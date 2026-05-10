NB III: a Gyirmót FC Győr kiütötte a Tatabányát a forduló rangadóján

A labdarúgó NB III 28. fordulójának vasárnapi játéknapján az Északkeleti csoportjában a Kisvárda II meglepetésre csak 1–1-es döntetlent játszott a Tiszaújváros vendégeként, így még nem tudta biztossá tenni első helyét a csoportban. A forduló rangadóján a már biztos első helyezett Gyirmót FC Győr odahaza 4–0-ra kiütötte a második Tatabányát északnyugaton, míg a Délkeleti csoportban az éllovas Monor Gyulán aratott 2–1-es győzelmet. A Délnyugati csoportban az első helyezett Nagykanizsa a PTE-PEAC nyert 1–0-ra.

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye 1–2

Sényő FC-ZMB Building–Tiszafüredi VSE 0–2

Putnok FC–Tarpa SC 0–1

Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni VSC II 0–3

Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 1–1

Bacsó Beton-Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1

Gödöllői SK–Füzesabony SC 1–0

FC Hatvan–Eger SE 2–3 1. Kisvárda II. 28 19 6 3 57–21 +36 63 2. Cigánd 28 17 7 4 61–28 +33 58 3. DEAC 28 16 7 5 56–27 +29 55 4. DVSC II. 28 15 7 6 62–35 +27 52 5. Tiszafüred 28 14 8 6 54–32 +22 50 6. Tarpa 28 11 10 7 36–26 +10 43 7. Nyíregyháza II. 28 11 4 13 63–50 +13 37 8. Eger 28 11 4 13 43–63 –20 37 9. Gödöllő 28 10 6 12 48–42 +6 36 10. DVTK II. 28 10 5 13 44–54 –10 35 11. Tiszaújváros 28 9 6 13 39–61 –22 33 12. Füzesabony 28 7 8 13 22–35 –13 29 13. Sényő 28 7 6 15 30–68 –38 27 14. Putnok 28 7 5 16 39–50 –11 26 15. Ózd 28 6 8 14 45–65 –20 26 16. Hatvan 28 5 1 22 34–76 –42 16 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Balatonfüredi FC 1–1

Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Budaörs 0–2

VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II 2–1

Dorogi FC–Komárom VSE 1–1

Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya 4–0

Ikoba Beton Zsámbék–Újpest FC II 1–3

Bicskei TC–FC Sopron 5–2

Szombathelyi Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 1. Gyirmót 28 25 1 2 101–20 +81 76 2. Tatabánya 28 18 2 8 60–37 +23 56 3. Dorog 28 17 4 7 45–32 +13 55 4. Puskás Akadémia II. 28 16 3 9 55–33 +22 51 5. Komárom 28 14 6 8 56–41 +15 48 6. Szombathelyi Haladás 28 14 5 9 41–31 +10 47 7. Mosonmagyaróvár 28 13 5 10 42–31 +11 44 8. Veszprém 28 11 8 9 33–31 +2 41 9. Bicske 28 10 6 12 48–46 +2 36 10. Budaörs 28 10 5 13 47–50 –3 35 11. ETO Akadémia 28 9 4 15 43–58 –15 31 12. Újpest II. 28 8 7 13 42–48 –6 31 13. Sopron 28 8 7 13 39–54 –15 31 14. Pápa 28 6 3 19 42–79 –37 21 15. Balatonfüred 28 4 6 18 19–56 –37 18 16. Zsámbék 28 3 4 21 34–100 –66 13 DÉLKELETI CSOPORT

Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE 1–0

Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre II 2–2

Gyulai Termál FC–Monor SE 1–2

BKV Előre–III. kerületi TVE 1–3

ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 4–0

Dunaharaszti MTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–0

Martfűi LSE–Meton-FC Dabas SE 1–2

Szegedi VSE–Csepel SC 2–3 1. Monor 28 20 7 1 62–28 +34 67 2. ESMTK 28 20 3 5 61–21 +40 63 3. Gyula 28 18 5 5 73–23 +50 59 4. III. kerületi TVE 28 16 7 5 62–34 +28 55 5. Vasas II. 28 13 10 5 58–36 +22 49 6. Csepel 28 14 4 10 46–36 +10 46 7. Dabas 28 11 6 11 45–36 +9 39 8. Honvéd II. 28 10 9 9 38–36 +2 39 9. Dunaharaszti 28 11 5 12 42–46 –4 38 10. Hódmezővásárhely 28 10 6 12 43–48 –5 36 11. Szeged VSE 28 9 5 14 42–58 –16 32 12. BKV Előre 28 7 5 16 43–63 –20 26 13. Szeged-Csanád II. 28 6 8 14 31–50 –19 26 14. Békéscsaba 28 7 3 18 28–59 –31 24 15. Martfű 28 6 2 20 25–68 –43 20 16. Tiszaföldvár 28 3 1 24 25–82 –57 10 DÉLNYUGATI CSOPORT

Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II 2–3

FC Nagykanizsa–PTE-PEAC 1–0

Greenplan Balatonlelle SE–Dombóvári FC 1–0

BFC Siófok–Érdi VSE 1–2

Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 1–2

Majosi SE–Pénzügyőr SE 4–0

Iváncsa KSE–MTK Budapest II 0–0

Pécsi MFC–Dunaújváros FC 2–0 1. Nagykanizsa 28 19 6 3 61–26 +35 63 2. Pécsi MFC 28 18 7 3 66–22 +44 61 3. Kaposvár 28 19 3 6 57–28 +29 60 4. Majosi SE 28 17 2 9 74–43 +31 53 5. FTC II. 28 16 4 8 57–37 +20 52 6. MTK II. 28 15 4 9 60–32 +28 49 7. Dunaújváros 28 13 10 5 56–37 +19 49 8. Érd 28 14 6 8 42–35 +7 48 9. Iváncsa 28 10 6 12 45–41 +4 36 10. Siófok 28 10 4 14 34–53 –19 34 11. Paks II. 28 9 2 17 37–58 –21 29 12. Szekszárd 28 8 3 17 38–71 –33 27 13. PTE-PEAC 28 6 8 14 37–49 –12 26 14. Balatonlelle 28 6 5 17 22–49 –27 23 15. Pénzügyőr 28 4 7 17 29–58 –29 19 16. Dombóvár 28 – 3 25 19–95 –76 3