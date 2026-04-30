NB III: a 41 éves támadó volt a nyerőember, fordított a Puskás Akadémia II

VARGA BALÁZS
2026.04.30. 18:38
null
Magasföldi József duplázott (Fotó: puskasakademia.hu)
FC Pápa NB III Északnyugati csoport Puskás Akadémia II NB III
A labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában a Puskás Akadémia II 3–1-re legyőzte Csákváron a Perutz FC Pápát.

Mivel Felcsút jelenleg a Puskás–Suzuki-kupának ad otthont, a PAFC II ezúttal Csákváron fogadta soros ellenfelét. A vezetést a kieső helyen álló Pápa szerezte meg Erdei Milán tizenegyesgóljával, majd a hazaiak a 213 NB I-es fellépéssel büszkélkedő, 41 éves Magasföldi József duplájával és Sebastian-Marian Rus góljával fordítottak. A Puskás Akadémia II a jobb gólkülönbségével fellépett a dobogóra.

LABDARÚGÓ NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1

Vasárnap játsszák
11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC
17.00: Komárom VSE–Bicskei TC
17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék
18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Gyirmót26231294–20+7470
  2. Tatabánya26172756–33+2353
  3. Puskás Akadémia II.27163854–31+2351
  4. Dorog26163741–30+1151
  5. Mosonmagyaróvár26135842–27+1544
  6. Komárom26126851–39+1242
  7. Szombathelyi Haladás26125938–30+841
  8. Veszprém26107929–28+137
  9. Bicske26961141–41033
10. ETO Akadémia26931442–53–1130
11. Budaörs26861239–50–1130
12. Sopron26861235–47–1230
13. Újpest II.26771238–45–728
14. Pápa27631842–77–3521
15. Balatonfüred26451718–53–3517
16. Zsámbék26341933–89–5613

 

 

