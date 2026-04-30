NB III: a 41 éves támadó volt a nyerőember, fordított a Puskás Akadémia II

Mivel Felcsút jelenleg a Puskás–Suzuki-kupának ad otthont, a PAFC II ezúttal Csákváron fogadta soros ellenfelét. A vezetést a kieső helyen álló Pápa szerezte meg Erdei Milán tizenegyesgóljával, majd a hazaiak a 213 NB I-es fellépéssel büszkélkedő, 41 éves Magasföldi József duplájával és Sebastian-Marian Rus góljával fordítottak. A Puskás Akadémia II a jobb gólkülönbségével fellépett a dobogóra.

LABDARÚGÓ NB III

27. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1

Vasárnap játsszák

11.00: Újpest FC II–Szombathelyi Haladás

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–ETO Akadémia

17.00: Balatonfüredi FC–Dorogi FC

17.00: Komárom VSE–Bicskei TC

17.00: Budaörs–Ikoba Beton Zsámbék

18.00: FC Sopron–VSC 2015 Veszprém