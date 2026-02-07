Fontos fehérvári siker, a Videoton egy góllal legyőzte az Ajkát
LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–0 (1–0)
Székesfehérvár, Sóstói stadion, 1663 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi Á., Bedi B. (Geiger B., 82.), Zsótér (Simut, 32.) – Haraszti (Kovács B., 70.), Németh D. (Kovács P., 82.). Vezetőedző: Pető Tamás
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Nagy N. (Katona I., 68.), Tar, Kopácsi (Csörnyei, 75.) – Tóth G. – Mohos (Rideg, 88.), Sejben (Csizmadia Z., a szünetben), Doncsecz (Herjeczki, 68.) – Cipf. Vezetőedző: Csábi József
Gólszerző: Kovács K. (41.)
MESTERMÉRLEG
Pető Tamás: – Azt kaptuk, amire számítottunk – nehéz meccset és nagy küzdelmet. Ma nem tudtuk azt a játékot hozni, amit hétfőn a Honvéd ellen, ez egyrészt a fáradtságra fogható, másrészt arra, hogy sok gonddal, sérülésekkel küzdöttünk a héten, A játékosok betartották, amit kértem, megküzdöttünk a három pontért.
Csábi József: – Rosszul indult a tavasz számunkra… Nagyon kétarcú meccs volt a mai, az első félidőben sajnos nem úgy álltunk bele a meccsbe, ahogy azt elvártam. A szünet után teljesen más játékrészt produkáltunk – váltottunk, nagy nyomást helyeztünk a Vidire, de több helyzetből sem voltunk képesek egyszer sem betalálni. A második félidő alapján rászolgáltunk volna az egy pontra.
ÖSSZEFOGLALÓ
Mindkét csapat javítani akart az első tavaszi játéknapon elszenvedett veresége után. A Videotonban először és máris kezdőként lépett pályára a Honvédtól kölcsönkapott tehetséges középpályás, Somogyi Ádám, azonban Pető Tamás sérülés miatt nem számíthatott Varga Roland, Bartusz Dániel, Kojnok Zsolt, Nagy Dániel és Horváth Tamás játékára sem, míg az ajkaiaknál hiányzott a 2023–24-es idény társgólkirálya, Kirchner Krisztián. Jó ritmusban kezdődött a találkozó, az első negyedórában a hazaiak kétszer (Bedi Bence és Murka Benedek révén), míg a vendégek egyszer kerültek nagy helyzetbe (Mohos Barnabás által). Ezt követően a játék küzdő jellege dominált, azonban a szünet előtt Kovács Krisztián szép lövésével a hazaiak megszerezték a vezetést. (Ekkor már nem volt a pályán Zsótér Donát, akit Pető Tamás már a 32. percben lecserélt, mint megtudtuk, taktikai okokból.)
A szünet után ismét lendületesebbé vált a játék, Németh Dániel révén a fehérváriak megduplázhatták volna előnyüket, de a támadó tekerése mellé szállt, a túloldalon pedig Csizmadia Zoltán lábában maradt az egyenlítés. A Vidi az alacsony színvonalú meccsen fontos sikert aratott és ezzel talán lélegzethez jutott. 1–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|16
|11
|2
|3
|33–14
|+19
|35
|2. Kecskeméti TE
|16
|9
|3
|4
|29–17
|+12
|30
|3. Vasas FC
|16
|9
|3
|4
|27–17
|+10
|30
|4. Csákvár
|17
|7
|8
|2
|25–16
|+9
|29
|5. Mezőkövesd
|16
|8
|4
|4
|26–19
|+7
|28
|6. Karcagi SC
|16
|6
|6
|4
|19–22
|–3
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|16
|6
|5
|5
|18–16
|+2
|23
|8. Kozármisleny
|16
|5
|6
|5
|18–21
|–3
|21
|9. Tiszakécske
|16
|5
|5
|6
|19–25
|–6
|20
|10. FC Ajka
|17
|6
|1
|10
|12–21
|–9
|19
|11. BVSC-Zugló
|17
|5
|3
|9
|15–19
|–4
|18
|12. Videoton FC Fehérvár
|17
|4
|6
|7
|17–20
|–3
|18
|13. Szentlőrinc
|16
|3
|7
|6
|21–22
|–1
|16
|14. Békéscsaba
|16
|3
|6
|7
|18–28
|–10
|15
|15. Budafoki MTE
|16
|3
|5
|8
|16–29
|–13
|14
|16. Soroksár SC
|16
|3
|4
|9
|21–28
|–7
|13