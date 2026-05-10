NB III: a Gyirmót FC Győr kiütötte a Tatabányát a forduló rangadóján
NB III
28. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye 1–2
Sényő FC-ZMB Building–Tiszafüredi VSE 0–2
Putnok FC–Tarpa SC 0–1
Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni VSC II 0–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II 1–1
Bacsó Beton-Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC II 3–1
Gödöllői SK–Füzesabony SC 1–0
FC Hatvan–Eger SE 2–3
|1. Kisvárda II.
28
19
6
3
57–21
+36
63
|2. Cigánd
28
17
7
4
61–28
+33
58
|3. DEAC
28
16
7
5
56–27
+29
55
|4. DVSC II.
28
15
7
6
62–35
+27
52
|5. Tiszafüred
28
14
8
6
54–32
+22
50
|6. Tarpa
28
11
10
7
36–26
+10
43
|7. Nyíregyháza II.
28
11
4
13
63–50
+13
37
|8. Eger
28
11
4
13
43–63
–20
37
|9. Gödöllő
28
10
6
12
48–42
+6
36
|10. DVTK II.
28
10
5
13
44–54
–10
35
|11. Tiszaújváros
28
9
6
13
39–61
–22
33
|12. Füzesabony
28
7
8
13
22–35
–13
29
|13. Sényő
28
7
6
15
30–68
–38
27
|14. Putnok
28
7
5
16
39–50
–11
26
|15. Ózd
28
6
8
14
45–65
–20
26
|16. Hatvan
28
5
1
22
34–76
–42
16
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Balatonfüredi FC 1–1
Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Budaörs 0–2
VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II 2–1
Dorogi FC–Komárom VSE 1–1
Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya 4–0
Ikoba Beton Zsámbék–Újpest FC II 1–3
Bicskei TC–FC Sopron 5–2
Szombathelyi Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0
|1. Gyirmót
28
25
1
2
101–20
+81
76
|2. Tatabánya
28
18
2
8
60–37
+23
56
|3. Dorog
28
17
4
7
45–32
+13
55
|4. Puskás Akadémia II.
28
16
3
9
55–33
+22
51
|5. Komárom
28
14
6
8
56–41
+15
48
|6. Szombathelyi Haladás
28
14
5
9
41–31
+10
47
|7. Mosonmagyaróvár
28
13
5
10
42–31
+11
44
|8. Veszprém
28
11
8
9
33–31
+2
41
|9. Bicske
28
10
6
12
48–46
+2
36
|10. Budaörs
28
10
5
13
47–50
–3
35
|11. ETO Akadémia
28
9
4
15
43–58
–15
31
|12. Újpest II.
28
8
7
13
42–48
–6
31
|13. Sopron
28
8
7
13
39–54
–15
31
|14. Pápa
28
6
3
19
42–79
–37
21
|15. Balatonfüred
28
4
6
18
19–56
–37
18
|16. Zsámbék
28
3
4
21
34–100
–66
13
DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE 1–0
Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre II 2–2
Gyulai Termál FC–Monor SE 1–2
BKV Előre–III. kerületi TVE 1–3
ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC 4–0
Dunaharaszti MTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 0–0
Martfűi LSE–Meton-FC Dabas SE 1–2
Szegedi VSE–Csepel SC 2–3
|1. Monor
28
20
7
1
62–28
+34
67
|2. ESMTK
28
20
3
5
61–21
+40
63
|3. Gyula
28
18
5
5
73–23
+50
59
|4. III. kerületi TVE
28
16
7
5
62–34
+28
55
|5. Vasas II.
28
13
10
5
58–36
+22
49
|6. Csepel
28
14
4
10
46–36
+10
46
|7. Dabas
28
11
6
11
45–36
+9
39
|8. Honvéd II.
28
10
9
9
38–36
+2
39
|9. Dunaharaszti
28
11
5
12
42–46
–4
38
|10. Hódmezővásárhely
28
10
6
12
43–48
–5
36
|11. Szeged VSE
28
9
5
14
42–58
–16
32
|12. BKV Előre
28
7
5
16
43–63
–20
26
|13. Szeged-Csanád II.
28
6
8
14
31–50
–19
26
|14. Békéscsaba
28
7
3
18
28–59
–31
24
|15. Martfű
28
6
2
20
25–68
–43
20
|16. Tiszaföldvár
28
3
1
24
25–82
–57
10
DÉLNYUGATI CSOPORT
Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II 2–3
FC Nagykanizsa–PTE-PEAC 1–0
Greenplan Balatonlelle SE–Dombóvári FC 1–0
BFC Siófok–Érdi VSE 1–2
Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II 1–2
Majosi SE–Pénzügyőr SE 4–0
Iváncsa KSE–MTK Budapest II 0–0
Pécsi MFC–Dunaújváros FC 2–0
|1. Nagykanizsa
28
19
6
3
61–26
+35
63
|2. Pécsi MFC
28
18
7
3
66–22
+44
61
|3. Kaposvár
28
19
3
6
57–28
+29
60
|4. Majosi SE
28
17
2
9
74–43
+31
53
|5. FTC II.
28
16
4
8
57–37
+20
52
|6. MTK II.
28
15
4
9
60–32
+28
49
|7. Dunaújváros
28
13
10
5
56–37
+19
49
|8. Érd
28
14
6
8
42–35
+7
48
|9. Iváncsa
28
10
6
12
45–41
+4
36
|10. Siófok
28
10
4
14
34–53
–19
34
|11. Paks II.
28
9
2
17
37–58
–21
29
|12. Szekszárd
28
8
3
17
38–71
–33
27
|13. PTE-PEAC
28
6
8
14
37–49
–12
26
|14. Balatonlelle
28
6
5
17
22–49
–27
23
|15. Pénzügyőr
28
4
7
17
29–58
–29
19
|16. Dombóvár
28
–
3
25
19–95
–76
3