NB III: a Kisvárda II növelte, a Kaposvár és a Monor megőrizte az előnyét az élen

VARGA BALÁZS
2026.04.19. 21:44
Fel ugyan nem juthat a Kisvárda II, de a bajnoki címre minden esélye megvan (Fotó: kisvardafc.hu)
A labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában az éllovas Kisvárda növelte az előnyét, miután a második Cigánd és a harmadik DEAC is kikapott. Északnyugaton a Gyirmót már szombaton bebiztosította a bajnoki címét, vasárnap így a Tatabánya már csak az ezüstérem felé tehetett lépést, és kiütéses sikerrel zárkózott fel egy pontra a Dorog mögé. A Délnyugati csoportban nyert a dobogós Kaposvár, PMFC és Nagykanizsa hármas, így előbbi megőrizte hárompontos előnyét a tabella élén. Délkeleten ugyanez történt, az első három egyaránt győzött, így a Monornak az ESMTK előtt négy, a Gyula előtt öt ponttal vezet.

25. FORDULÓ 
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Tarpa SC 1–1
Eger SE–Debreceni EAC 4–3
Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC 4–3
Kisvárda Master Good II–FC Hatvan 3–0
Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R 0–2
Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building 4–1
Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Kisvárda II.25175350–18+3256
  2. Cigánd25156454–27+2751
  3. DEAC25147448–25+2349
  4. DVSC II.25137553–31+2246
  5. Tiszafüred25128548–28+2044
  6. DVTK II.251051042–43–135
  7. Tarpa25810730–25+534
  8. Tiszaújváros25951135–49–1432
  9. Nyíregyháza II.25941250–44+631
10. Eger25941237–59–2231
11. Gödöllő25861142–37+530
12. Sényő25761230–57–2727
13. Putnok25751336–42–626
14. Füzesabony25671219–33–1425
15. Ózd25581242–58–1623
16. Hatvan25412029–69–4013

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás 2–4
Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 2–3
Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC 6–0
Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém 1–2
Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 8–2
FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Budaörs–Újpest FC II 1–3
Szombaton játszották
Gyirmót FC Győr–Dorogi FC 3–0

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót25221291–20+7167
  2. Dorog25163641–28+1351
  3. Tatabánya25162754–33+2150
  4. Puskás Akadémia II.25143848–28+2045
  5. Mosonmagyaróvár25134842–27+1543
  6. Komárom25125851–39+1241
  7. Szombathelyi Haladás25115936–29+738
  8. Veszprém25106929–28+136
  9. ETO Akadémia25931342–50–830
10. Bicske25861136–40–430
11. Budaörs25861138–48–1030
12. Sopron25861135–46–1130
13. Újpest II.25761238–45–727
14. Pápa25531740–74–3418
15. Balatonfüred25451617–48–3117
16. Zsámbék25341831–86–5513

DÉLKELETI CSOPORT
Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE 4–1 
Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre 2–1
III. kerületi TVE–Szegedi VSE 4–1
Monor SE–Dunaharaszti MTK 2–0
ESMTK–Budapest Honvéd FC II 4–0
Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC 1–2
Csepel SC–Vasas FC II 0–4
Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–1

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Monor25177152–23+2958
  2. ESMTK25173552–19+3354
  3. Gyula25165466–21+4553
  4. III. kerületi TVE25147456–31+2549
  5. Vasas II.25119551–32+1942
  6. Csepel251141034–30+437
  7. Dunaharaszti251131140–43–336
  8. Honvéd II.2599737–32+536
  9. Dabas251051042–33+935
10. Hódmezővásárhely25861139–42–330
11. Szegedi VSE25851234–49–1529
12. BKV Előre25751339–55–1626
13. Békéscsaba II.25721625–52–2723
14. Szeged-Csanád II.25571328–47–1922
15. Martfű25621722–57–3520
16. Tiszaföldvár25312124–75–5110

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–BFC Siófok 1–1
Paksi FC II–FC Nagykanizsa 0–5
MTK Budapest II–Szekszárdi UFC 4–0
Pécsi MFC–Majosi SE 2–1
Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE 2–0
Érdi VSE–Iváncsa KSE 2–1
Dombóvári FC–PTE-PEAC 2–5
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC 0–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Kaposvár25183453–24+2957
  2. Pécsi MFC25166359–20+3954
  3. Nagykanizsa25166349–25+2454
  4. FTC II.25144751–32+1946
  5. Dunaújváros251210351–27+2446
  6. MTK II.25142956–30+2644
  7. Majosi SE25142960–39+2144
  8. Érd25126736–29+742
  9. Iváncsa25941241–40+131
10. Siófok25841328–50–2228
11. Szekszárd25831434–61–2727
12. Paks II.25821534–53–1926
13. PTE-PEAC25671235–44–925
14. Pénzügyőr25471428–49–2119
15. Balatonlelle25451618–46–2817
16. Dombóvár2532219–83–643

 

