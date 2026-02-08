Fontos rangadót nyert a Vasas a Kecskemét ellen, a Honvéd csak ikszelt a Budafok otthonában – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)

Budafok: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi (Jagodics M., 85.), Németh M. (Bukta, 75.) – Hajdú R. (Vasvári, 62.), Varga B. (Stumpf, 75.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai K., 60.), Szabó A., Baki, Hangya – Szamosi Á., Pauljevics, Szabó T. – Varga K. (Nyers, 60.), Kántor K. (Pinte, 74.), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Ujváry (0–1) a 7., Varga B. (1–1) az 50. percben

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Nagyon büszke vagyok a srácokra, felálltunk a múlt heti vereség után, és szívvel-lélekkel küzdöttünk egy nagyon erős csapat ellen. Az első félidőben kétszer is a kapussal szemben álltunk, majd a szünet után sikerült egyenlíteni. A gólunk után inkább a Honvédnak voltak lehetőségei, de nagyon örülök Hársfalvi kivédett tizenegyesének. Meg kell becsülnünk ezt a pontot!

Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtünk, s utána volt lehetőségünk megszerezni a második gólt is, azonban az első félidő második fele nem tetszett – a Budafok már akkor egyenlíthetett volna. Miután szenzációs góllal ezt a szünet után megtették, ki-ki meccs alakult ki, de nekünk volt több gólhelyzetünk, amelyekkel sajnos nem éltünk. A döntetlen reális, bár fájó, azonban az tény, hogy a Budafok sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat.

VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1747 néző. Vezette: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)

VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 76.), Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. (Horváth R., 76.). Megbízott edző: Ferenczi István

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 85.), Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó (Nistor, 60.), Szabó B. (Czékus, 73.) – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Molnár Cs. (1–0) a 31, Barkóczi (2–0) a 87. percben

MESTERMÉRLEG

Ferenczi István: – Az utóbbi meccseink nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna, így érthető módon örülünk a győzelemnek. Végig uraltuk a mérkőzést, két fiatal játékosunk révén két szép gólt rúgtunk, megérdemelten nyertünk.

Tímár Krisztián: – Sajnos nem azt kaptam a csapatomtól, amit vártam. Kevés volt a beadás, a kapura lövés. Gólt kaptunk a szünet előtt, utána futottunk az eredmény után. A megszokottól több párharcot, fejpárbajt vesztettünk el. Nem ezen az egy meccsen múlik a feljutás…

SOROKSÁR SC–KARCAGI SC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Tóth Csaba János)

SOROKSÁR: Őri – Nagy O., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. (Gágyor, 82.) – Madarász (Vass Á., 82.), Németh E. – Gálfi (Kundrák, 65.), Bagi (Korozmán, 90.), Gólik – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KARCAG: Fedinisinec (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki (Fazekas L., 86.), Mona, Szekszárdi, Győri Á. – Szűcs K., Hidi P. (Fábián B., 63.), László D., Székely D. (Fekete O., 63.) – Girsik Á. (Pap Zs., a szünetben), Sain. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Bagi (1–0) a 45+1., Kékesi (öngól, 1–1) a 78. percben

Kiállítva: Sain (9.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Csalódott vagyok, mert kicsit lassan futballoztunk, igaz, így is több gólszerzési lehetőségünk adódott. Vezettünk is, de a futball íratlan törvénye szerint a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat.

Varga Attila: – A legutóbbi, Mezőkövesd ellen elszenvedett három nullás vereség után most mindent beleadtunk. Emberhátrányban védekezésre kényszerültünk, de a gyors játékosok révén próbáltunk helyzeteket kialakítani. A hetvenedik perctől már bátrabban futballoztunk, és ez egyenlítést ért.

SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezette: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M. (Mádi Sz., 67.), Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics (Zvekanov, 67.)– Vágó, Márkvárt, Holman (Tóth-Gábor, 87.), Bodnár (Kun, 77.) – Novák Cs. (Borvető, 77.). Megbízott edző: Kapics Bekim

Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai – Borsos (Daru, 79.), Nagy R. (Szabó B., 79.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Novák Cs. (1–0) a 47., Borsos (1–1) az 55. percben

MESTERMÉRLEG

Germán Tamás kapusedző: – Az edzőváltás után próbáltuk felrázni a srácokat, és azt kértük, hogy küzdjenek a városért, a klubért, egymásért. A hozzáállásra nem lehetett panasz, de összességében csalódottak vagyunk. Fizikális meccs volt, mindkét csapat odatette magát, lényegében igazságos a döntetlen.

Csató Sándor: – Jó hangulatú és iramú meccs volt. Nem kezdtünk jól, de aztán magunkra találtunk, és egyre többet birtokoltuk a labdát. Sajnos a szünet után rögtön gólt kaptunk, pedig megbeszéltük, hogy lehetőleg ezt kerüljük el, de volt tartásunk, és gyorsan egyenlítettünk. Az egy pontnak örülünk.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Lőrinczy (1–0) a 61. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Egygólos meccs volt, az ellenfél inkább pontrúgásokból veszélyeztetett. Egyik oldalon sem adódott sok helyzet, de nekünk több volt, így megérdemelten nyertünk. Ezúttal az ingoványos talajjal is meg kellett küzdenünk; jó erőkből álló csapatot sikerült legyőznünk.

Pintér Csaba: – Az őszihez hasonlóan ezúttal is kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, amelyen egy remek lövés döntött. Megvoltak a lehetőségeink ezen a meccsen, de még a gólvonalról sem tudtunk a kapuba találni.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Gajág, Horváth D., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gellér, 90+1.), Kozics, Herczeg B. (Bakó, 65.) – Zamostny (Jelena, 78.), Babinszky (Vogyicska B., 65.), László K. (Csucsánszky, 78.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Kis-Szemán – Rac (Czérna, 85.), Nyári – Tollár (Herczeg M., 78.), Kocsis B. (Milovanovics, 85.), Mascoe (Harsányi, 74.) – Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Nagy küzdelem, de kevés futball jellemezte a találkozót. Sajnos a pályaviszonyok keresztülhúzták a számításainkat, de mindkét csapat küzdött becsülettel.

Visinka Ede: – Talán elégedettek lehetünk a döntetlennel, mert az első félidőben a hazaiaknak két nagy helyzetük is volt. A lelkesedés elismerésre méltó volt.

Szombaton játszották:

BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1

Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0