

5

1

22

34–76

–42 

16 

 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Balatonfüredi FC 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Budaörs 0–2
VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II 2–1
Dorogi FC–Komárom VSE 1–1
Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya 4–0
Ikoba Beton Zsámbék–Újpest FC II 1–3
Bicskei TC–FC Sopron 5–2
Szombathelyi Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0

  1. Gyirmót

28

25

1

2

101–20

+81 

76 

  2. Tatabánya

28

18

2

8

60–37

+23 

56 

  3. Dorog

28

17

4

7

45–32

+13 

55 

  4. Puskás Akadémia II.

28

16

3

9

55–33

+22 

51 

  5. Komárom

28

14

6

8

56–41

+15 

48 

  6. Szombathelyi Haladás

28

14

5

9

41–31

+10 

47 

  7. Mosonmagyaróvár

28

13

5

10

42–31

+11 

44 

  8. Veszprém

28

11

8

9

33–31

+2 

41 

  9. Bicske

28

10

6

12

48–46

+2 

36 

10. Budaörs

28

10

5

13

47–50

–3 

35 

11. ETO Akadémia

28

9

4

15

43–58

–15 

31 

12. Újpest II.

28

8

7

13

42–48

–6 

31 

13. Sopron

28

8

7

13

39–54

–15 

31 

14. Pápa

28

6

3

19

42–79

–37 

21 

15. Balatonfüred

28

4

6

18

19–56

–37 

18 

16. Zsámbék

28

3

4

21

34–100

–66 

13 

 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE 1–0
Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre II 2–2
Gyulai Termál FC–Monor SE 1–2
BKV Előre–III. kerületi TVE 1–3
ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 4–0
Dunaharaszti MTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–0
Martfűi LSE–Meton-FC Dabas SE 1–2
Szegedi VSE–Csepel SC 2–3

  1. Monor

28

20

7

1

62–28

+34 

67 

  2. ESMTK

28

20

3

5

61–21

+40 

63 

  3. Gyula

28

18

5

5

73–23

+50 

59 

  4. III. kerületi TVE

28

16

7

5

62–34

+28 

55 

  5. Vasas II.

28

13

10

5

58–36

+22 

49 

  6. Csepel

28

14

4

10

46–36

+10 

46 

  7. Dabas

28

11

6

11

45–36

+9 

39 

  8. Honvéd II.

28

10

9

9

38–36

+2 

39 

  9. Dunaharaszti

28

11

5

12

42–46

–4 

38 

10. Hódmezővásárhely

28

10

6

12

43–48

–5 

36 

11. Szeged VSE

28

9

5

14

42–58

–16 

32 

12. BKV Előre

28

7

5

16

43–63

–20 

26 

13. Szeged-Csanád II.

28

6

8

14

31–50

–19 

26 

14. Békéscsaba

28

7

3

18

28–59

–31 

24 

15. Martfű

28

6

2

20

25–68

–43 

20 

16. Tiszaföldvár

28

3

1

24

25–82

–57 

10 

 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II 2–3
FC Nagykanizsa–PTE-PEAC 1–0
Greenplan Balatonlelle SE–Dombóvári FC 1–0
BFC Siófok–Érdi VSE 1–2
Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 1–2
Majosi SE–Pénzügyőr SE 4–0
Iváncsa KSE–MTK Budapest II 0–0
Pécsi MFC–Dunaújváros FC 2–0

  1. Nagykanizsa

28

19

6

3

61–26

+35 

63 

  2. Pécsi MFC

28

18

7

3

66–22

+44 

61 

  3. Kaposvár

28

19

3

6

57–28

+29 

60 

  4. Majosi SE

28

17

2

9

74–43

+31 

53 

  5. FTC II.

28

16

4

8

57–37

+20 

52 

  6. MTK II.

28

15

4

9

60–32

+28 

49 

  7. Dunaújváros

28

13

10

5

56–37

+19 

49 

  8. Érd

28

14

6

8

42–35

+7 

48 

  9. Iváncsa

28

10

6

12

45–41

+4 

36 

10. Siófok

28

10

4

14

34–53

–19 

34 

11. Paks II.

28

9

2

17

37–58

–21 

29 

12. Szekszárd

28

8

3

17

38–71

–33 

27 

13. PTE-PEAC

28

6

8

14

37–49

–12 

26 

14. Balatonlelle

28

6

5

17

22–49

–27 

23 

15. Pénzügyőr

28

4

7

17

29–58

–29 

19 

16. Dombóvár

28

3

25

19–95

–76 

 

 

