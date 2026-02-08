Ezúttal nem botlott előnyből a Vasas, amely győzelmével a forduló nyertese lett

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

VASAS FC–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1747 néző. Vezette: Kovács Imre (Huszár Balázs, Ország Péter)

VASAS: Uram – Girsik A., Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Sztojka (Rab B., 30.), Urblík J., Hidi M. S. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 76.), Pethő (Németh B., 22.), Tóth M. (Horváth R., 76.) Megbízott edző: Ferenczi István

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Eördögh, a szünetben) – Győrfi, Haris, Kovács B. (Derekas, 85.), Bolgár (Szűcs Sz., a szünetben) – Banó-Szabó (Nistor, 60.), Szabó B. (Czékus, 73.) – Bolyki. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Molnár Cs. (31.), Barkóczi B. (87.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A bajnokság 13. fordulójában a Vasas és a Kecskemét is magabiztos győzelmet aratott, ami azt eredményezte, hogy az angyalföldiek 29 ponttal a tabella élén álltak, míg a kecskemétiek 23 ponttal a harmadikak voltak. Azóta eltelt három forduló és a Vasas csupán egy pontot szerzett, míg a Kecskemét csupán kettőt vesztett, így a másodosztály 17. fordulójának rangadója előtt jobb gólkülönbségének köszönhetően a lila-fehérek már előzték fővárosi riválisukat.

Ezúttal megőrizte előnyét a piros-kékben játszó Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

A Vasas az első tavaszi fordulóban nem csak két pontot vesztett a Csákvár otthonában. Erős Gábor vezetőedzőt és segítőjét, Késedi Gábort is kiállították, így ma Ferenczi István vezette a piros-kékeket. A csákvári találkozón Hej Viktor és Kenneth Otigba is begyűjtötte A kecskemétieknél egy nagy hiányzót jegyezhettünk, az előző fordulóban duplázó Pálinkás Gergő még a keretben sem volt ott. Külön pikantériája volt még a találkozónak, hogy ott volt a kecskemétiek kezdőjében az a Banó-Szabó Bence, akiről nemrég jelentették be, hogy megállapodást kötött az angyalföldiekkel arról, hogy nyártól a fővárosban futballozik majd.

Nem volt hiány a kemény belépőkből (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Az előzetesen kiadott kezdőcsapatok szerint a Vasas kapuját a 18 éves Sági Roland védte volna, azonban a kezdés előtt jött az információ, hogy mégis Uram Roland véd majd. A fiatalszabály miatt végül Molnár Csaba is bekerült az angyalföldi kezdőbe Pávkovics Bence helyére. Molnár gyorsan meg is hálálhatta volna a bizalmat, de a második percben Urblík József remek kiugratása után nem tudott a kapuba lőni. Nem alakult jól az első harminc perc a hazaiak számára, hiszen előbb Pethő Bencét, majd Sztojka Dominikot is le kellett cserélni sérülés miatt. Sztojka cseréje után egy perccel aztán megszerezték a vezetést az angyalföldiek. Az éppen Sztojka helyére érkező Rab Boldizsár passza után Molnár Csaba lőtt 10 méterről a kapuba. Az a Molnár, aki előzetesen a kezdőcsapatba se került be...

Urblík József (középen) ma is hasznosan játszott (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

A második félidőben egészen a 80. percig kellett arra várni, hogy érdemi lehetőséget jegyezhessünk fel. Ekkor Urblík József 19 méterről lőtte kapura a labdát, melyet Varga Bence tolt szögletre. A 87. percben végleg eldőlt a mérkőzés, a csereként beállt Barkóczi Barnabás a szintén csereként pályára lépő Németh Barnabás passza után lőtt szép gólt a bal felső sarokba. Győzelmével a forduló nyertes lett a Vasas, amely így három pontra megközelítette a Budafokon pontokat vesztő Honvédot, és három ponttal meglépett a Kecskeméttől. A lila-fehérek ráadásul még lejjebb csúsztak a tabellán, mert a Mezőkövesd is megelőzte őket. 2–0

PERCRŐL PERCRE