Nemzeti Sportrádió

Fontos rangadót nyert a Vasas a Kecskemét ellen, a Honvéd csak ikszelt a Budafok otthonában – ez történt az NB II-ben

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 13:54
null
Molnár Csaba góljával szerzett vezetést a Vasas a Kecskemét ellen a forduló rangadóján (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Szeged labdarúgó NB II 17. forduló Karcag Tiszakécske BMTE élő eredménykövetés Budapest Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Mezőkövesd Budafok KTE
Hat mérkőzés maradt vasárnapra a labdarúgó NB II 17. fordulójából. Több rangadót is játszottak ebben a körben: kora délután a Budafok egy pontot elcsípett a tizenegyest hibázó, éllovas Honvédtól, a Mezőkövesdnek egy találat elég volt a győzelemhez a Tiszakécske ellen, míg a baranyai derbin a Kozármisleny gól nélküli döntetlent játszott a Szentlőrinccel. A kiesés ellen küzdő Békéscsaba egy pontot elrabolt a héten edzőt váltó Szeged otthonából, a Vasas pedig a forduló csúcsmérkőzésén két fiatalja góljával legyőzte a Kecskemétet, és visszaugrott a második helyre. A forduló zárásaként a Karcag Soroksáron lépett pályára és több mint 80 percet emberhátrányban játszva döntetlent ért el.

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)
Budafok: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi (Jagodics M., 85.), Németh M. (Bukta, 75.) – Hajdú R. (Vasvári, 62.), Varga B. (Stumpf, 75.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai K., 60.), Szabó A., Baki, Hangya – Szamosi Á., Pauljevics, Szabó T. – Varga K. (Nyers, 60.), Kántor K. (Pinte, 74.), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Ujváry (0–1) a 7., Varga B. (1–1) az 50. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Nagyon büszke vagyok a srácokra, felálltunk a múlt heti vereség után, és szívvel-lélekkel küzdöttünk egy nagyon erős csapat ellen. Az első félidőben kétszer is a kapussal szemben álltunk, majd a szünet után sikerült egyenlíteni. A gólunk után inkább a Honvédnak voltak lehetőségei, de nagyon örülök Hársfalvi kivédett tizenegyesének. Meg kell becsülnünk ezt a pontot!
Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtünk, s utána volt lehetőségünk megszerezni a második gólt is, azonban az első félidő második fele nem tetszett – a Budafok már akkor egyenlíthetett volna. Miután szenzációs góllal ezt a szünet után megtették, ki-ki meccs alakult ki, de nekünk volt több gólhelyzetünk, amelyekkel sajnos nem éltünk. A döntetlen reális, bár fájó, azonban az tény, hogy a Budafok sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat.

VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1747 néző. Vezette: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 76.), Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. (Horváth R., 76.). Megbízott edző: Ferenczi István
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 85.), Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó (Nistor, 60.), Szabó B. (Czékus, 73.) – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár Cs. (1–0) a 31, Barkóczi (2–0) a 87. percben
MESTERMÉRLEG
Ferenczi István: – Az utóbbi meccseink nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna, így érthető módon örülünk a győzelemnek. Végig uraltuk a mérkőzést, két fiatal játékosunk révén két szép gólt rúgtunk, megérdemelten nyertünk.
Tímár Krisztián: – Sajnos nem azt kaptam a csapatomtól, amit vártam. Kevés volt a beadás, a kapura lövés. Gólt kaptunk a szünet előtt, utána futottunk az eredmény után. A megszokottól több párharcot, fejpárbajt vesztettünk el. Nem ezen az egy meccsen múlik a feljutás…

SOROKSÁR SC–KARCAGI SC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Tóth Csaba János)
SOROKSÁR: Őri – Nagy O., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. (Gágyor, 82.) – Madarász (Vass Á., 82.), Németh E. – Gálfi (Kundrák, 65.), Bagi (Korozmán, 90.), Gólik – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KARCAG: Fedinisinec (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki (Fazekas L., 86.), Mona, Szekszárdi, Győri Á. – Szűcs K., Hidi P. (Fábián B., 63.), László D., Székely D. (Fekete O., 63.) – Girsik Á. (Pap Zs., a szünetben), Sain. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Bagi (1–0) a 45+1., Kékesi (öngól, 1–1) a 78. percben
Kiállítva: Sain (9.)
MESTERMÉRLEG
Korolovszky Gábor: – Csalódott vagyok, mert kicsit lassan futballoztunk, igaz, így is több gólszerzési lehetőségünk adódott. Vezettünk is, de a futball íratlan törvénye szerint a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat.
Varga Attila: – A legutóbbi, Mezőkövesd ellen elszenvedett három nullás vereség után most mindent beleadtunk. Emberhátrányban védekezésre kényszerültünk, de a gyors játékosok révén próbáltunk helyzeteket kialakítani. A hetvenedik perctől már bátrabban futballoztunk, és ez egyenlítést ért.

SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezette: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M. (Mádi Sz., 67.), Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics (Zvekanov, 67.)– Vágó, Márkvárt, Holman (Tóth-Gábor, 87.), Bodnár (Kun, 77.) – Novák Cs. (Borvető, 77.). Megbízott edző: Kapics Bekim
Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai  – Borsos (Daru, 79.), Nagy R. (Szabó B., 79.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Novák Cs. (1–0) a 47., Borsos (1–1) az 55. percben
MESTERMÉRLEG
Germán Tamás kapusedző: – Az edzőváltás után próbáltuk felrázni a srácokat, és azt kértük, hogy küzdjenek a városért, a klubért, egymásért. A hozzáállásra nem lehetett panasz, de összességében csalódottak vagyunk. Fizikális meccs volt, mindkét csapat odatette magát, lényegében igazságos a döntetlen.
Csató Sándor: – Jó hangulatú és iramú meccs volt. Nem kezdtünk jól, de aztán magunkra találtunk, és egyre többet birtokoltuk a labdát. Sajnos a szünet után rögtön gólt kaptunk, pedig megbeszéltük, hogy lehetőleg ezt kerüljük el, de volt tartásunk, és gyorsan egyenlítettünk. Az egy pontnak örülünk.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Lőrinczy (1–0) a 61. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Egygólos meccs volt, az ellenfél inkább pontrúgásokból veszélyeztetett. Egyik oldalon sem adódott sok helyzet, de nekünk több volt, így megérdemelten nyertünk. Ezúttal az ingoványos talajjal is meg kellett küzdenünk; jó erőkből álló csapatot sikerült legyőznünk.
Pintér Csaba: – Az őszihez hasonlóan ezúttal is kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, amelyen egy remek lövés döntött. Megvoltak a lehetőségeink ezen a meccsen, de még a gólvonalról sem tudtunk a kapuba találni.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Gajág, Horváth D., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gellér, 90+1.), Kozics, Herczeg B. (Bakó, 65.) – Zamostny (Jelena, 78.), Babinszky (Vogyicska B., 65.), László K. (Csucsánszky, 78.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Kis-Szemán – Rac (Czérna, 85.), Nyári – Tollár (Herczeg M., 78.), Kocsis B. (Milovanovics, 85.), Mascoe (Harsányi, 74.) – Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede
MESTERMÉRLEG
Czuczi Mátyás: – Nagy küzdelem, de kevés futball jellemezte a találkozót. Sajnos a pályaviszonyok keresztülhúzták a számításainkat, de mindkét csapat küzdött becsülettel.
Visinka Ede: – Talán elégedettek lehetünk a döntetlennel, mert az első félidőben a hazaiaknak két nagy helyzetük is volt. A lelkesedés elismerésre méltó volt.

Szombaton játszották:

BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1
Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Budapest Honvéd

17

11

3

3

34–15

+19 

36 

  2. Vasas FC

17

10

3

4

29–17

+12 

33 

  3. Mezőkövesd

17

9

4

4

27–19

+8 

31 

  4. Kecskeméti TE

17

9

3

5

29–19

+10 

30 

  5. Csákvári TK

17

7

8

2

25–16

+9 

29 

  6. Karcagi SC

17

6

7

4

20–23

–3 

25 

  7. Szeged-Csanád GA

17

6

6

5

19–17

+2 

24 

  8. Kozármisleny

17

5

7

5

18–21

–3 

22 

  9. Tiszakécske

17

5

5

7

19–26

–7 

20 

10. FC Ajka

17

6

1

10

12–21

–9 

19 

11. BVSC Zugló

17

5

3

9

15–19

–4 

18 

12. Videoton FC Fehérvár

17

4

6

7

17–20

–3 

18 

13. Szentlőrinc SE

17

3

8

6

21–22

–1 

17 

14. Békéscsaba

17

3

7

7

19–29

–10 

16 

15. Budafoki MTE

17

3

6

8

17–30

–13 

15 

16. Soroksár SC

17

3

5

9

22–29

–7 

14 

 

 

Szentlőrinc Békéscsaba NB II Vasas Szeged labdarúgó NB II 17. forduló Karcag Tiszakécske BMTE élő eredménykövetés Budapest Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét Soroksár Mezőkövesd Budafok KTE
Legfrissebb hírek

Ezúttal nem botlott előnyből a Vasas, amely győzelmével a forduló nyertese lett

Labdarúgó NB II
6 órája

Emberhátrányban mentett pontot a Karcag Soroksáron

Labdarúgó NB II
6 órája

Büntetőt rontott, csak döntetlent játszott a Honvéd Budafokon

Labdarúgó NB II
9 órája

Gól nélküli döntetlen a baranyai rangadón

Labdarúgó NB II
10 órája

Egy gól döntött Mezőkövesden a Tiszakécske ellen

Labdarúgó NB II
10 órája

Csíkszeredáról kapott kölcsön középpályást az NB II-es Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
15 órája

A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési helyosztóján

Kézilabda
Tegnap, 17:43

Fontos fehérvári siker, a Videoton egy góllal legyőzte az Ajkát

Labdarúgó NB II
Tegnap, 16:52
Ezek is érdekelhetik