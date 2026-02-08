NB II: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezeti: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics – Vágó, Márkvárt, Holman, Bodnár – Novák Cs. Megbízott edző: Kapics Bekim

Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai – Borsos, Nagy R. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Novák (47.), ill. Borsos (55.)

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a dél-alföldi derbin a héten edzőt váltó Szeged a Békéscsaba ellen.