NB II: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1912 Előre
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a 7. helyen álló Szeged a 14. Békéscsabát fogadja. A dél-alföldi rangadó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezeti: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics – Vágó, Márkvárt, Holman, Bodnár – Novák Cs. Megbízott edző: Kapics Bekim
Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai – Borsos, Nagy R. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Novák (47.), ill. Borsos (55.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a dél-alföldi derbin a héten edzőt váltó Szeged a Békéscsaba ellen.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik