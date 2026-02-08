Nemzeti Sportrádió

Egy gól döntött Mezőkövesden

2026.02.08. 13:46
A Mezőkövesd Zsóry FC hazai környezetben szerepel (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II Tiszakécske labdarúgó NB II Mezőkövesd Zsóry NB II 17. forduló Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC a Tiszakécskei LC-t fogadta. A találkozón egy gól döntött.

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1-0 (0-0)
Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Lőrinczy (61.)

PERCRŐL PERCRE

Összefoglaló hamarosan.

 

Ezek is érdekelhetik