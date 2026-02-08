Nemzeti Sportrádió

NB II: Vasas–Kecskemét

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2026.02.08. 14:50
Banó-Szabó Bence (labdával) nyáron Angyalföldre igazol, de ma még a Kecskemét sikeréért küzdhet (Fotó: Kovács Péter)
A labdarúgó NB II 17. fordulójának rangadóján a harmadik helyen álló Vasas a szintén 30 ponttal második Kecskeméti TE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ
VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 1–0 (1–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1500 néző. Vezeti: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)
VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs., Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. Megbízott edző: Ferenczi István
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó, Szabó B. – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Molnár Cs. (31.)

Cikkünk folyamatosan frissül... 

PERCRŐL PERCRE

 

