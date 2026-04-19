NB III: a Kisvárda II növelte, a Kaposvár és a Monor megőrizte az előnyét az élen

A labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában az éllovas Kisvárda növelte az előnyét, miután a második Cigánd és a harmadik DEAC is kikapott. Északnyugaton a Gyirmót már szombaton bebiztosította a bajnoki címét, vasárnap így a Tatabánya már csak az ezüstérem felé tehetett lépést, és kiütéses sikerrel zárkózott fel egy pontra a Dorog mögé. A Délnyugati csoportban nyert a dobogós Kaposvár, PMFC és Nagykanizsa hármas, így előbbi megőrizte hárompontos előnyét a tabella élén. Délkeleten ugyanez történt, az első három egyaránt győzött, így a Monornak az ESMTK előtt négy, a Gyula előtt öt ponttal vezet.

NB III

25. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Debreceni VSC II–Tarpa SC 1–1

Eger SE–Debreceni EAC 4–3

Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC 4–3

Kisvárda Master Good II–FC Hatvan 3–0

Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R 0–2

Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building 4–1

Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1

Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 25 17 5 3 50–18 +32 56 2. Cigánd 25 15 6 4 54–27 +27 51 3. DEAC 25 14 7 4 48–25 +23 49 4. DVSC II. 25 13 7 5 53–31 +22 46 5. Tiszafüred 25 12 8 5 48–28 +20 44 6. DVTK II. 25 10 5 10 42–43 –1 35 7. Tarpa 25 8 10 7 30–25 +5 34 8. Tiszaújváros 25 9 5 11 35–49 –14 32 9. Nyíregyháza II. 25 9 4 12 50–44 +6 31 10. Eger 25 9 4 12 37–59 –22 31 11. Gödöllő 25 8 6 11 42–37 +5 30 12. Sényő 25 7 6 12 30–57 –27 27 13. Putnok 25 7 5 13 36–42 –6 26 14. Füzesabony 25 6 7 12 19–33 –14 25 15. Ózd 25 5 8 12 42–58 –16 23 16. Hatvan 25 4 1 20 29–69 –40 13 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás 2–4

Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 2–3

Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC 6–0

Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém 1–2

Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 8–2

FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék 3–0

Budaörs–Újpest FC II 1–3

Szombaton játszották

Gyirmót FC Győr–Dorogi FC 3–0 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Gyirmót 25 22 1 2 91–20 +71 67 2. Dorog 25 16 3 6 41–28 +13 51 3. Tatabánya 25 16 2 7 54–33 +21 50 4. Puskás Akadémia II. 25 14 3 8 48–28 +20 45 5. Mosonmagyaróvár 25 13 4 8 42–27 +15 43 6. Komárom 25 12 5 8 51–39 +12 41 7. Szombathelyi Haladás 25 11 5 9 36–29 +7 38 8. Veszprém 25 10 6 9 29–28 +1 36 9. ETO Akadémia 25 9 3 13 42–50 –8 30 10. Bicske 25 8 6 11 36–40 –4 30 11. Budaörs 25 8 6 11 38–48 –10 30 12. Sopron 25 8 6 11 35–46 –11 30 13. Újpest II. 25 7 6 12 38–45 –7 27 14. Pápa 25 5 3 17 40–74 –34 18 15. Balatonfüred 25 4 5 16 17–48 –31 17 16. Zsámbék 25 3 4 18 31–86 –55 13 DÉLKELETI CSOPORT

Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE 4–1

Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre 2–1

III. kerületi TVE–Szegedi VSE 4–1

Monor SE–Dunaharaszti MTK 2–0

ESMTK–Budapest Honvéd FC II 4–0

Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC 1–2

Csepel SC–Vasas FC II 0–4

Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–1 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 25 17 7 1 52–23 +29 58 2. ESMTK 25 17 3 5 52–19 +33 54 3. Gyula 25 16 5 4 66–21 +45 53 4. III. kerületi TVE 25 14 7 4 56–31 +25 49 5. Vasas II. 25 11 9 5 51–32 +19 42 6. Csepel 25 11 4 10 34–30 +4 37 7. Dunaharaszti 25 11 3 11 40–43 –3 36 8. Honvéd II. 25 9 9 7 37–32 +5 36 9. Dabas 25 10 5 10 42–33 +9 35 10. Hódmezővásárhely 25 8 6 11 39–42 –3 30 11. Szegedi VSE 25 8 5 12 34–49 –15 29 12. BKV Előre 25 7 5 13 39–55 –16 26 13. Békéscsaba II. 25 7 2 16 25–52 –27 23 14. Szeged-Csanád II. 25 5 7 13 28–47 –19 22 15. Martfű 25 6 2 17 22–57 –35 20 16. Tiszaföldvár 25 3 1 21 24–75 –51 10 DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–BFC Siófok 1–1

Paksi FC II–FC Nagykanizsa 0–5

MTK Budapest II–Szekszárdi UFC 4–0

Pécsi MFC–Majosi SE 2–1

Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE 2–0

Érdi VSE–Iváncsa KSE 2–1

Dombóvári FC–PTE-PEAC 2–5

Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC 0–2 A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kaposvár 25 18 3 4 53–24 +29 57 2. Pécsi MFC 25 16 6 3 59–20 +39 54 3. Nagykanizsa 25 16 6 3 49–25 +24 54 4. FTC II. 25 14 4 7 51–32 +19 46 5. Dunaújváros 25 12 10 3 51–27 +24 46 6. MTK II. 25 14 2 9 56–30 +26 44 7. Majosi SE 25 14 2 9 60–39 +21 44 8. Érd 25 12 6 7 36–29 +7 42 9. Iváncsa 25 9 4 12 41–40 +1 31 10. Siófok 25 8 4 13 28–50 –22 28 11. Szekszárd 25 8 3 14 34–61 –27 27 12. Paks II. 25 8 2 15 34–53 –19 26 13. PTE-PEAC 25 6 7 12 35–44 –9 25 14. Pénzügyőr 25 4 7 14 28–49 –21 19 15. Balatonlelle 25 4 5 16 18–46 –28 17 16. Dombóvár 25 – 3 22 19–83 –64 3