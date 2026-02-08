Egy gól döntött Mezőkövesden

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1-0 (0-0)

Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Lőrinczy (61.)

PERCRŐL PERCRE

Összefoglaló hamarosan.