NB II: Vasas–Kecskemét
A labdarúgó NB II 17. fordulójának rangadóján a harmadik helyen álló Vasas a szintén 30 ponttal második Kecskeméti TE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 1–0 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1500 néző. Vezeti: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs., Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. Megbízott edző: Ferenczi István
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó, Szabó B. – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár Cs. (31.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
