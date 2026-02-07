Ellentétes félidők után döntetlennel zárult a BVSC és a Csákvár csatája

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–1 (0–1)

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Dobos Dávid, Balla Levente)

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M. – Horváth Sz. (Bliznyuk, 86.), Csernik, Törőcsik P., Pekár L. (Benkő-Bíró, 90+1.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Karacs (Umathum, 27.), Helembai – Radics (Szalai P., 71.), Mészáros D. (Dencinger, 61.) – Somfalvi (Simon A., 71.), Szabó B., Haragos – Baracskai (Bányai P., a szünetben). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Farkas B. (55.), ill. Karacs (24.)

A forduló előtti ötödik helyen álló csákváriak azzal a tudattal léphettek pályára a Szőnyi úton, hogy egy győzelemmel feljutó helyre ugorhatnak annak köszönhetően, hogy egy nappal korábban lépnek pályára, mint a riválisok.

Az első tíz perc eseménytelenül telt, majd Szabó Bence került helyzetbe, de a csákvári játékos próbálkozását hárította a hazaiak előző fordulóban remeklő kapusa, Petroff Zsombor. A 24. percben Szabó végzett el balról csákvári szögletet, a labdát Lorentz Márton csúsztatta meg az ötös sarkánál, a hosszú saroknál érkező Karacs Dánielnek pedig két lépésről már csak az üres kapuba kellett passzolnia. A gólszerző bele is sérült ebbe a mozdulatba, pár perccel később le kellett őt cserélni. Öt perc múlva egyenlíthettek volna a hazaiak, Pekár László 23 méterről elvégzett szabadrúgása után azonban a labda centikkel elkerülte a kaput. Az első félidő hajrájában mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de újabb gól már nem született.

Jó érzékkel cserélt a szünetben a hazaiak vezetőedzője, hiszen az 55. percben a csereként beállt Farkas Balázs Kesző fejesével egyenlítettek a hazaiak. A második félidő jelentős részében a hazaiak támadtak többet, a 65. percben Törőcsik Péter szép cselekkel tört be a 16-oson belülre, de az ötösön belülről, éles szögből leadott lövését Lehoczki Bendegúz védeni tudta. Hiába voltak fölényben a hazaiak újabb gólt már nem tudtak szerezni, a Csákvár a második félidei játékát látva az egy pontnak is örülhet. 1–1

PERCRŐL PERCRE