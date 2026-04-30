NB III: a 41 éves támadó volt a nyerőember, fordított a Puskás Akadémia II
Mivel Felcsút jelenleg a Puskás–Suzuki-kupának ad otthont, a PAFC II ezúttal Csákváron fogadta soros ellenfelét. A vezetést a kieső helyen álló Pápa szerezte meg Erdei Milán tizenegyesgóljával, majd a hazaiak a 213 NB I-es fellépéssel büszkélkedő, 41 éves Magasföldi József duplájával és Sebastian-Marian Rus góljával fordítottak. A Puskás Akadémia II a jobb gólkülönbségével fellépett a dobogóra.
LABDARÚGÓ NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1
Vasárnap játsszák
11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás
17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia
17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC
17.00: Komárom VSE–Bicskei TC
17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék
18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Gyirmót
|26
|23
|1
|2
|94–20
|+74
|70
|2. Tatabánya
|26
|17
|2
|7
|56–33
|+23
|53
|3. Puskás Akadémia II.
|27
|16
|3
|8
|54–31
|+23
|51
|4. Dorog
|26
|16
|3
|7
|41–30
|+11
|51
|5. Mosonmagyaróvár
|26
|13
|5
|8
|42–27
|+15
|44
|6. Komárom
|26
|12
|6
|8
|51–39
|+12
|42
|7. Szombathelyi Haladás
|26
|12
|5
|9
|38–30
|+8
|41
|8. Veszprém
|26
|10
|7
|9
|29–28
|+1
|37
|9. Bicske
|26
|9
|6
|11
|41–41
|0
|33
|10. ETO Akadémia
|26
|9
|3
|14
|42–53
|–11
|30
|11. Budaörs
|26
|8
|6
|12
|39–50
|–11
|30
|12. Sopron
|26
|8
|6
|12
|35–47
|–12
|30
|13. Újpest II.
|26
|7
|7
|12
|38–45
|–7
|28
|14. Pápa
|27
|6
|3
|18
|42–77
|–35
|21
|15. Balatonfüred
|26
|4
|5
|17
|18–53
|–35
|17
|16. Zsámbék
|26
|3
|4
|19
|33–89
|–56
|13