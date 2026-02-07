Nemzeti Sportrádió

Fontos fehérvári siker, a Videoton egy góllal legyőzte az Ajkát

2026.02.07. 16:52
Küzdelmes meccs volt (Fotó: vidi.hu)
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a Videoton FC Fehérvár az Ajkát fogadta. Kovács Krisztián 41. percben szerzett szép gólja döntött a Vidi javára, a piros-kékek fontos sikert arattak (1–0).

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–0 (1–0)
Székesfehérvár, Sóstói stadion, 1663 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)
VIDEOTON:  Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi Á., Bedi B. (Geiger B., 82.), Zsótér (Simut, 32.) – Haraszti (Kovács B., 70.), Németh D. (Kovács P., 82.). Vezetőedző: Pető Tamás
AJKA: Horváth D. –  Kovács N., Bacsa B., Nagy N. (Katona I., 68.), Tar, Kopácsi (Csörnyei, 75.) – Tóth G. – Mohos (Rideg, 88.), Sejben (Csizmadia Z., a szünetben), Doncsecz (Herjeczki, 68.) – Cipf. Vezetőedző: Csábi József
Gólszerző: Kovács K. (41.)
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Azt kaptuk, amire számítottunk – nehéz meccset és nagy küzdelmet. Ma nem tudtuk azt a játékot hozni, amit hétfőn a Honvéd ellen,  ez egyrészt a fáradtságra fogható, másrészt arra, hogy sok gonddal, sérülésekkel küzdöttünk a héten, A játékosok betartották, amit kértem, megküzdöttünk a három pontért.
Csábi József: – Rosszul indult a tavasz számunkra… Nagyon kétarcú meccs volt a mai, az első félidőben sajnos nem úgy álltunk bele a meccsbe, ahogy azt elvártam. A szünet után teljesen más játékrészt produkáltunk – váltottunk, nagy nyomást helyeztünk a Vidire, de több helyzetből sem voltunk képesek egyszer sem betalálni. A második félidő alapján rászolgáltunk volna az egy pontra.

Fontos három pontot szerzett a Videoton (Fotó: vidi.hu)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat javítani akart az első tavaszi játéknapon elszenvedett veresége után. A Videotonban először és máris kezdőként lépett pályára a Honvédtól kölcsönkapott tehetséges középpályás, Somogyi Ádám, azonban Pető Tamás sérülés miatt nem számíthatott Varga Roland, Bartusz Dániel, Kojnok Zsolt, Nagy Dániel és Horváth Tamás játékára sem, míg az ajkaiaknál hiányzott a 2023–24-es idény társgólkirálya, Kirchner Krisztián. Jó ritmusban kezdődött a találkozó, az első negyedórában a hazaiak kétszer (Bedi Bence és Murka Benedek révén), míg a vendégek egyszer kerültek nagy helyzetbe (Mohos Barnabás által). Ezt követően a játék küzdő jellege dominált, azonban a szünet előtt Kovács Krisztián szép lövésével a hazaiak megszerezték a vezetést. (Ekkor már nem volt a pályán Zsótér Donát, akit Pető Tamás már a 32. percben lecserélt, mint megtudtuk, taktikai okokból.) 

A szünet után ismét lendületesebbé vált a játék, Németh Dániel révén a fehérváriak megduplázhatták volna előnyüket, de a támadó tekerése mellé szállt, a túloldalon pedig Csizmadia Zoltán lábában maradt az egyenlítés. A Vidi az alacsony színvonalú meccsen fontos sikert aratott és ezzel talán lélegzethez jutott. 1–0

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd16112333–14+1935
  2. Kecskeméti TE1693429–17+1230
  3. Vasas FC1693427–17+1030
  4. Csákvár1778225–16+929
  5. Mezőkövesd1684426–19+728
  6. Karcagi SC1666419–22–324
  7. Szeged-Csanád GA1665518–16+223
  8. Kozármisleny1656518–21–321
  9. Tiszakécske1655619–25–620
10. FC Ajka17611012–21–919
11. BVSC-Zugló1753915–19–418
12. Videoton FC Fehérvár1746717–20–318
13. Szentlőrinc1637621–22–116
14. Békéscsaba1636718–28–1015
15. Budafoki MTE1635816–29–1314
16. Soroksár SC1634921–28–713

 

 

