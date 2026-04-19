NB III: a Kisvárda II növelte, a Kaposvár és a Monor megőrizte az előnyét az élen
NB III
25. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Debreceni VSC II–Tarpa SC 1–1
Eger SE–Debreceni EAC 4–3
Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC 4–3
Kisvárda Master Good II–FC Hatvan 3–0
Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R 0–2
Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building 4–1
Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE 2–1
Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|25
|17
|5
|3
|50–18
|+32
|56
|2. Cigánd
|25
|15
|6
|4
|54–27
|+27
|51
|3. DEAC
|25
|14
|7
|4
|48–25
|+23
|49
|4. DVSC II.
|25
|13
|7
|5
|53–31
|+22
|46
|5. Tiszafüred
|25
|12
|8
|5
|48–28
|+20
|44
|6. DVTK II.
|25
|10
|5
|10
|42–43
|–1
|35
|7. Tarpa
|25
|8
|10
|7
|30–25
|+5
|34
|8. Tiszaújváros
|25
|9
|5
|11
|35–49
|–14
|32
|9. Nyíregyháza II.
|25
|9
|4
|12
|50–44
|+6
|31
|10. Eger
|25
|9
|4
|12
|37–59
|–22
|31
|11. Gödöllő
|25
|8
|6
|11
|42–37
|+5
|30
|12. Sényő
|25
|7
|6
|12
|30–57
|–27
|27
|13. Putnok
|25
|7
|5
|13
|36–42
|–6
|26
|14. Füzesabony
|25
|6
|7
|12
|19–33
|–14
|25
|15. Ózd
|25
|5
|8
|12
|42–58
|–16
|23
|16. Hatvan
|25
|4
|1
|20
|29–69
|–40
|13
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás 2–4
Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia 2–3
Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC 6–0
Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém 1–2
Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 8–2
FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék 3–0
Budaörs–Újpest FC II 1–3
Szombaton játszották
Gyirmót FC Győr–Dorogi FC 3–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|25
|22
|1
|2
|91–20
|+71
|67
|2. Dorog
|25
|16
|3
|6
|41–28
|+13
|51
|3. Tatabánya
|25
|16
|2
|7
|54–33
|+21
|50
|4. Puskás Akadémia II.
|25
|14
|3
|8
|48–28
|+20
|45
|5. Mosonmagyaróvár
|25
|13
|4
|8
|42–27
|+15
|43
|6. Komárom
|25
|12
|5
|8
|51–39
|+12
|41
|7. Szombathelyi Haladás
|25
|11
|5
|9
|36–29
|+7
|38
|8. Veszprém
|25
|10
|6
|9
|29–28
|+1
|36
|9. ETO Akadémia
|25
|9
|3
|13
|42–50
|–8
|30
|10. Bicske
|25
|8
|6
|11
|36–40
|–4
|30
|11. Budaörs
|25
|8
|6
|11
|38–48
|–10
|30
|12. Sopron
|25
|8
|6
|11
|35–46
|–11
|30
|13. Újpest II.
|25
|7
|6
|12
|38–45
|–7
|27
|14. Pápa
|25
|5
|3
|17
|40–74
|–34
|18
|15. Balatonfüred
|25
|4
|5
|16
|17–48
|–31
|17
|16. Zsámbék
|25
|3
|4
|18
|31–86
|–55
|13
DÉLKELETI CSOPORT
Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE 4–1
Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre 2–1
III. kerületi TVE–Szegedi VSE 4–1
Monor SE–Dunaharaszti MTK 2–0
ESMTK–Budapest Honvéd FC II 4–0
Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC 1–2
Csepel SC–Vasas FC II 0–4
Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 3–1
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|25
|17
|7
|1
|52–23
|+29
|58
|2. ESMTK
|25
|17
|3
|5
|52–19
|+33
|54
|3. Gyula
|25
|16
|5
|4
|66–21
|+45
|53
|4. III. kerületi TVE
|25
|14
|7
|4
|56–31
|+25
|49
|5. Vasas II.
|25
|11
|9
|5
|51–32
|+19
|42
|6. Csepel
|25
|11
|4
|10
|34–30
|+4
|37
|7. Dunaharaszti
|25
|11
|3
|11
|40–43
|–3
|36
|8. Honvéd II.
|25
|9
|9
|7
|37–32
|+5
|36
|9. Dabas
|25
|10
|5
|10
|42–33
|+9
|35
|10. Hódmezővásárhely
|25
|8
|6
|11
|39–42
|–3
|30
|11. Szegedi VSE
|25
|8
|5
|12
|34–49
|–15
|29
|12. BKV Előre
|25
|7
|5
|13
|39–55
|–16
|26
|13. Békéscsaba II.
|25
|7
|2
|16
|25–52
|–27
|23
|14. Szeged-Csanád II.
|25
|5
|7
|13
|28–47
|–19
|22
|15. Martfű
|25
|6
|2
|17
|22–57
|–35
|20
|16. Tiszaföldvár
|25
|3
|1
|21
|24–75
|–51
|10
DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–BFC Siófok 1–1
Paksi FC II–FC Nagykanizsa 0–5
MTK Budapest II–Szekszárdi UFC 4–0
Pécsi MFC–Majosi SE 2–1
Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE 2–0
Érdi VSE–Iváncsa KSE 2–1
Dombóvári FC–PTE-PEAC 2–5
Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC 0–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kaposvár
|25
|18
|3
|4
|53–24
|+29
|57
|2. Pécsi MFC
|25
|16
|6
|3
|59–20
|+39
|54
|3. Nagykanizsa
|25
|16
|6
|3
|49–25
|+24
|54
|4. FTC II.
|25
|14
|4
|7
|51–32
|+19
|46
|5. Dunaújváros
|25
|12
|10
|3
|51–27
|+24
|46
|6. MTK II.
|25
|14
|2
|9
|56–30
|+26
|44
|7. Majosi SE
|25
|14
|2
|9
|60–39
|+21
|44
|8. Érd
|25
|12
|6
|7
|36–29
|+7
|42
|9. Iváncsa
|25
|9
|4
|12
|41–40
|+1
|31
|10. Siófok
|25
|8
|4
|13
|28–50
|–22
|28
|11. Szekszárd
|25
|8
|3
|14
|34–61
|–27
|27
|12. Paks II.
|25
|8
|2
|15
|34–53
|–19
|26
|13. PTE-PEAC
|25
|6
|7
|12
|35–44
|–9
|25
|14. Pénzügyőr
|25
|4
|7
|14
|28–49
|–21
|19
|15. Balatonlelle
|25
|4
|5
|16
|18–46
|–28
|17
|16. Dombóvár
|25
|–
|3
|22
|19–83
|–64
|3