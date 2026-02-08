Fontos rangadót nyert a Vasas a Kecskemét ellen, a Honvéd csak ikszelt a Budafok otthonában – ez történt az NB II-ben
LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–BUDAPEST HONVÉD 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 1200 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)
Budafok: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Posztobányi (Jagodics M., 85.), Németh M. (Bukta, 75.) – Hajdú R. (Vasvári, 62.), Varga B. (Stumpf, 75.), Rehó – Kovács D. (Gyurkó, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai K., 60.), Szabó A., Baki, Hangya – Szamosi Á., Pauljevics, Szabó T. – Varga K. (Nyers, 60.), Kántor K. (Pinte, 74.), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Ujváry (0–1) a 7., Varga B. (1–1) az 50. percben
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Nagyon büszke vagyok a srácokra, felálltunk a múlt heti vereség után, és szívvel-lélekkel küzdöttünk egy nagyon erős csapat ellen. Az első félidőben kétszer is a kapussal szemben álltunk, majd a szünet után sikerült egyenlíteni. A gólunk után inkább a Honvédnak voltak lehetőségei, de nagyon örülök Hársfalvi kivédett tizenegyesének. Meg kell becsülnünk ezt a pontot!
Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtünk, s utána volt lehetőségünk megszerezni a második gólt is, azonban az első félidő második fele nem tetszett – a Budafok már akkor egyenlíthetett volna. Miután szenzációs góllal ezt a szünet után megtették, ki-ki meccs alakult ki, de nekünk volt több gólhelyzetünk, amelyekkel sajnos nem éltünk. A döntetlen reális, bár fájó, azonban az tény, hogy a Budafok sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella mutat.
VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1747 néző. Vezette: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 76.), Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. (Horváth R., 76.). Megbízott edző: Ferenczi István
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 85.), Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó (Nistor, 60.), Szabó B. (Czékus, 73.) – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár Cs. (1–0) a 31, Barkóczi (2–0) a 87. percben
MESTERMÉRLEG
Ferenczi István: – Az utóbbi meccseink nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna, így érthető módon örülünk a győzelemnek. Végig uraltuk a mérkőzést, két fiatal játékosunk révén két szép gólt rúgtunk, megérdemelten nyertünk.
Tímár Krisztián: – Sajnos nem azt kaptam a csapatomtól, amit vártam. Kevés volt a beadás, a kapura lövés. Gólt kaptunk a szünet előtt, utána futottunk az eredmény után. A megszokottól több párharcot, fejpárbajt vesztettünk el. Nem ezen az egy meccsen múlik a feljutás…
SOROKSÁR SC–KARCAGI SC 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Tóth Csaba János)
SOROKSÁR: Őri – Nagy O., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. (Gágyor, 82.) – Madarász (Vass Á., 82.), Németh E. – Gálfi (Kundrák, 65.), Bagi (Korozmán, 90.), Gólik – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
KARCAG: Fedinisinec (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki (Fazekas L., 86.), Mona, Szekszárdi, Győri Á. – Szűcs K., Hidi P. (Fábián B., 63.), László D., Székely D. (Fekete O., 63.) – Girsik Á. (Pap Zs., a szünetben), Sain. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Bagi (1–0) a 45+1., Kékesi (öngól, 1–1) a 78. percben
Kiállítva: Sain (9.)
MESTERMÉRLEG
Korolovszky Gábor: – Csalódott vagyok, mert kicsit lassan futballoztunk, igaz, így is több gólszerzési lehetőségünk adódott. Vezettünk is, de a futball íratlan törvénye szerint a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat.
Varga Attila: – A legutóbbi, Mezőkövesd ellen elszenvedett három nullás vereség után most mindent beleadtunk. Emberhátrányban védekezésre kényszerültünk, de a gyors játékosok révén próbáltunk helyzeteket kialakítani. A hetvenedik perctől már bátrabban futballoztunk, és ez egyenlítést ért.
SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezette: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M. (Mádi Sz., 67.), Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics (Zvekanov, 67.)– Vágó, Márkvárt, Holman (Tóth-Gábor, 87.), Bodnár (Kun, 77.) – Novák Cs. (Borvető, 77.). Megbízott edző: Kapics Bekim
Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai – Borsos (Daru, 79.), Nagy R. (Szabó B., 79.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Novák Cs. (1–0) a 47., Borsos (1–1) az 55. percben
MESTERMÉRLEG
Germán Tamás kapusedző: – Az edzőváltás után próbáltuk felrázni a srácokat, és azt kértük, hogy küzdjenek a városért, a klubért, egymásért. A hozzáállásra nem lehetett panasz, de összességében csalódottak vagyunk. Fizikális meccs volt, mindkét csapat odatette magát, lényegében igazságos a döntetlen.
Csató Sándor: – Jó hangulatú és iramú meccs volt. Nem kezdtünk jól, de aztán magunkra találtunk, és egyre többet birtokoltuk a labdát. Sajnos a szünet után rögtön gólt kaptunk, pedig megbeszéltük, hogy lehetőleg ezt kerüljük el, de volt tartásunk, és gyorsan egyenlítettünk. Az egy pontnak örülünk.
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Lőrinczy (1–0) a 61. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Egygólos meccs volt, az ellenfél inkább pontrúgásokból veszélyeztetett. Egyik oldalon sem adódott sok helyzet, de nekünk több volt, így megérdemelten nyertünk. Ezúttal az ingoványos talajjal is meg kellett küzdenünk; jó erőkből álló csapatot sikerült legyőznünk.
Pintér Csaba: – Az őszihez hasonlóan ezúttal is kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, amelyen egy remek lövés döntött. Megvoltak a lehetőségeink ezen a meccsen, de még a gólvonalról sem tudtunk a kapuba találni.
HR-RENT KOZÁRMISLENY–SZENTLŐRINC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Jakab Árpád (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Gajág, Horváth D., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gellér, 90+1.), Kozics, Herczeg B. (Bakó, 65.) – Zamostny (Jelena, 78.), Babinszky (Vogyicska B., 65.), László K. (Csucsánszky, 78.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Kis-Szemán – Rac (Czérna, 85.), Nyári – Tollár (Herczeg M., 78.), Kocsis B. (Milovanovics, 85.), Mascoe (Harsányi, 74.) – Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede
MESTERMÉRLEG
Czuczi Mátyás: – Nagy küzdelem, de kevés futball jellemezte a találkozót. Sajnos a pályaviszonyok keresztülhúzták a számításainkat, de mindkét csapat küzdött becsülettel.
Visinka Ede: – Talán elégedettek lehetünk a döntetlennel, mert az első félidőben a hazaiaknak két nagy helyzetük is volt. A lelkesedés elismerésre méltó volt.
Szombaton játszották:
BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár 1–1
Videoton FC Fehérvár–FC Ajka 1–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Budapest Honvéd
17
11
3
3
34–15
+19
36
|2. Vasas FC
17
10
3
4
29–17
+12
33
|3. Mezőkövesd
17
9
4
4
27–19
+8
31
|4. Kecskeméti TE
17
9
3
5
29–19
+10
30
|5. Csákvári TK
17
7
8
2
25–16
+9
29
|6. Karcagi SC
17
6
7
4
20–23
–3
25
|7. Szeged-Csanád GA
17
6
6
5
19–17
+2
24
|8. Kozármisleny
17
5
7
5
18–21
–3
22
|9. Tiszakécske
17
5
5
7
19–26
–7
20
|10. FC Ajka
17
6
1
10
12–21
–9
19
|11. BVSC Zugló
17
5
3
9
15–19
–4
18
|12. Videoton FC Fehérvár
17
4
6
7
17–20
–3
18
|13. Szentlőrinc SE
17
3
8
6
21–22
–1
17
|14. Békéscsaba
17
3
7
7
19–29
–10
16
|15. Budafoki MTE
17
3
6
8
17–30
–13
15
|16. Soroksár SC
17
3
5
9
22–29
–7
14