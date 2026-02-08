Csíkszeredáról kapott kölcsön középpályást az NB II-es Szentlőrinc

A Kolozsváron született Szilágyi Szabolcs a kolozsvári CFR Cluj csapatánál kezdte pályafutását, tíz évig játszott az utánpótlásban, majd Magyarországra került, a Vasas Kubala Akadémián folytatta karrierjét. A felnőtt mezőnyben is Angyalföldön mutatkozott be, amikor a piros-kékek megnyerték az NB II-t, és feljutottak az élvonalba – ezt követően az első osztályban is kapott lehetőséget.

A Vasas után eltöltött fél évet a szintén NB I-es Mezőkövesdnél, majd a Csíkszeredához került, amellyel feljutott a legjobbak közé, így az őszi szezonban a román élvonalban szerepelt.

„Nagyon szimpatikus volt számomra a szentlőrinci lehetőség, tetszik a klub filozófiája, a családias, kiváló hangulat – fogalmazott a klubhonlapon a 22 éves középpályás. – Szeretnék minél több időt a pályán tölteni, és jó teljesítménnyel akarom segíteni a csapatot abban, hogy elérje célját és bent maradjon.

A játékos ma a Kozármisleny elleni, 14 órakor kezdődő idegenbeli bajnokin mutakozhat be új csapatában.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Bolla Gergő (Soroksár), Harsányi István (Békéscsaba), Kállai Zalán (Nagykanizsa – kölcsönből vissza), Kocsis Bence (Videoton), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe)

Távozott: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (Kaposvári Rákóczi), Csörgő Raul (pécsi kölcsön után befejezte pályafutását), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Nagy Richárd (Békéscsaba), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)