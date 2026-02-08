Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1912 Előre

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 14:46
null
A szegediek (balról Vágó) győzni szeretnének. (Forrás: Szeged-Csanád Grosics Akadémia)
Címkék
NB II élő közvetítés Szeged Békéscsaba
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a 7. helyen álló Szeged a 14. Békéscsabát fogadja. A dél-alföldi rangadó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (0–0) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 1369 néző. Vezeti: Katona Balázs (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
Szeged-Csanád GA: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi, Rjaskó, Kalmár, Kurdics – Vágó, Márkvárt, Holman, Bodnár – Novák Cs. Megbízott edző: Kapics Bekim
Békéscsaba: Póser – Major G. (Papp Á., a szünetben), Kelemen D., Kuzma, Mikló, Kotula – Balla K., Pintér B., Zsolnai  – Borsos, Nagy R. Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Novák (47.), ill. Borsos (55.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy a dél-alföldi derbin a héten edzőt váltó Szeged a Békéscsaba ellen.

 

NB II élő közvetítés Szeged Békéscsaba
Legfrissebb hírek

NB II: Vasas–Kecskemét

Labdarúgó NB II
1 órája

Büntetőt rontott és csak döntetlent játszott a Honvéd Budafokon

Labdarúgó NB II
2 órája

Gól nélküli döntetlen a Baranya vármegyei rangadón

Labdarúgó NB II
2 órája

Egy gól döntött Mezőkövesden

Labdarúgó NB II
2 órája

Csíkszeredáról kapott kölcsön középpályást az NB II-es Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
7 órája

Fontos fehérvári siker, a Videoton egy góllal legyőzte az Ajkát

Labdarúgó NB II
23 órája

Bárány Donát a 100. NB I-es meccsén győztes gólt szerzett a Paks ellen

Labdarúgó NB I
23 órája

Tizenegyesből sem tudta kiharcolni a győzelmet az ETO Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:45
Ezek is érdekelhetik